La población nativa del país atraviesa una doble vulnerabilidad por la pandemia del coronavirus y, en este contexto, la excongresista por Loreto Patricia Donayre asumió el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. El sector ha tenido la batuta en la entrega de bonos y uno de los principales compromisos de la actual titular del sector, según sus declaraciones, será con las personas más vulnerables.

Además de las preexistentes carencias en los servicios de salud en las comunidades –la Defensoría del Pueblo alertó en marzo que, según el Censo del 2017, solo seis de cada 10 de ellas tienen un establecimiento de salud–, su relegada atención en esta emergencia sanitaria ha sido una constante. Así lo asumió el presidente de la República, Martín Vizcarra, en su visita a la comunidad El Pilar (Tambopata, Madre de Dios) el pasado 5 de junio: “Como Gobierno reconocemos las falencias y quizás la falta de atención adecuada y oportuna ahora y a lo largo de la historia a los pueblos indígenas. Esa es una situación que debemos cambiar”, manifestó.

Minutos después de haber jurado como nueva ministra, Donayre dijo a la prensa que desde su sector se trabajará y apoyará, “de manera especial”, a la población amazónica, “la población más vulnerable que existe en el país”. Solicitó también que confíen en ella “como loretana que va a hacer las cosas que se necesitan para todos y la región”.

Durante su juramentación, que tuvo que hacerlo vía online debido a que se encuentra en Iquitos, replicó el llamado saludo regionalista y que, según contó, su padre Jorge Donayre realizaba para enviar un mensaje: cortar la corrupción con el machete.

Al igual que el simbólico saludo, Patricia Donayre replicó otros pasos de su padre en la vida académica y política: es abogada de profesión, con un doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, magíster en Derecho Comparado por el mismo centro de estudios, y participó en comicios generales e ingresó al Congreso como representante de su región en las elecciones del 2016.

Actividad legislativa

Patricia Donayre ingresó al anterior Congreso, disuelto el 30 de setiembre del 2019, como invitada del partido Fuerza Popular, del que se separó días después de un enfrentamiento verbal con un miembro de su entonces bancada, Miguel Torres, en la Comisión de Constitución.

El impasse ocurrió cuando este grupo parlamentario debatía reformas electorales en junio del 2019. Donayre le espetó a su colega que “le faltan pantalones” para decidir sobre el debate de leyes electorales. Lo acusó también de frustrar la reforma electoral por “órdenes de su jefa”, aludiendo a Ana Vega, exasesora de la bancada y cercana a Keiko Fujimori.

Más de 20 días después de esta confrontación, Donayre renunció a la bancada de Fuerza Popular, que había abierto un proceso disciplinario contra ella, indicando que recobraba su independencia y que su salida se daba por este proceso que consideró “inconstitucional”.

“Estamos siendo objeto, los congresistas de la bancada, a un reglamento que no fue aprobado por ninguno de nosotros de manera oficial”, dijo.

Además, sostuvo que su renuncia se daba porque al ser convocada al partido, se prometió la lucha contra la corrupción, la reforma electoral y la promoción de proyectos para la Amazonía. “Hasta ahora no ha sucedido nada de eso”, dijo en esa ocasión. Justamente, uno de los cambios que perseguía Donayre desde el Congreso era una reforma electoral integral, razón por la cual integró una subcomisión con este fin entre el 2016 y 2017.

Dos años después, en el 2019, Donayre reveló que Keiko Fujimori revisaba cada artículo del proyecto de reforma electoral que presentó cuando era parte de la bancada de Fuerza Popular.

“Keiko Fujimori me revisaba artículo por artículo, y decía ‘esto no va, esto sí va’. Volteaba a ver a Pier Figari y Ana Herz, y preguntaba ‘¿eso nos conviene o no?’”, dijo a RPP Noticias. “Me tachaban todo lo que no le beneficiaba al partido, por eso renuncié”, comentó.

Luego de esta salida, Donayre ingresó el 15 de setiembre del 2017 a la bancada oficialista de Peruanos por el Kambio (PpK), de la que se retiró en noviembre del 2018 tras otro impasse con el entonces congresista Gilbert Violeta.

Al año siguiente, en enero del 2019, Donayre conformó una nueva bancada: Unidos por la República, junto a excongresista de Fuerza Popular: Glider Ushñahua, Israel Lazo, Rolando Reátegui y Miguel Castro.

Entre sus últimas declaraciones antes de ser designada ministra, Patricia Donayre cuestionó las reformas que se debatían y aprobaban por los legisladores. Una de ellas, la referente a la inmunidad parlamentaria. “Es increíble que sin tener idea de lo que están proponiendo, solo por medir fuerzas, pretendan hacer un batido: elimino mi inmunidad, elimino el antejuicio para ti pero para mí no. ¿Qué es esto?, ¡tendremos varios lucianit@s felices!”, escribió el 5 de julio en Twitter.

Vida política

Si bien Patricia Donaye inició su carrera política en el Frente Independiente Moralizador (FIM). En el 2000, fue electa congresista y ejerció el cargo hasta el año 2001, cuando empezó el gobierno de transición de Valentín Paniagua tras la renuncia a la presidencia de Alberto Fujimori.

Donayre postuló en el nuevo proceso electoral del 2001 con el mismo partido, pero no alcanzó los votos suficientes. Al año siguiente, postuló al gobierno regional de Loreto por Perú Posible, fundado por el expresidente Alejandro Toledo, pero tampoco resultó electa.

Según datos de Infogob, Patricia Donayre estuvo afiliada en Acción Popular desde el 8 de febrero del 2006 hasta el 25 de enero del 2010. Además, la fecha de cancelación de su inscripción en este partido fue el 4 de agosto del 2004.

Años después, el 2006, volvió a postular al Congreso, esta vez en las filas de la alianza electoral Frente de Centro por la región Lima, pero tampoco logró un escaño. El 2011 candidateó con Alianza por el Gran Cambio, sin los votos necesarios.

Finalmente, el 2016 postuló con Fuerza Popular por la región Loreto y ejerció como congresista hasta el 30 de setiembre del año pasado, cuando el Congreso fue disuelto. Días antes de esta decisión del presidente Martín Vizcarra, Donayre presentó dos proyectos de ley en el que proponía una nueva causal de disolución del Parlamento: que el 30% de sus miembros dimitan.

