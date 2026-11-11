La presidenta Keiko Fujimori expresó su alegría por el retorno de Robert Prevost al Perú, ahora en su condición de papa León XIV, y destacó el cariño con el que el país recibe nuevamente al Sumo Pontífice.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, la mandataria le dio la bienvenida al líder de la Iglesia católica y manifestó que su presencia genera emoción entre los peruanos.

¡Bienvenido nuevamente a casa, Santo Padre! El Perú lo recibe con el corazón abierto, con mucho cariño y una inmensa alegría. Lo hemos extrañado y hoy nos llena de emoción tenerlo nuevamente con nosotros. https://t.co/1LL2rVJ4mG — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) November 11, 2026

“¡Bienvenido nuevamente a casa, Santo Padre! El Perú lo recibe con el corazón abierto, con mucho cariño y una inmensa alegría. Lo hemos extrañado y hoy nos llena de emoción tenerlo nuevamente con nosotros ”, escribió Fujimori.

León XIV llegó este miércoles 11 de noviembre al Perú para iniciar una visita apostólica de seis días, que incluirá actividades en Lima, Chiclayo, Pucallpa y Cusco.

El avión del Pontífice aterrizó en el Grupo Aéreo N° 8, en el Callao, minutos antes de las 5 p.m., donde fue recibido por autoridades peruanas en una ceremonia oficial.