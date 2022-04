Un segundo alcalde que estuvo detenido este año por una investigación sobre presuntos actos de corrupción fue premiado este martes por el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. Su caso se suma al del alcalde de Huancayo, Carlos Quispe Ledesma, quien hace solo unos días estaba prófugo por el Caso Los Tiranos del Centro.

Se trata de Elmo Fares Pacheco Jurado, quien es alcalde del distrito de Marcona, provincia de Nazca, en Ica. Como tal, fue invitado a Palacio de Gobierno para ser parte de la ceremonia de reconocimiento a más de 557 municipalidades ganadoras de la quinta edición del Premio Nacional ‘Sello Municipal Incluir para crecer: Gestión local para las personas’

El mismo martes, la cuenta de Facebook de la Municipalidad de Marcona publicó una foto del alcalde con la placa de reconocimiento en el patio de Palacio de Gobierno. Allí indicaron que es el segundo año consecutivo que reciben este reconocimiento “por su participación y cumplimiento de los indicadores”.

Solo dos meses antes de esta cita en Palacio de Gobierno, a fines de febrero, Elmo Pacheco fue detenido preliminarmente por orden del Poder Judicial. La medida fue solicitada por la fiscalía anticorrupción de Ica, que investiga su presunta participación en supuestas irregularidades alrededor de la concesión de una obra.

Según la fiscalía, el alcalde y su subgerente de logística, Rosmery Zúñiga Vásquez, habrían cometido el delito de cohecho pasivo propio. Ambos son investigados por presuntamente pedir un soborno para otorgar la firma del contrato en la licitación pública para la obra de ampliación y mejoramiento de pistas y veredas en el asentamiento humano Villa Hermosa.

Orden de detención contra el alcalde de Marcona, Elmo Pacheco.

De acuerdo con la denuncia fiscal, ambos funcionarios habrían solicitado el equivalente al 12% (2% para Zúñiga y 10% para el alcalde) del costo directo de la obra. La web del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) indica que el monto del contrato ese de S/ 2,114,435.57, por lo que el 10% presuntamente dirigido al alcalde sería de S/ 211,443.557

Sin embargo, el alcalde fue liberado el 3 de marzo luego de que el Poder Judicial le impuso comparecencia con restricciones, de acuerdo con lo informado por su defensa legal. “Nunca he caminado por el sendero del mal, muy por el contrario, en Marcona me conocen como una persona muy noble que siempre trata de ayudar a los demás. Jamás he estado involucrado en un hecho irregular”, dijo Pacheco en la audiencia que terminó en su liberación, según reportó el diario Correo.

Declaraciones del abogado del alcalde

“Desde el primer día de la intervención lo dije (…) Iba a colaborar con la justicia. Di la cara, jamás me escondí ni me esconderé”, agregó luego de ser liberado. Inmediatamente, Pacheco Jurado volvió a ejercer sus funciones como alcalde. La cuenta de Facebook de la municipalidad publicó un video donde se destacaba que los vecinos de Marcona lo recibieron “entre lágrimas y abrazos”.

Según pudo conocer este Diario, el caso sigue en investigación y a su coinvestigada, Zúñiga Vásquez, se le impuso prisión preventiva.

Antecedentes

Nacido en Marcona, Pacheco Jurado tiene 52 años y fue elegido alcalde distrital en el 2018 con el movimiento regional Unidos por Ica. Según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), milita en el movimiento Uno Por Ica desde enero del 2021. Este año, intentó afiliarse a Perú Libre; sin embargo, se rechazó su solicitud porque todavía pertenecía a otra organización.

Postuló sin éxito a la alcaldía de Marcona en el 2014, también por Unidos por Ica. Previamente, militó en los partidos Todos por el Perú (2004-12) y al movimiento Unidos por la Región (2014-2021), y también intentó inscribirse a Unión por el Perú en el 2005.

Afiliación política del alcalde Elmo Pacheco

Desde que fue elegido alcalde en el 2018, Pacheco Jurado ha realizado múltiples visitas a ministerios, al Congreso y a la Presidencia del Consejo de Ministros. Durante la gestión de Pedro Castillo acudió previamente a Palacio de Gobierno el 3 de febrero para una reunión con la vicepresidenta Dina Boluarte.

Elmo Pacheco también visitó al viceministerio de Gobernanza Territorial en la Presidencia del Consejo de Ministros el 29 de noviembre y al Ministerio de Vivienda en dos ocasiones: 29 de septiembre y 29 de noviembre. Además, acudió a los despachos de los congresistas Milagros Jaúregui el 18 de noviembre, Raúl Doroteo –quien representa a la región Ica- el 16 de diciembre y Carlos Alva el 10 de marzo.