Juan Sheput, ministro de Trabajo, se pronunció sobre el viaje de la presidenta Keiko Fujimori al Foro APEC en medio de la visita del papa León XIV al Perú. (Foto: MTPE)
Juan Sheput, ministro de Trabajo, se pronunció sobre el viaje de la presidenta Keiko Fujimori al Foro APEC en medio de la visita del papa León XIV al Perú. (Foto: MTPE)
Por Redacción EC

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, reafirmó que honrar la visita del papa León XIV y representar al Perú en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) son compromisos que se complementan en el servicio al país.

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