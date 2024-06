Un testigo acusó directamente a Nicanor Boluarte de ofrecer prefecturas a cambio de beneficiar a su partido, Ciudadanos por el Perú, y a su hermana, la presidenta de la república, Dina Boluarte, según reveló “Cuarto poder”.

Según informó el dominical, se trata de Dustin Coello, profesor universitario y expresidente del Frente de Defensa de Lambayeque, quien fue contactado por Denis Lisa, un viejo amigo del hermano de la mandataria.

Coello detalló que participó en una reunión el 18 de febrero del 2023 en el hotel Solec Business de Chiclayo, donde participó Nicanor Boluarte y Alberto Moreno, presidente del partido político que el hermano de la presidenta impulsa.

Según su versión, el tercer participante era Martín Carbajal, íntimo amigo de la familia presidencial y alto dirigente de Ciudadanos por el Perú, encargado de la organización en la zona sur del país. También es uno de los investigados del caso “Waykis en la sombra”.

MIRA AQUÍ: Mininter revisará nombramientos de prefectos militantes del partido vinculado a Nicanor Boluarte

Según Coello, el propio Nicanor Boluarte le aseguró que sería prefecto de Lambayeque. “Él se presenta y dice: ‘yo soy Nica, vengo aquí con el equipo para respaldar la propuesta, me han hablado de usted. Queremos que ustedes sean representantes del Gobierno’”, narró.

Coello detalló que Boluarte Zegarra le dijo que una mujer lo llamaría muy pronto en nombre del Ministerio del Interior para agilizar los trámites y concretar su designación como prefecto.

Se trata de Krislly Hellen Garragate Ochoa . Según la web de proveedores del Estado, no contrató con el Gobierno hasta enero del 2023, un mes después de que Dina Boluarte asumiera la presidencia. Desde esa fecha ha logrado ocho contratos en el Ministerio del Interior que suman cerca de S/70 mil.

“La señorita Helen era una secretaria del Ministerio del Interior Se contactó conmigo vía WhatsApp y me pidió unos documentos que tengo también registrados. Me dijo que yo había sido seleccionado, ni siquiera me dijo que postule”, manifestó.

Reunión crucial

Durante todo el mes de marzo del 2023 Dustin Coello esperó la resolución que formalizaría su designación, pero no hubo noticias hasta el 11 de abril, cuando Alberto Moreno lo llamó para invitarlo a una reunión de prefectos en el centro campestre “La Casona de los Cóndores” de Chosica.

El exdirigente se dio cuenta que la reunión no era para hablar de prefecturas cuando Nicanor Boluarte se sentó en medio del salón y empezó a preguntar a cada prefecto cuántas firmas podían conseguir en su región para inscribir a su partido.

MIRA AQUÍ: Chats de amigo de Nicanor Boluarte muestran coordinaciones sobre contratos en IPD y nombramiento de subprefecta

“El que menos se comprometía. Junín decía: ‘ya, yo 2000. Decían: ‘Tumbes, Amazonas, Ayacucho’, y todo en el mismo cuadro se apuntaba. Nicanor leía y apuntaba, él mismo apuntaba con nombre y apellido”, acotó.

La relación entre Dustin Coello y el equipo de Nicanor Boluarte terminó ese mismo día. A la salida del evento le dieron cerca de 3 mil fichas para la afiliación del partido. Harto del engaño, dejó las fichas en el bus de regreso a Chiclayo.

“Nos engañó, nos mintió, él debió ser muy sincero y cuando llegó a Chiclayo debió decir: ‘miren, yo soy el hermano de la presidenta’, pero nada de eso nos dijo, él siempre fue muy reservado”, subrayó.

Cuarto Poder: Contacto directo con Nicanor