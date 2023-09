El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, indicó que le “preocupa mucho el caso de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) , en el contexto de la investigación sumaria que realiza el Congreso de la República a sus integrantes y que podría culminar en su destitución.

En diálogo con RPP TV, el jefe del Gabinete Ministerial argumentó que el país ha pasado “por una fractura institucional” y que las instituciones deben actuar “sin menoscabar los estándares mínimos de la democracia”

“Nos preocupa y mucho (el caso de la Junta Nacional de Justicia) por varias razones porque el país ha pasado por una fractura institucional y creemos que debiera llegar un momento en que las instituciones actúen sin menoscabar los estándares mínimos de la democracia”, indicó Otárola.

“Lo que nosotros hemos pedido ha sido algo muy sencillo, algo que también lo ha pedido la fiscal de la Nación, que se respeten las competencias, el debido proceso, el derecho de defensa y la institucionalidad de los órganos del Estado, que desde el año 2004, según lo ha sentenciado el Tribunal Constitucional, tienen esa independencia. El Perú va a funcionar mejor con órganos independientes”, agregó.

Sobre cuestionado proyecto

Otárola anunció que “no va a salir” la cuestionada iniciativa que está incluida en el pedido de facultades legislativas y que, tal como lo advirtió el Consejo de la Prensa Peruana, afecta la libertad de expresión.

“Eso no va a salir. El tema es que ha habido una confusión, nosotros lo hemos asegurado en todos los idiomas, no se va a afectar ni la libertad de información ni la libertad de prensa, no vamos a cometer la barbaridad de legislar en contra de los periodistas”, enfatizó.