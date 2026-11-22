Tras los procesos electorales del 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Reniec afrontan serios cuestionamientos. Cuatro especialistas brindan los puntos clave a modificar en el sistema electoral.
Sin elecciones a la vista en cuatro años, este momento es ideal para evaluar nuestro sistema electoral y pensar en reformas que mejoren los procesos electorales. Comparto tres ideas.
Reglas claras. Es indispensable que desde el inicio de un proceso electoral las reglas del juego estén muy claras para que todos los actores conozcan sus derechos, obligaciones y límites. Esto se lograría mediante un código electoral y un código procesal electoral que establezcan un marco coherente que impida decisiones arbitrarias e interpretaciones contradictorias.
Mayor agilidad. Se puede acelerar significativamente el anuncio de los resultados utilizando mecanismos de transmisión de resultados preliminares como se hace en muchos otros países. Eso reduce la incertidumbre y el riesgo de conflictos. De otro lado, agilizar la proclamación de las autoridades elegidas permitiría mejorar las transferencias de gestión.
Contra la desinformación. JNE y ONPE deben liderar una estrategia multisectorial de prevención frente al uso malicioso de IA generativa para desinformar en campaña y vacunar a la ciudadanía contra las narrativas de fraude que aumentan en elecciones en todo el mundo. Eso supone acciones antes, durante y después de un proceso electoral.
Como se anticipaba, el 2026 fue un año muy complejo para el sistema electoral peruano. Ya con autoridades nacionales electas, y aún pendiente de concluir el proceso para el ámbito subnacional, el balance debe partir por reconocer el enorme desafío de asegurar que más de 27 millones de personas voten y que las elecciones produzcan resultados transparentes y legítimos.
Frente a finales de fotografía, es inevitable la impaciencia, y ahí hay lugar para la mejoría, aunque a costa de la certeza definitiva. La comparación con Colombia y Brasil obliga a pensar en mecanismos de pre-conteo pero aceptando que cuando las diferencias se deciden por miles de votos, siempre habrá lugar para la espera y la incertidumbre.
El error mayúsculo e inédito de la ONPE en la primera vuelta fue solucionado tanto para la segunda vuelta como en los comicios de octubre, y la criollada detrás de las reelecciones encubiertas debió ser resuelta en su debido momento por el JNE y no una vez que la ciudadanía emitió su voto. Ambos episodios mellarán sin duda la confianza en un sistema que ha sido siempre bien evaluado incluso por índices internacionales como el de “The Economist”.
Hay tiempo demás para que las nuevas autoridades de la ONPE y el JNE tomen en cuenta estos aprendizajes y lleven a cabo reformas internas y legales que atiendan las expectativas de la ciudadanía.
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones se comprometió, hace dos años, cuando asumió el cargo, a trabajar para recuperar la confianza y la credibilidad de la institución. No dudamos de las buenas intenciones del presidente del máximo órgano electoral, pero no ha cumplido su compromiso: hoy los ciudadanos tienen menos confianza en los organismos electorales.
Algunas voces piden la unificación de los organismos electorales con un JNE que concentre todas las funciones. Fui partidario de esta propuesta hace 20 años, pero la experiencia me dice que el modelo actual puede funcionar, aunque requiere ajustes.
En cuanto a la Oficina Nacional de Procesos Electorales considero que no puede estar dirigida por una sola persona, por ello planteo un consejo directivo integrado por especialistas propuestos por los partidos políticos, la academia y los colegios profesionales, pero elegidos mediante un concurso de méritos. Respecto del JNE, estimo necesario aumentar el número de sus integrantes a siete, para que durante los procesos electorales puedan conformarse dos salas y resuelvan a tiempo las apelaciones.
Por último, es necesario implementar un amparo electoral expeditivo que, sin afectar el cronograma electoral, permita al Tribunal Constitucional controlar las decisiones del JNE que afecten derechos fundamentales. Hoy en día el amparo ordinario resulta estéril para ese propósito.
El cierre de 2026 exige también superar las reformas electorales fragmentarias. La prioridad es una reforma electoral integral que revise la representación política y las modalidades de elección, delimite competencias y culmine en un Código Electoral. La estabilidad de las reglas, aprobadas con antelación suficiente, es condición de predictibilidad y seguridad jurídica.
La ONPE debe fortalecer su capacidad operativa mediante planificación y financiamiento multianuales, contrataciones oportunas, trazabilidad logística y un preconteo oficial, técnicamente verificable y expresamente diferenciado del cómputo legal. El Reniec debe consolidar la calidad, actualización y auditoría del padrón electoral, con interoperabilidad y protección de datos.
En el JNE, la agenda central es una justicia electoral especializada y coherente con criterios uniformes, decisiones motivadas y revisión de los perfiles y mecanismos de designación de sus autoridades, especialmente en los JEE. La coordinación entre las tres entidades requiere protocolos vinculantes y evaluación independiente posterior a cada proceso, con seguimiento de hallazgos. La confianza ciudadana no se recuperará solo con tecnología, pues exige instituciones previsibles, gestores competentes y rendición de cuentas.
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