Este martes 12 de octubre, el canciller Óscar Maúrtua recibirá en el Palacio de Torre Tagle a miembros de Perú Libre, entre ellos al congresista Guillermo Bermejo, informaron fuentes de El Comercio.

En diálogo con este Diario, el parlamentario oficialista confirmó su asistencia al encuentro y señaló que “como corresponde a la cartera” se tratarán temas de política exterior. “Voy más a escuchar que a opinar”, señaló.

En agosto, poco antes de que se oficialice su nombramiento como ministro de Relaciones Exteriores en reemplazo de Héctor Béjar, Bermejo criticó a Maúrtua por considerarlo “una persona alineada a la política injerencista de los EEUU”.

“Espero sea una broma de mal gusto la novedad que será Oscar Maurtua el nuevo canciller. Una persona alineada a la política injerencista de los EE.UU. no puede representar a un gobierno de izquierda”, escribió entonces en su cuenta de Twitter.

En setiembre, el legislador consideró “imperdonable” la decisión de Maúrtua de renovar el convenio con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). “Esta política exterior no corresponde a un gobierno de izquierda”, escribió entonces.

Asimismo, está prevista la asistencia de Raúl Noblecilla, abogado de Vladimir Cerrón. El mes pasado, indicó que solicitar asilo político para el secretario general de Perú Libre era “una posibilidad” por considerar que es víctima de una persecución política.

“No estamos sacando nada del sombrero, estamos poniéndonos en una situación radical, es decir, si ya vemos que a pesar de estar colaborando con la fiscalía, si a pesar de estar siempre prestos a encontrar verdad y justicia, el poder mediático y fáctico nos está desbordando, no me sentiría tranquilo si no le propongo al doctor Vladimir [Cerrón] —como a cualquier otro miembro del partido que considere un perseguido [político]— que la figura del asilo político es una posibilidad”, dijo entonces en Canal N.

También se prevé que acuda al encuentro Yuri Castro Romero, militante del partido del lápiz y miembro suplente del Parlamento Andino.

Este Diario solicitó a la cancillería información oficial sobre la reunión, pero al cierre de este informe no obtuvo respuesta.