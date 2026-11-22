Por Percy Medina, Jefe en Perú del IDEA Internacional

“Es indispensable que las reglas de juego están muy claras”

Sin elecciones a la vista en cuatro años, este momento es ideal para evaluar nuestro sistema electoral y pensar en reformas que mejoren los procesos electorales. Comparto tres ideas.





Reglas claras. Es indispensable que desde el inicio de un proceso electoral las reglas del juego estén muy claras para que todos los actores conozcan sus derechos, obligaciones y límites. Esto se lograría mediante un código electoral y un código procesal electoral que establezcan un marco coherente que impida decisiones arbitrarias e interpretaciones contradictorias.





Mayor agilidad. Se puede acelerar significativamente el anuncio de los resultados utilizando mecanismos de transmisión de resultados preliminares como se hace en muchos otros países. Eso reduce la incertidumbre y el riesgo de conflictos. De otro lado, agilizar la proclamación de las autoridades elegidas permitiría mejorar las transferencias de gestión.





Contra la desinformación. JNE y ONPE deben liderar una estrategia multisectorial de prevención frente al uso malicioso de IA generativa para desinformar en campaña y vacunar a la ciudadanía contra las narrativas de fraude que aumentan en elecciones en todo el mundo. Eso supone acciones antes, durante y después de un proceso electoral.