Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU. destacó la reciente adquisición por parte de Perú de aviones de combate F-16 Block 70, al calificarla como el inicio de “una nueva era de cooperación” entre ambos países.
TE PUEDE INTERESAR
- Empresa Galaga entrega a la JNJ chats con alto funcionario de la ONPE por retrasos en la entrega de material electoral
- Los nuevos congresistas Reinfo: Estos son los virtuales legisladores con una agenda a favor de la minería informal
- La historia de Fermín Mestas, el candidato perpetuo: en 41 años ha postulado 12 veces y hasta ahora no gana una elección
- Empresa postora advirtió a Corvetto sobre posibles actos de corrupción al contratar con Galaga
Seguir temas