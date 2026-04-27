La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU. destacó la reciente adquisición por parte de Perú de aviones de combate F-16 Block 70, al calificarla como el inicio de “una nueva era de cooperación” entre ambos países.

A través de su cuenta oficial subrayó que este sistema de aeronaves, proporcionado por la compañía Lockheed Martin, representa una “victoria en materia de seguridad y económica” tanto para Estados Unidos como para Perú.

Peru’s acquisition of Block 70 F-16 fighter jets ushers in a new era of cooperation. This aircraft system provided by @LockheedMartin represents a security and economic win for the U.S. and Peru. This joint effort is a testament of our support for our partners in a secure,… — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) April 27, 2026

“El esfuerzo conjunto es un testimonio de nuestro apoyo a nuestros socios en un hemisferio seguro y compartido”, señala el mensaje difundido en la red social X. La publicación fue replicada por la Embajada de Estados Unidos en Lima.

La referencia a los F-16 Block 70 se enmarca en una política de modernización de capacidades militares del Perú.

Tras una serie de críticas y la negativa del presidente José María Balcázar, el viernes se pudo confirmar el primer desembolso por la compra de los aviones.

El pronunciamiento estadounidense incide no solo en el componente de seguridad, sino también en el impacto económico del acuerdo,