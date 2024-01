El jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, aseguró que “es un mito” la supuesta influencia de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, Dina Boluarte, en el Gobierno a través de los prefectos y subprefectos.

En declaraciones a “Punto final”, indicó que si bien conoce al hermano de la jefa de Estado, nunca le ha pedido nada y tampoco le ha recomendado a alguna persona. También pidió esperar el resultado de las investigaciones.

“Lo que vemos en las denuncias periodísticas (son) informes periodísticos que pueden hacer daño, es una familia muy unida. Como presidente del Consejo de Ministros yo conozco al doctor Boluarte, no me ha pedido nada ni me ha recomendado a nadie, tampoco se lo aceptaría”, expresó.

“Creo que más bien es un mito eso de la influencia del señor Boluarte, pero todo está en investigación en este momento y se tiene que aclarar”, agregó.

En ese sentido, Otárola Peñaranda afirmó que conoce a Nicanor Boluarte como una persona que no tiene injerencia alguna en el Estado y que la propia mandataria ha sido clara al decir que no iba a permitir intromisión alguna en su gestión.

“El doctor Boluarte no me ha pedido a mí nunca nada y debo decir que lo conozco y siempre lo he conocido como una persona que no ha tenido injerencia en el Estado. Desde el día 1 la presidenta fue muy clara en decir que nadie se iba a meter en el manejo del Gobierno y tampoco lo vamos a permitir”, subrayó.

Como se recuerda, la semana pasada “Cuarto poder” reveló el testimonio de un exprefecto provincial de San Martín, Armando Villalobos, quien dijo que una exfuncionaria de Qali Warma identificada como Griselda Herrera es una “operadora política” clave para el manejo de los prefectos y subprefectos en apoyo al proyecto de partido político, Ciudadanos por el Perú.

Pese a este y otros testimonios que involucran a Nicanor Boluarte en estas presuntas coordinaciones a favor de su proyecto político, la presidenta minimizó los reportajes y dijo que deberá ser el Ministerio Público el que investigue.

“Dejen de difamar a mi hermano, que no está participando en absolutamente nada, en ninguna organización de ningún partido utilizando a prefectos o subprefectos o algún modo económico del Estado”, indicó.