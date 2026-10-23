La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) designó a Juan Villarán Escardó como secretario técnico de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público, encargada de coordinar medidas frente a la criminalidad. El nombramiento fue oficializado mediante la Resolución Ministerial N.° 360-2026-PCM, dos días después de la aprobación del reglamento de este grupo de trabajo.

De acuerdo con la resolución, el secretario técnico podrá coordinar con instituciones públicas y privadas para facilitar la ejecución de los acuerdos adoptados por la comisión. Asimismo, estará facultado para requerir información técnica y reservada que contribuya al proceso de toma de decisiones.

Entre sus funciones también figuran el seguimiento de los acuerdos, la coordinación permanente con el Ministerio del Interior y la propuesta de medidas de orden público. Además, podrá plantear la participación de especialistas para contribuir al trabajo de la comisión multisectorial.

PCM oficializa nombramiento de Juan Villarán para comisión de seguridad y orden público. (Foto: PCM)

Trayectoria de Juan Villarán

Villarán Escardó cuenta con experiencia en seguridad ciudadana, políticas públicas, gestión estatal y el sector privado. En el ámbito público, se desempeñó como vicepresidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

También trabajó como consultor del Gobierno peruano en asuntos penitenciarios y de derechos humanos ante las Naciones Unidas.

Tras su designación, el secretario técnico sostuvo una primera reunión de coordinación con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta. Durante el encuentro, ambos evaluaron medidas prioritarias de respaldo logístico y legal para los equipos operativos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Comando Unificado.

La secretaría técnica tendrá a su cargo el seguimiento de las acciones acordadas por la comisión y la coordinación entre las instituciones involucradas en las medidas destinadas a recuperar la seguridad y el orden público.