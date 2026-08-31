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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Específicamente en materia de seguridad, la propuesta del Gobierno de Keiko Fujimori, que ahora ya está en manos del Congreso para su análisis, contempla un extenso paquete de medidas que incluye no solo declarar como terroristas a las organizaciones criminales, sino también reajustar el rol de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), ampliar la intervención de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), ampliar las herramientas de rastreo y geolocalización y modificar las reglas sobre legítima defensa, entre otros aspectos.

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