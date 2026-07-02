El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, envió una carta de felicitación a la virtual presidenta del Perú, Keiko Fujimori, tras su elección en la segunda vuelta electoral y le deseó “éxitos en su gestión”.

En la misiva, fechada el 30 de junio de 2026, Bukele expresó, en nombre del pueblo y del Gobierno salvadoreño, así como de su esposa Gabriela Rodríguez, sus “más sinceras felicitaciones” por el triunfo electoral de la lideresa de Fuerza Popular.

El mandatario señaló que la elección de Fujimori “constituye una elocuente expresión de la confianza que el pueblo peruano ha depositado en su liderazgo para conducir los destinos de esa hermana nación hacia mayores niveles de prosperidad, estabilidad y bienestar”.

Carta de felicitación de Nayib Bukele a Keiko Fujimori.

Asimismo, reafirmó la disposición de El Salvador para continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales entre ambos países.

“Aprovecho la oportunidad para reiterar la firme voluntad de El Salvador de continuar fortaleciendo los profundos lazos de amistad, cooperación y entendimiento que tradicionalmente han unido a nuestros pueblos, en beneficio recíproco de ambas naciones” , indicó.

Bukele expresó sus mejores deseos para el próximo gobierno de Fujimori y manifestó su confianza en el fortalecimiento del progreso y la prosperidad del Perú.

“Hago propicia la ocasión para expresarle mis mejores deseos por el éxito de su gestión y por el fortalecimiento permanente del progreso y la prosperidad de la República del Perú”, concluyó la carta.