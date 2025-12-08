La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) autorizó el viaje de la delegación del Despacho Presidencial que acompañará al mandatario José Jerí a Quito para el Encuentro Presidencial y XVI Gabinete Binacional Perú-Ecuador, que estará integrada por 13 personas.

Según la Resolución Ministerial N° 341-2025-PCM, se precisa que el grupo de avanzada se desplazará en vuelo comercial (ida) y retornará con la comitiva oficial en la aeronave de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), conforme al siguiente detalle:

Avanzada del 9 al 12 de diciembre de 2025:

José Antonio Mariano Torrico Obando, ministro en el Servicio Diplomático de la República, ejecutivo de la Oficina de Protocolo del Despacho Presidencial. Pasaje aéreo (incluido SERVICE FEE) US$ 505.28. Viáticos x 2 días x $ 370.00 US$ 740.00.

Edgar Nivaldo Quilca Molina, general de brigada del Ejército del Perú, secretario de Seguridad de la Casa de Gobierno del Despacho Presidencial.

Ambos recibirán pasajes aéreos (incluido SERVICE FEE) por US$ 505.28, así como viáticos por 2 días por U$370, con lo cual el monto asciende a US$ 740 para cada uno.

Oficial el 12 de diciembre de 2025:

Benito Roberto Villanueva Haro, secretario general del Despacho Presidencial.

Royer Azañero Álvarez, jefe de Gabinete de Asesores de la Secretaría General del Despacho Presidencial.

Johanna Mercedes Ocampo Santos de Velaochaga, secretaria de Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho Presidencial.

Carla Francesca del Pino Injoque, capitán de fragata de la Marina de Guerra del Perú, edecán del presidente de la República.

Susana Carolina Gutiérrez Rivera, comisionada de la Secretaría General del Despacho Presidencial.

Alicia Alexandra Camargo Leiva, comisionada de la Oficina de Protocolo del Despacho Presidencial.

Jhonn Edwin Mendoza Chávez, comandante de la Policía Nacional del Perú, personal de seguridad del presidente de la República.

Víctor Alfonso Gasco Salazar, suboficial técnico de segunda de la Policía Nacional del Perú, personal de seguridad del presidente de la República.

Rosa Flores Chávez, suboficial técnico de primera de la Policía Nacional del Perú, personal de seguridad del presidente de la República.

Jesús Yahir Saavedra Heredia, comisionado de la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho Presidencial.

Jairo Alejandro Díaz Rodríguez, fotógrafo del Despacho Presidencial.

Todos ellos recibirán viáticos por un día por U$370. Dentro de los 15 días calendario siguientes a su retorno al país, todos ellos deberán presentar ante su entidad un informe detallado describiendo las acciones realizadas, los resultados obtenidos y la rendición de gastos correspondiente.

“El cumplimiento de la presente Resolución Ministerial no otorga derecho a exoneración o liberación de impuestos o pago de derechos aduaneros, de ninguna clase o denominación”, señala.

Cabe indicar que la resolución ministerial fue publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y lleva la firma del jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez.

Autorizan viaje de delegación del Despacho Presidencial a Ecuador. (Foto: El Peruano)

En el Gabinete Binacional ambos jefes de Estado, acompañados de sus respectivos ministros, abordarán los temas prioritarios de la agenda bilateral, suscribirán la Declaración Presidencial de Quito y adoptarán el Plan de Acción de Quito 2025.

Desde el año 2007 se vienen realizando Encuentros Presidenciales y Gabinetes Binacionales de Ministros, como un mecanismo de coordinación político-diplomático que tiene el objetivo de fortalecer la integración y cooperación bilateral.