La operación Chavín de Huántar es recordada cada 22 de abril con un homenaje a los militares que lograron el histórico rescate de rehenes hace 25 años. Los integrantes del comando se volvieron a reunir, esta vez en una réplica de la residencia del embajador japonés, para recibir los honores por su exitoso trabajo.

Cada año, el programa de la ceremonia suele ser el mismo: el presidente de la República y otras autoridades nacionales acuden al predio de Chorrillos, participan con un discurso, se conmemora a los comandos y caídos en el rescate de 1997 y, en algunas ocasiones, se recorre el museo que aloja la réplica. Así lo hicieron años atrás los exmandatarios Pedro Pablo Kuczynski y Francisco Sagasti.

Finalmente, se sella el homenaje con una foto en la que es incluido el jefe del Estado o ministro presente. En contraste con esta dinámica, este año las fotografías muestran una participación disociada, con el enfado y reclamo de algunos excombatientes.

Retirada

No fueron solo gestos, también declaraciones las que pusieron en evidencia el rechazo a la presencia del presidente Pedro Castillo en la actividad. Su ingreso fue cuestionado con la negativa de los militares en retiro a levantarse de sus asientos para saludar a quien es además jefe supremo de las Fuerzas Armadas.

Pocos minutos después, ocho exintegrantes del comando decidieron dejar la ceremonia. Se desconocían los motivos por los que asumieron esa posición.

Mientras tanto, el programa continuaba con la participación del mandatario. Fue también sintomático lo que ocurrió durante la presentación de ofrendas florales a los comandos. Si bien recibieron entre aplausos el arreglo entregado por los congresistas y militares en situación de retiro José Williams, coronel que lideró a los comandos Chavín de Huántar en la operación de rescate, Jorge Montoya y José Cueto, fueron ariscos con la participación de Castillo.

Antes de retirarse del estrado, el mandatario se despidió de la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, quien recién en ese breve intercambio pudo tener una respuesta del mandatario a las dos cartas que le envió para pedir la convocatoria a un Consejo de Estado.

Así fue la ceremonia

“Le he expresado mi preocupación porque no se fija una fecha para el consejo, el presidente me ha expresado su voluntad de hacerlo de manera inmediata”, declaró Barrios.

En tanto, los comandos que se habían retirado al inicio de la ceremonia retornaron para unirse a su grupo de excompañeros. Pero esta vez lo hacían cargando un cartel que decía: “Cero en meritocracia, minería, economía. Veinte en corrupción”.

El excomando Juan Carlos Rodríguez comentó a la prensa por qué abandonó el homenaje. “El presidente ha venido a burlarse de nosotros, de nuestros muertos”, exclamó. Jaime Cabrera, militar en retiro que salió sosteniendo la mencionada pancarta, pidió la renuncia de Castillo a la presidencia.

Decisiones personales

Al mismo tiempo que se registraban estos incidentes, el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas César Astudillo comentaba en una entrevista con Canal N que había “un simbolismo marcado” en la decisión que tomaron algunos militares en retiro.

“Se entiende la desazón”, agregó. Astudillo fue jefe del equipo 1 del grupo Alfa, que tuvo como misión despejar el primer piso de la residencia y retirar a los terroristas del MRTA para que se pudiera liberar a 72 rehenes.

Al ser consultado por el citado medio sobre la razón por la que no acudió a la ceremonia, respondió que se trató de una decisión personal. El militar en retiro prefirió no comentar si esto se debió a la asistencia del presidente Pedro Castillo.

El congresista José Williams dijo a El Comercio que estas acciones fueron personales y “lo han hecho conforme a lo que piensan, de una manera respetuosa. No hubo falta de respeto”.

Asimismo, consideró que algunos de sus excompañeros tuvieron esta actitud, porque no están satisfechos con las acciones del gobierno. “Los comandos que estamos en situación de retiro somos una expresión de lo que piensa la población, una gran mayoría”, añadió Williams.

El ministro de Defensa rechazó la actitud de algunos militares en retiro durante la ceremonia donde se rindió honores a los fallecidos comandos Chavín de Huántar. (Foto: El Comercio)

Finalmente, rechazó las declaraciones del jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, sobre una supuesta intención para desestabilizar la democracia. Por el contrario, manifestó que afirmar algo así no favorece al Ejecutivo.

Réplica

El ministro de Defensa, José Gavidia, cuestionó al grupo de excomandos que dejó la ceremonia por la presencia de Pedro Castillo.

“Rechazo la actitud de unos militares en retiro que asistieron a la ceremonia donde se rindió honores a los valerosos comandos que perdieron la vida en la operación militar Chavín de Huántar y donde se repudió tajantemente al terrorismo. Es una falta de respeto a nuestros héroes”, escribió en su cuenta de

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, escribió en la misma red social: “A diferencia de otros tiempos, no existe un [Vladimiro] Montesinos que obligue a firmar actas de sujeción, ni lo habrá en gobierno democrático”.