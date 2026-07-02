El presidente de El Salvador, Nayib Bukele y la primera dama salvadoreña, Gabriela Rodríguez, en el Palacio Nacional.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele y la primera dama salvadoreña, Gabriela Rodríguez, en el Palacio Nacional.
/ Casa de S.M. el Rey
Por Redacción EC

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, envió una carta de felicitación a la virtual presidenta del Perú, Keiko Fujimori, tras su elección en la segunda vuelta electoral y le deseó “éxitos en su gestión”.

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