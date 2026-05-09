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Resumen

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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó ayer que declaró inadmisible el pedido de indulto presidencial a favor del vacado ex mandatario Pedro Castillo. La única petición conocida fue presentada ante la Presidencia de la República el 19 de febrero por el abogado Walter Ayala, candidato al Senado por Juntos por el Perú.

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