La mandataria peruana recibió con profunda alegría al líder de la Iglesia Católica. (Foto: Presidencia de la República)
La mandataria peruana recibió con profunda alegría al líder de la Iglesia Católica. (Foto: Presidencia de la República)
/ Oscar Kelvin-OK
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori expresó su alegría por el retorno de Robert Prevost al Perú, ahora en su condición de papa León XIV, y destacó el cariño con el que el país recibe nuevamente al Sumo Pontífice.

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