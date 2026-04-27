Resumen

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Por Redacción EC

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU. destacó la reciente adquisición por parte de Perú de aviones de combate F-16 Block 70, al calificarla como el inicio de “una nueva era de cooperación” entre ambos países.

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