La presidenta Keiko Fujimori expresó su alegría por el retorno de Robert Prevost al Perú, ahora en su condición de papa León XIV, y destacó el cariño con el que el país recibe nuevamente al Sumo Pontífice.
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