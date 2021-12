El excongresista Jorge Pérez Flores, actual gerente de Operaciones de Essalud, cargo para el cual fue designado el pasado 11 de agosto, también visitó la vivienda de Breña donde el presidente Pedro Castillo sostuvo reuniones con ministros, funcionarios y empresarios.

Según Latina Noticias, el exparlamentario de Somos Perú, entre el 2016 y 2019, acudió al inmueble en un auto guinda, de placa AGU-254, perteneciente a la empresa Representaciones María de Jesús EIRL.

Según el noticiero, la propietaria de dicha empresa es Teresa Osores de Nakaro, madre de Ranjijro Nakaro, exasesor del legislador.

El nombramiento de Pérez Flores se dio luego de visitar a Castillo Terrones en Palacio de Gobierno, el pasado 4 de agosto, acompañado de Elmer García, exsubgerente central de Abastecimiento de EsSalud; y Mario Carhuapoma, actual presidente de la institución.

Sobre las visitas a la casa de Breña, Pérez Flores señaló: “(Elmer García) fue la persona que me contactó y me dijo: ‘mira doctor, quisiera que me apoyes en este tema’ y punto. No conozco a nadie (de esa casa en Breña). Ese es un horario de una persona civil, de un médico (se refiere a las visitas)”.

En tanto, Elmer García evitó responder sobre el motivo de las visitas, aunque solamente señaló que en la reunión en la casa de Breña se trataron “temas personales”. “No sabía si estaba allí (el presidente Pedro Castillo)”, acotó. Cabe indicar que Essalud anunció la separación de Elmer García por mentir sobre su identidad tras estar por más de dos horas en el inmueble de Breña, donde el presidente Pedro Castillo despachaba extraoficialmente.

A través de un comunicado, también indicó que se ha dispuesto una investigación sobre la actividad que habrían realizado los funcionarios “de manera particular”.

“Essalud ha separado de sus cargos a los funcionarios cuya conducta podría poner en cuestionamiento la independencia y transparencia de la institución. Asimismo, se ha dispuesto una investigación sobre la actividad que de manera particular habrían realizado los funcionarios”, indicó.

El presidente Pedro Castillo afronta una moción de vacancia respaldada por los congresistas de Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular. Las bancadas de oposición mencionan siete motivos por los que consideran el mandatario debería ser vacado