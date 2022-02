Conforme a los criterios de Saber más

Pocos días después de cumplir seis meses como presidente de la república, Pedro Castillo enfrenta una nueva crisis en su gobierno. Su último primer ministro, el congresista Héctor Valer, tan solo duró 72 horas en el cargo, debido a los fuertes cuestionamientos que habían sobre él: tiene al menos 18 denuncias y casos graves en los que se encuentra involucrado. Los más resaltantes son los casos de violencia en contra de su esposa y su hija, y una investigación del Ministerio Público por colusión.

La tarde del viernes 4 de febrero, Castillo dio un mensaje a la nación en el que señaló que tomó la decisión de recomponer su gabinete ante la respuesta que brindó el Congreso a la solicitud de cuestión de confianza realizada por su entonces primer ministro. “El Congreso ha expresado su negativa a este urgente pedido, un pedido postergado para darle solución inmediata en el marco de la democracia. Por ello he tomado la decisión de recomponer el Gabinete ministerial y estos cambios se harán teniendo en cuenta la apertura a las fuerzas políticas, académicas y profesionales del país”, indicó.

El mandatario no hizo alusión a las denuncias y el historial de Valer ni los cuestionamientos a parte de su nuevo gabinete. No obstante, la designación de Valer no ha sido la única con problemas. A la fecha, la gestión de Castillo ha realizado 65 designaciones cuestionadas. La mayoría, por no cumplir con el perfil para el cargo y por distintas denuncias que solo han llevado a más crisis y que han beneficiado a personas de su entorno.

La Unidad de Periodismo de Datos analizó los seis meses de gestión del presidente y halló que hasta la fecha, ha acumulado 36 polémicas y que en promedio se han dado hasta 6 crisis causadas solo por el mandatario al mes. Además, ha roto distintos récords. Es el presidente con el mayor número de crisis, con la mayor cantidad de cambios ministeriales, con la mayor cantidad de cambios de gabinete y con el mayor número de cambios de primeros ministros en seis meses. Su gobierno acumula 13 mociones de interpelación.

Para el politólogo José Requena las cifras revelan y grafican la gestión del mandatario. “No hay capacidad de gestión, la palabra queda grande para explicar su gobierno y es coherente con lo que podría decir una revisión superficial de sus antecedentes, formación o del discurso que tenía en la primera vuelta”, sostiene.

Según explica, Castillo es una persona que saltó a la política nacional con la huelga del 2017 y que tiene otra dinámica de hacerla, una más sindical. “Esta juega con la intransigencia, la victimización y otras cosas que de alguna manera explican lo que vemos ahora. En un sindicato no nos preocupamos mucho de construir sino de defender ciertos espacios, algo de eso hay”, resalta y agrega que no recuerda alguna iniciativa que haya tenido el mandatario. “No hay una agenda como tal, su rol es más reactivo”, afirma.

Castillo no pudo cumplir con la mayoría de promesas realizadas específicamente para sus primeros 100 días en el gobierno. Solo llevó a cabo 3 de 43 y tampoco ha podido realizarlas seis meses después. A la fecha solo se ha sumado dos promesas cumplidas más.

Para el politólogo Omar Awapara, la gestión de Castillo se resume en una palabra: precariedad. “Es reflejo de lo que dijo Cerrón, es un presidente de un partido que se encontró con el poder y que no estaba preparado para llegar a la presidencia”, asegura y explica que todos los problemas que han surgido desde entonces es el reflejo de ello, de la improvisación, de la precariedad, de la inexperiencia, de la falta de capacidad, y de la pertenencia a una agrupación que según declara es incluso difícil de catalogarla como partido político.

Aprendiendo a ser presidente

Los silencios prolongados y respuestas lentas o nulas del mandatario cuando hay una crisis no han contribuido en la estabilidad del país. Estuvo cinco meses sin brindar una entrevista y cuando lo hizo dio 23 datos falsos e imprecisos. Además, sus afirmaciones causaron polémica.

En la última entrevista brindada a CNN en español dijo precisamente que nunca se preparó para ser presidente y que estaba aprendiendo a serlo. Al respecto, Awapara explica que no es una acción que debe hacerse cuando ya se está en el Gobierno. “Eso eso lo hace uno preparándose para llegar a ser gobierno. Ha pasado porque el profesor Castillo es un invitado, no un cuadro de este partido”, asegura.

Sus declaraciones en las tres entrevistas brindadas también estuvieron llenas de contradicciones. Durante semanas, negó haberse reunido con los empresarios Karelim López y Samir Abudayeh, beneficiados con millonarias contrataciones del Estado. No obstante, durante las entrevistas que brindó mencionó que sí los conocía.

El inicio del fin

Tanto Requena como Awapara coinciden en que estamos ante un gobierno desgastado. No obstante, difieren en que sea el inicio del fin. “Vamos a entrar al cuarto gabinete, con una posición complicada en el Congreso, pero todavía tiene un bastión”, asegura José Requena. Según explica, con una oposición que no termina de tener una posición, un eje y un discurso unificado por muchos gajes que tenga Castillo no necesariamente este es el fin. “Creo que sí es un momento muy sensible, pero como tenemos al frente muchas otras consideraciones seguramente tendremos algo candilenciente por un momento más” dice.

Por su lado, Awapara menciona que se ha quebrado la estabilidad lograda con el gabinete de Mirtha Vázques. Según explica el mandatario está metido en un embrollo. “No hay explicación lógica para la designación de Valer. Solo que este era único dispuesto a mirar a otro lado mientras se cumple un agenda específica que al parecer está dedicada a salvar a Castillo de los líos judiciales en los que se pueda estar metiendo o al partido”, asegura.

El politólogo asegura que más que cerca de lograr que su nuevo gabinete consiga la confianza del Congreso se acerca más a conseguir los votos para una vacancia. “Este es el punto más cercano al que su gobierno ha estado de una vacancia. Sobre todo, después de la amenaza de la bala de plata”, advierte y explica que hay un congreso que empieza a encontrar cierto consenso. “Quizá bancadas como Acción Popular o APP ya no ven al oficialismo como una ficha ganadora y ven mejores posibilidades a la oposición”, dice.

La vacancia

En seis meses de gestión, se ha dado una moción de vacancia en contra del presidente Castillo. No obstante, esta no fue admitida. “Una vacancia como la que empujó Chirirnos estaba condenada al fracaso, por lo menos en las encuestas no se veía un apoyo mayoritario”, dice Requena. el politólogo explica que la vacancia como tal es un mecanismo que requiere una activación para poder tener atracción. Requiere mucha presión social.

Según Requena, probablemente el Congreso avanzará con “pies de plomo”, debido al resultado de la vacancia a Martín Vizcarra con un gobierno de una semana: el de Merino.

Incertidumbre

Para Awapara, el riesgo principal de que la situación no cambie es la incertidumbre e inestabilidad. “Realmente no es que tengamos una salida clara a esta crisis y eso puede jugar a su favor: el hecho de que no hay una alternativa clara”, explica.

Por su lado, Requena asegura que si realmente quiere salir de la crisis, tendría que convocar a un gabinete que en la práctica sea el que gobierne y el tome una figura más protocolar. No obstante, no se ha visto una inclinación hacia ello.

“Quizá el camino más rápido sea el de una renuncia, y eso requiere que Castillo se convenza de ello. Dudo que lo haga en un futuro cercano”, dice Requena, quien asegura que los próximos días serán importantes. “Todo depende de qué vaya a mostrar Castillo con este nuevo gabinete y con sus acciones, porque un cambio del gabinete en sí no bastará”, finaliza.

