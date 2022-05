2/5/22

Defensa del abogado

El abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, defendió la investigación presentada por el jefe de Estado y su esposa. "¿Cuál es el trámite de este procedimiento? Se hace el trabajo, se presenta en la mesa de partes y la universidad te deriva a un asesor, te da un jurado, la universidad te llena los datos, entonces que haya errores en los nombres no es problema del alumno sino de la universidad”, dijo a Exitosa.

“Esa tesis de Panorama no tiene sello de la universidad, no es la que le dio la universidad al canal, no sabemos de dónde ha salido ese documento y dicen que se ha sometido a un programa, ahora que la universidad investigue, el documento no tiene un sello original”, agregó.