Sebastian Ortiz Martínez
Sebastian Ortiz Martínez

Escucha la noticia

00:0000:00
No solo por llamada: Santiváñez también le solicitó a Arana favores para “El Diablo” aprovechando los Consejos de Ministros, según resolución judicial
Resumen de la noticia por IA
No solo por llamada: Santiváñez también le solicitó a Arana favores para “El Diablo” aprovechando los Consejos de Ministros, según resolución judicial

No solo por llamada: Santiváñez también le solicitó a Arana favores para “El Diablo” aprovechando los Consejos de Ministros, según resolución judicial

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Las solicitudes que habría hecho, entre agosto y setiembre de 2024, el entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez, al en aquel momento titular de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, para favorecer Miguel Marcelo Salirrosas, alias “El Diablo”, con el traslado a un pabellón de régimen abierto en el penal El Milagro, de Trujillo, no solo se habrían limitado a una llamada.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC