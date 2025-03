LEE TAMBIÉN | Cuatro versiones sobre la cirugía de Dina Boluarte que no encajan con el reporte médico de su operación

En la grabación difundida por ‘Hildebrandt en sus trece’ y replicada por “Cuarto Poder”, Muriano habría confirmado que sí hubo una intervención quirúrgica con fines estéticos en la Clínica Cabani, por la cual la mandataria se desapareció de la agenda pública por más de una semana.

En diálogo con el programa dominical, admitió que se trata de su voz, pero que hay temas que no reconoce. Se desconoce la identidad del interlocutor.

“Sánchez es quién le ha hecho la nariz. Mario no toca nariz. Mario no opera nariz, el que siempre opera nariz es el doctor Sánchez. Mario le puso los hilos, dos en cada lado y le sacó los bolsos y le rellenó surco”, supuestamente expresó Muriano.

Muriano habría detallado, además, que la mandataria se realizó distintos exámenes pre-operatorios.

De acuerdo con la grabación, la presidenta Boluarte retuvo su historia clínica tras despertarse de la operación. Además, los servicios del médico Mario Cabani habrían sido pagados con favores en el Estado.

“De una u otra manera tenían que pagarle el favor a Cabani, pues (…) No, no le cobraba pues (…) Ni siquiera hay historia clínica. Esa historia clínica es falsa”, se escucha.

En otro momento, Muriano habría hablado sobre el rol de Nicanor Boluarte en la gestión de su hermana. “Y ella también, a veces, también se molestaba y le decía: ‘Oye, qué te metes’. O sea, que trabaje con la prefectura. Ella le dijo: ‘Ya te di eso para que trabajes en eso’. Ya pues, Nicanor siempre se metía. En todo metía sus narices”, acotó.

LEE TAMBIÉN | El 89% de peruanos siente que el país no tiene un rumbo claro

¿Quién es Patricia Muriano?

La relación entre Boluarte y Muriano surgió en la sede del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en Higuereta, donde la hoy presidenta se desempeñó como jefa de oficina desde el 2007.

El nivel de confianza que Boluarte tenía en Muriano quedó plasmado en dos resoluciones en las que dejó encargado su puesto a su amiga cuando salió de vacaciones en el 2019 y cuando se lanzó como candidata a la vicepresidencia en la plancha de Pedro Castillo en el 2021. Así consta en dos resoluciones que reveló “Cuarto Poder”.

En el 2021, tras el triunfo electoral de su amiga Dina, Muriano pasó de trabajar en Reniec a laborar en el Despacho Presidencial por órdenes de servicio como asistente administrativo, así lo pudo verificar El Comercio. Ello pese a no registrar estudios universitarios en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Antes de que Boluarte se convierta en presidenta de la República, su amiga obtuvo cinco órdenes de servicio en la presidencia por montos de entre S/ 10.000 y S/19.500 entre noviembre del 2021 y octubre del 2022.

También registra tres órdenes de servicio entre enero y julio del 2023, cuando Boluarte ya había llegado a Palacio. Los montos de estos contratos son más elevados: oscilan entre los S/. 22.500 y S/. 30.000.

Órdenes de servicio de Muriano desde el 2021:

Fecha Concepto Monto 5 de noviembre de 2021 Asistente administrativo - Despacho Presidencial S/ 10.000 17 de enero de 2022 Servicio de asistencia administrativa por 105 días - Despacho Presidencial S/. 22,000.00 5 de mayo de 2022 Servicio de asistente administrativo por 75 días - Despacho Presidencial S/. 19,500.00 8 de agosto de 2022 Servicio de asistente administrativo para la oficina de vicepresidencia S/. 13,000.00 6 de octubre de 2022 Servicio de asistente administrativo por 75 días - Despacho Presidencial S/. 19,500.00 19 de enero de 2023 Servicio de asistencia administrativa por 75 días - Despacho Presidencial S/. 22,500.00 25 de abril de 2023 Asistencia administrativa para el Despacho Presidencial S/. 30,000.00 26 de julio de 2023 Servicio de apoyo en asistencia técnica administrativa para la Secretaría General - Despacho Presidencial S/. 22,500.00

Sin embargo, en septiembre del 2023, su situación laboral cambió: fue contratada en el cargo de asistente administrativa del Despacho Presidencial, bajo el régimen CAS, como personal de confianza.

Como parte de sus funciones integró la comitiva que acompañó a Boluarte a Estados Unidos para participar de la Cumbre APEP (Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica) del 1 al 4 de noviembre del 2023.

Se trata de un viaje que fue cuestionado por el Congreso debido a la frustrada reunión bilateral entre Boluarte y el entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Muriano viajó junto a la mandataria en el avión presidencial y recibió US$ 1.320 como viáticos por tres días.

Meses atrás, fue parte del grupo de funcionarios que viajó con Boluarte a Europa, del 11 al 15 de octubre del 2023. Recibió US$ 2.700 por concepto de viáticos. En aquella ocasión, la presidenta visitó Alemania, Italia y la Ciudad del Vaticano.

Patricia Muriano (tercera de la izquierda) acompañó a Dina Boluarte a recorrido en Europa. Visitaron la Ciudad del Vaticano, donde la comitiva presidencial fue recibida por el papa Francisco. Foto: Vatican News

Muriano duró en el cargo hasta el 26 de marzo del 2024. Actualmente, reside en Estados Unidos.

El último domingo, “Punto Final” reveló que Muriano es testigo de la fiscalía en la investigación contra la presidenta por la presunta omisión de actos funcionales y abandono de cargo.

Sin embargo, el 12 de febrero de este año, uno de los abogados de Boluarte impidió que brinde su testimonio al exigir que las declaraciones sean tomadas de forma presencial

Intervención quirúrgica

El caso se dio a conocer, en mayo del 2024, por el semanario “Hildebrandt en sus trece”. El medio de comunicación reveló que la jefa de Estado se ausentó de la presidencia luego de realizarse una cirugía estética a fines de junio del 2023.

La información cobró fuerza luego de que el ex primer ministro Alberto Otárola confirmara que fue sometida a una intervención quirúrgica a mediados del 2023, hecho que no comunicó al Parlamento. Estas afirmaciones las hizo el ex jefe del Gabinete ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

El último domingo “Cuarto Poder” mostró un reporte médico que revelaría que la jefa de Estado se sometió a cuatro procedimientos estéticos en la Clínica Cabani y no solo a una cirugía para mejorar su respiración, como lo había asegurado la propia mandataria en diciembre pasado. Según el programa dominical, este documento ya está en manos del Ministerio Público.

LEE TAMBIÉN | Pedro Castillo: PJ reanudará este jueves juicio por golpe de Estado

De acuerdo con la información obtenida por el programa dominical, Boluarte fue sometida a una rinoplastia con septumplastia funcional, una blefaroplastia inferior transconjuntival bilateral y la colocación de hilos de sustentación facial.

Además, como parte del procedimiento, se le extrajo grasa del área infraumbilical para injertos en el rostro.

En el documento médico se detalla que, aquel 28 de junio del 2023, Boluarte estuvo en el quirófano por 2 horas y 25 minutos, contradiciendo la versión de que la intervención duró solo 40 minutos.

La cirugía se realizó desde las 21:15 hasta las 23:40. Durante la intervención, se le aplicó anestesia local y sedación intravenosa.

A raíz de la operación, la presidenta permaneció internada por dos noches y una mañana en la clínica para su recuperación.

El documento operatorio está firmado por el cirujano Mario Cabani Ravello, quien estuvo a cargo del procedimiento, y el equipo médico que participó en la intervención. Este reporte forma parte del libro de control de la clínica, un registro obligatorio al que los pacientes no tienen acceso y que fue entregado a la Fiscalía de la Nación tras una orden judicial, según detalló “Cuarto Poder”.

El informe médico también señala que la presidenta no llegó a recibir un quinto procedimiento, consistente en una infusión de vitaminas y toxina botulínica.

LEE TAMBIÉN | Juan José Santiváñez: Congreso debatirá las mociones de censura en su contra este viernes 21 de marzo