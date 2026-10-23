Juan Villarán asumirá coordinación de medidas contra la criminalidad en comisión multisectorial de la PCM. (Foto: PCM)
Juan Villarán asumirá coordinación de medidas contra la criminalidad en comisión multisectorial de la PCM. (Foto: PCM)
Por Redacción EC

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) designó a Juan Villarán Escardó como secretario técnico de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público, encargada de coordinar medidas frente a la criminalidad. El nombramiento fue oficializado mediante la Resolución Ministerial N.° 360-2026-PCM, dos días después de la aprobación del reglamento de este grupo de trabajo.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?