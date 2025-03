Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, visitó hasta en siete oportunidades una oficina en el distrito de San Isidro donde se habría escondido el iPad y documentos personales del exministro del Interior Juan José Santiváñez, según reveló “Punto Final”.

Según el dominical, esa versión la dio un testigo protegido de la fiscalía, quien relató en enero de este año que fue en dicha oficina, ubicada en la avenida República de Panamá 3535, donde se había escondido objetos pertenecientes a Santivañez.

De acuerdo con los registros que ha tenido acceso “Punto Final”, Nicanor Boluarte visitó un edificio, llamado Centro Empresarial San Isidro, los meses de enero y febrero de este año. La oficina en cuestión pertenece a la empresa Indomitus SAC.

El gerente de dicha compañía es Percy Alberto Tenorio Gamonal, un coronel de la Policía en situación de retiro que hoy ejerce la abogacía.

Fue jefe de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) durante las protestas de noviembre del 2020 contra el gobierno de Manuel Merino, que culminaron con la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado.

Por este hecho enfrentó un proceso penal y también afrontó otro disciplinario en su institución. Allí tuvo como abogado a Juan José Santivañez, el censurado ministro del Interior de Dina Boluarte.

“Él fue mi abogado en la parte cuando se inicia el proceso administrativo del tema de las marchas del 2020 del 14 de noviembre. Él me acompaña al Ministerio del Interior como mi abogado en la parte administrativa, lo cual terminó allí porque conmigo no hubo una continuación en esa parte. Yo fui excluido”, afirmó Tenorio.

El expolicía también aseguró que después de aquella defensa no tuvo más vínculo con Santiváñez Antúnez. Negó haber escondido objetos personales del exministro del Interior, como señaló el testigo protegido.

LEE MÁS: Revelan que Nicanor Boluarte frecuenta oficina a la que acuden funcionarios y proveedores del Estado

“Esos señores testigos protegidos tendrán que indican y tendrán que corroborar. Y cuando esto llegue a juicio ellos tendrán que decirme si yo he sido custodio o he recibido los equipos que están señalando (…) El señor Santivañez acá no ha venido”, manifestó.

“Me extraña el hecho de que (digan de que) yo haya custodiado porque, como te repito, yo no he sido su amigo en el que pueda confiar. Y si lo hubiese tenido, esta se hubiese reflejado en que yo le hubiera pedido algún tipo de beneficio. Para nada, ni siquiera me he asomado al ministerio”, agregó.

LEE MÁS: Revelan que testigo protegido incrimina a la presidenta Dina Boluarte en caso de designación de prefectos y subprefectos

Fuentes de “Punto Final” también señalaron que Nicanor Boluarte no solo visitó esa oficina desde que se le levantó la prisión preventiva, sino que, incluso, habría acudido para sostener reuniones cuando aún estaba prófugo de la justicia.

Visitas extrañas

Nicanor Boluarte visitó en al menos en siete ocasiones, entre los meses enero y febrero de este año, dicha oficina, según el registro de visitas. Es decir, pocos días después de que saliera de la clandestinidad.

LEE MÁS: Exasistente de Dina Boluarte afirma en audio que su operación a la nariz fue estética y que retuvo su historia clínica

Una visita data del 23 de enero. Otra el 3 de febrero, una más tres días después, para luego volver el 17 y regresar el 18. Y así sucesivamente, de acuerdo con el registro del centro empresarial.

Pese a que existe un video y el registro de visitas, el abogado Percy Tenorio insiste que no conoce a Nicanor Boluarte. “Yo no lo conozco y él tendrá que decir si me conoce a mí”, acotó.

LEE MÁS: Aspirante a colaborador eficaz implica a Dina Boluarte en presunta colusión

En tanto Luis Vivanco, abogado del hermano de la mandataria en todas las investigaciones que afronta, incluyendo el caso “Los Waykis en la sombra”, dijo que no estaba al tanto de estas reuniones.

“Yo desconozco completamente las razones por las que él ha acudido a esta oficina de abogado, pero sí puedo ratificar que mi defensa se mantiene todavía vigente”, subrayó.