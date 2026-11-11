El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, reafirmó que honrar la visita del papa León XIV y representar al Perú en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) son compromisos que se complementan en el servicio al país.

Fue al pronunciarse sobre el viaje de la presidenta Keiko Fujimori a dicho evento internacional, cuya autorización será debatida por el Senado este miércoles 11 de noviembre, en medio de la visita del Santo Padre a nuestro país.

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Sheput Moore planteó que las obligaciones políticas, económicas y sociales de la jefa de Estado deben cumplirse en armonía con la fe y el respeto a la dimensión espiritual.

Así, llamó a considerar la importancia de ambas agendas para el país: acompañar un acontecimiento importante como la llegada de León XIV al Perú y ejercer la representación presidencial en el Foro APEC para promover inversiones, exportaciones y oportunidades de empleo.

“El Foro APEC es el más importante del mundo, tiene en sí mismo a los países que juntos hacen el 61 % del PBI, el 90 % de las mypes peruanas tienen como destino exportador los países del APEC y si la presidenta está viajando a ese foro es porque no puede descuidar generar mayor empleo, atraer más inversiones y preocuparse por las exportaciones peruanas, que tienen en el Foro APEC a uno de sus principales destinos”, expresó.

“Este año es muy posible que pasemos los U$S100 mil millones en exportaciones. Ya somos la cuarta economía de América Latina y además el Perú puede seguir creciendo más”, agregó.

El titular del MTPE remarcó que Keiko Fujimori participará en las ceremonias iniciales y acompañará al papa León XIV durante los primeros días de su visita, antes de cumplir con sus compromisos internacionales en el Foro APEC.

“La presidenta de ninguna manera va a descuidar lo que merece nuestro papa León XIV, va a estar en las ceremonias iniciales, va a acompañarlo los primeros días y luego tiene que cumplir su rol de jefe de Estado”, subrayó.

“Espero que en el Senado de la República se reflexione en ese sentido, sobre la importancia del viaje de la presidenta al Foro APEC. Nadie nos puede representar mejor que ella en las reuniones que haya con el presidente Xi Jinping, con la primera ministra del Japón, con todos los líderes que van a acudir al foro más importante económica y socialmente del mundo”, sentenció.