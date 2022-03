Conforme a los criterios de Saber más

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, negó este miércoles que la empresaria Karelim López haya sido quien organizado una la fiesta en Palacio de Gobierno.

En la conferencia de prensa que ofreció tras la sesión del Consejo de Ministros, Aníbal Torres fue cuestionado por la versión dada por Karelim López ante la fiscalía de lavado de activos -como parte de su proceso de colaboración eficaz- sobre dos fiestas organizadas en Palacio de Gobierno.

Según publicó esta semana El Comercio, López declaró ante la fiscal Luz Taquire que ella coordinó la presentación de la bailarina brasileña Brenda Carvalho en la fiesta de la hija del presidente, que fue el 27 de octubre. “Era para congraciarme con el presidente y que vean que era capa de organizar temas [eventos]”, manifestó.

También dijo que organizó la fiesta de cumpleaños del presidente, realizada unos días antes, el 19 de noviembre, en el mismo Palacio de Gobierno. Esta versión ha sido ratificada por su abogado, César Nakazaki, quien aseguró que ella gastó 7,000 soles en ese evento y que no le reembolsaron el monto.

“Sobre la fiesta que usted manifiesta, que se verifique, que el fiscal verifique. Yo he hecho mis averiguaciones y no es la que ha organizado la fecha. No es la que ha organizado la fiesta, no es”, respondió el primer ministro a la pregunta de una periodista sobre la realización de ambos eventos.

La versión de Castillo

Durante su entrevista con CNN en enero, el periodista Fernando del Rincón le preguntó al presidente si era una “casualidad” que López, investigada por corrupción, le haya hecho una fiesta de cumpleaños a su hija.

“También fue una sorpresa. Yo fui al sepelio del congresista [Fernando Herrera] y regresé y seguía en el despacho (…) luego se escuchó la bulla”, respondió el presidente.

“Tampoco supe que esta señora estuvo detrás de esa fiesta (…) Nunca se planificó. Nadie dijo ‘Karelim López le va a venir este regalo, estas cosas. Ni siquiera eso. Para mí fue una sorpresa escuchar una bulla, ir y saludar a mi hija delante de la gente. Y salí y volví”, agregó.

Otras versiones

Brenda Carvalho también dio su versión sobre este evento ante la fiscal que investiga el caso Provías, en el que está involucrado la empresaria.

Según ‘América’, la animadora declaró que López contactó a su productora para que participe en el evento, al que acudió como una “sorpresa” y por el que no cobró. Agregó que reconoció allí al presidente y que su ingreso no fue registrado.

Otra versión sobre cómo se financió la fiesta de la hija del presidente fue dada por Sandra Paico, una funcionaria de Palacio de Gobierno. En su presentación del 9 de febrero ante la Comisión de Fiscalización, afirmó que se realizó una colecta entre los trabajadores de Presidencia para el evento.

Versión de Sandra Paico

“Le voy a decir que cuando fue el cumpleaños de la hija del señor presidente, el señor presidente se encontraba de viaje. Ese día, las personas de la residencia, que organizan siempre el tema familiar, pasaron pidiendo una ‘chanchita’ a los edecanes, a los asesores, a los asistentes, a todos los que trabajábamos ahí”, declaró Paico ante los congresistas.

“Dimos una colaboración. Incluso, esas personas son tan transparentes que mostraron las boletitas, había una ‘hora loca’ de 1000 soles que vino (…) Definitivamente, el señor presidente no tenía conocimiento de eso, porque incluso se sorprendió. Es más, había un carro con globos, que un coronel, que el presidente seguro ni conoce, amablemente al ver a la niñita ha colaborado”, agregó.

