El embajador (r) Nicolás Roncagliolo, ex director general de Soberanía, Límites y Asuntos Antárticos de la Cancillería, sostuvo que el Tratado de Altamar, firmado por la presidenta Dina Boluarte en Francia, “no vulnera la soberanía del mar peruano”. “El acuerdo, conocido como BBNJ tiene su ámbito de aplicación a partir de la milla 201, es decir lo que se llama alta mar”, complementó.

— La presidenta Boluarte suscribió en Francia el Tratado de Altamar. ¿Este acuerdo vulnera la soberanía del mar peruano?

Este acuerdo no vulnera la soberanía del mar peruano, lo que es nuestro dominio marítimo, de acuerdo con la Constitución y nuestra legislación. El acuerdo, conocido como BBNJ tiene su ámbito de aplicación a partir de la milla 201, es decir lo que se llama alta mar. El Estado peruano tiene su dominio marítimo hasta las 200 millas, donde rige nuestra legislación. En la zona de altamar, no existe una legislación del Estado costero.

Esta es un área que requiere coordinación y cooperación de la comunidad internacional para asegurar la sostenibilidad de los recursos vivos y abordar problemas como el calentamiento global, los plásticos y la contaminación. Además, permite establecer áreas marinas protegidas. Por ejemplo, Perú ya ha establecido áreas protegidas dentro de su jurisdicción marítima, como la dorsal de Nazca. Bajo ningún concepto, el Tratado de Altamar afecta la soberanía del Estado peruano.

— Un sector del Congreso ha cuestionado esta firma. Por ejemplo, Perú Libre lo calificó como “un acto de entreguismo” que busca imponer los objetivos de la CONVEMAR y reducir a 12 millas el territorio marítimo peruano. ¿Es realmente así?

No, bajo ningún concepto . Es importante tener presente que el Perú participa en este acuerdo como un país que no es parte de la Convención del Mar, como lo han hecho otros países, entre ellos Colombia y Estados Unidos. Al hacerlo, el Perú mantiene intacta su situación jurídica dentro de su dominio marítimo.

El tratado BBNJ no afecta el estado, ni la soberanía del Perú sobre su dominio marítimo, esto está claro y establecido en el mismo acuerdo. Y esta claridad ha sido parte de la negociación, ya que los países que no son parte de la CONVEMAR procuraron dejar esto explícito. Era conveniente participar en el BBNJ por los beneficios que trae, principalmente la protección de los recursos en la zona de altamar.

— ¿Cuáles son las diferencias entre el Tratado de Altamar y la CONVEMAR?

La diferencia fundamental es que la Convención del Mar establece una serie de medidas y espacios marítimos, mientras que el Tratado de Altamar se aboca exclusivamente a la zona que va más allá del dominio marítimo, es decir, la zona de Altamar. En esta zona no hay regulación de un Estado, sino que priman los intereses de la comunidad internacional.

A la comunidad internacional le interesa regular las rutas de las especies altamente migratorias, como el jurel, la caballa y el atún, que se mueven entre continentes. En altamar, bajo el concepto de la cooperación existe las OROP (Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero), como la de Pacífico Sur, en la que participa Perú, Colombia, Ecuador, Chole, entre otros. Estas organizaciones regulan especies como el jurel y la caballa para asegurar un aprovechamiento sostenible.

Y es importante señalar que este acuerdo es ambiental, que ha tomado años de negociación y que por parte del Perú han participado sectores especializados como Producción, Ambiente y Defensa, lo que demuestra que es un proceso serio y profesional. Es crucial que quienes opinen sobre este tema se informen bien y conozcan la base científica y tecnológica.

— Cuatro gremios empresariales- ADEX, SNI, Comex Perú y la Sociedad Nacional de Pesquería- se pronunciaron en contra de la firma de la presidenta Boluarte al Tratado de Altamar. Ellos argumentaron que ese acuerdo puede afectar la seguridad alimentaria y destruir empleos formales. ¿Cómo lo interpreta?

Respeto la opinión de los gremios, pero considero que deben tener una mayor coordinación e información para emitir opiniones sustentadas. El establecimiento de áreas protegidas en altamar no solo beneficia a las especies de esa zona, sino también a las que se encuentran dentro de las 200 millas del Estado peruano. Aunque hay un límite territorial, las especies se movilizan libremente.

El Perú, además, ha participado en esta negociación y ha logrado incorporar un elemento novedoso muy importante: tenemos participación en los recursos genéticos marinos. Estos recursos, distintos a los peces, son parte de la cadena trófica del espacio marítimo y son utilizados por las industrias para producir químicos, medicinas y perfumes. Se ha conseguido que haya un reparto justo.

— ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿El Congreso debe ratificar el acuerdo?

El siguiente paso sería que el gobierno coordine con el Congreso el proceso de ratificación. Imagino que el canciller, al retornar de su visita y participación en la Conferencia del Océano, informará los pasos a seguir.

Y quiero añadir que es importante destacar que vivimos en un momento en que el rol de los organismos internacionales se ha deteriorado, y los organismos multilaterales han perdido vigencia. Por ello, el haber aprobado este acuerdo en el ámbito de los océanos es sumamente importante y permite un reforzamiento del rol de los organismos multinacionales para proteger este tipo de recursos.

— Un sector del Parlamento refirió que el gobierno no les informó sobre la firma del Tratado de Altamar, pero dentro de la solicitud del viaje a Francia estaba este punto. ¿Eso era suficiente o el canciller debió públicamente abrir el debate sobre el tema?

No conozco los detalles, porque no he participado en ese proceso [...] Entiendo que el documento de solicitud de viaje a Francia incluía este punto de la firma, lo cual sugeriría que ya se había proporcionado información al Congreso. Sería bueno que el canciller, quien coordinó esta visita, pueda informar a la opinión pública.

Volviendo al acuerdo, definitivamente es un acuerdo que favorecer los intereses marítimos del Perú. A menudo, la visión es un poco cerrada y se piensa que los intereses marítimos del Perú solo se dan dentro de las 200 millas. Sin embargo, los intereses marítimos del Perú son tanto dentro como más allá de las 200 millas. El Perú tiene que apuntar hacia una política diplomática oceánica. Si bien es muy importante defender al máximo los intereses dentro de las 200 millas, también hay que tener en cuenta la enorme extensión del océano y los desafíos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el tema de los plásticos.

— ¿Cree que está imponiéndose un discurso de desinformación sobre el Tratado de Altamar? Creo que puede haber, quizás, algunos intereses de por medio. Pero me parece importante que las entidades y sectores conozcan más detenidamente sobre el particular [el Tratado de Altamar].