El presidente Pedro Castillo afirmó este jueves que Vladimir Cerrón, líder y fundador de Perú Libre no es quien toma las decisiones en su Gobierno. “Él no trabaja ni va a trabajar [en el Ejecutivo]”, enfatizó.

“Está en su derecho [de opinar] porque es parte del partido, pero no toma las decisiones, eso lo hacemos nosotros. Ustedes pueden sugerir algo también pero el que toma las decisiones no es Cerrón, es Pedro Castillo. No nos encasillemos en esas cosas ”, refirió este jueves Pedro Castillo respecto al exgobernador regional de Junín, sobre quien pesa no solo una condena por corrupción, sino investigaciones fiscales por presunto lavado de activos y terrorismo.

No es la primera vez que Pedro Castillo intenta marcar distancia de Cerrón, quien en sus redes sociales -y en intervenciones públicas- constantemente se pronuncia sobre temas de gobierno y deja en claro su influencia en el Gobierno y con el ahora mandatario. (Un ejemplo fue cuando aseguró que él fue quien sugirió al mandatario la permanencia de Julio Velarde en la presidencia del Banco Central de Reserva)

La unidad del Partido, el gobierno y el pueblo, garantiza la verdadera democracia. El pueblo ha llevado al gobierno a un verdadero hijo del pueblo. pic.twitter.com/L48fLYT3C2 — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) June 16, 2021

Aquí un recuento de las más polémicos momentos:

La frase “no lo van a ver ni de portero en ninguna institución del Estado” que Pedro Castillo lanzó aquel 25 de mayo viene constantemente a la memoria cada vez que Vladimir Cerrón interviene o marca su posición respecto a algún hecho del Gobierno.

“Nosotros hemos trabajado un programa de gobierno. Más allá de lo que diga o deje de decir (Vladimir) Cerrón, el que va a gobernar soy yo, es Pedro Castillo ”, dijo el ahora mandatario, el 22 de abril, en entrevista con Exitosa.

“Quedan totalmente desautorizadas segundas o terceras voces para salir adelante y decir lo que no es conveniente. Tenemos que respetar al país y no podemos lanzarnos cada uno por su lado. Rechazamos algunas declaraciones que vienen sueltas, de repente por la efervescencia” añadió.





Tantas veces Cerrón...

Durante la segunda vuelta electoral, la participación de Cerrón fue escasa en los medios comunicación pero activa en redes sociales (sobre todo en su cuenta de Facebook y Twitter). En una de las pocas entrevistas que dio a un medio de comunicación, aparece una del 2 de mayo del 2021 a Best Cable donde habló sobre la búsqueda de cambiar la Constitución.









“El único vocero oficial de la campaña, de la candidatura es Pedro Castillo. El único vocero del trabajo orgánico, partidario, es mi persona. Y en cada región, es el candidato más votado al que se le ha dado, mediante resolución, la vocería”, declaró Cerrón a Best Cable.

El viernes 30 de abril, Vladimir Cerrón reveló que acudió Castillo a una reunión con el embajador de Rusia en el Perú, Igor V. Romanchenko, en la que se abordó la posibilidad de traer al Perú la vacuna Sputnik V contra el coronavirus.

Días después durante unas declaraciones a la prensa, Pedro Castillo fue consultado sobre el fundador del partido y declaró: “El señor Cerrón no tienen nada que ver acá, en esta lucha, Esta lucha la hace el pueblo, al margen de otras actitudes”.

PARA RECORDAR: Pedro Castillo y Vladimir Cerrón se contradicen sobre posturas políticas

“Desconozco lo que ha dicho, pero acá no está en juego lo que diga o deje de decir Vladimir Cerrón, eso no está en esta agenda [...]. El referéndum lo vamos a asumir nosotros por mandato del pueblo, respetando al pueblo”, añadió en ese momento.

En mayo, Cerrón se pronunció contra la frustrada incorporación de Kurt Burneo al equipo técnico de Pedro Castillo.

Lo dijo después que @ensustrece lo echó. Usted fracasó en los gobiernos neoliberales de Toledo y Humala, poner condiciones es falta de tino político, tuvo la oportunidad para que los pobres puedan tener un mejor futuro, pero apostó por el servilismo al FMI. No lo necesitamos. https://t.co/97Bl1HrlIg — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) May 15, 2021

Ante ello, en una nueva entrevista a Exitosa Castillo dijo lo siguiente.

“ Es que acá no tiene nada de que ver el señor Cerrón. El señor Cerrón tiene que entender que esta no es su lucha, es la lucha del pueblo. Lo que tiene que meterse el señor Cerrón es que es el secretario de su partido. Entonces yo agradezco a la militancia de Perú Libre que ha sabido entender estas cosas porque más allá del partido, más allá de Pedro Castillo, está el Perú ”, exclamó el 15 de mayo.

Fue en una entrevista, el 25 de mayo del 2021 en la que Castillo aseguró que Cerrón no iba a ser ni portero.

“Acá las decisiones las toma Pedro Castillo y las toma el pueblo. El señor Cerrón está impedido judicialmente y no lo van a ver ni siquiera de portero en ninguna de las instituciones del Estado. Somos claros y las cosas que se den las vemos con el pueblo y respetando al pueblo en el marco de esta lucha que no es de Cerrón ni de Pedro Castillo, sino del pueblo”, aseguró.





No habrá Hoja de Ruta con #PerúLibre y #PedroCastillo. Somos un partido consecuente y consciente de sus planteamientos. — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) April 14, 2021





Cerrón criticó que la “única deslegitimación” de Pedro Castillo, candidato presidencial por Perú Libre, sería no aplicar el programa de gobierno “por el que el pueblo voto en mayoría” y que la postergación, en su momento, de la proclamación de Castillo en la Presidencia de la República no lo deslegitima como lo haría la creación de una hoja de ruta.

Postergando la proclamación de Pedro Castillo piensan deslegitimarlo políticamente, sin embargo, debo recordar que la única deslegitimación posible podría darse si se crea una hoja de ruta y no se aplicara el programa de gobierno por el que el pueblo votó en mayoría. — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) June 20, 2021





En julio, mientras Pedro Castillo seguía armando su gabinete fue el propio Cerrón quien realizó anuncios sobre el proceso de transferencia y hasta mencionó su carta para presidir el gabinete. “El señor Roger Najar Kokally es la propuesta para el premiarato”, exclamó.

También criticó con dureza al economista Pedro Francke, en su momento voceado para el ministerio de Economía y Finanzas, a quien calificó como “Chicago Boy”.

Pedro Francke repite con frecuencia que se necesita funcionarios de "alto nivel", eso huele a Chicago Boy. Esos han fracasado por décadas. Necesitamos cambio y confiar en nosotros mismos. — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) July 26, 2021

Días después, lanzó un mensaje sobre la posible conformación del gabinete ministerial, que luego sería oficializado por Pedro Castillo. Recordar que Pedro Francke y Anibal Torres juraron un día después a las carteras de Economía y Justicia respectivamente.

Existe mucha especulación acerca del futuro gabinete, pero también conspiración caviar, ante lo cual el Presidente, el Partido y la Bancada, darán una sólida respuesta. ¡Vamos seguros al cambio que necesita la patria! — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) July 29, 2021





Más allá de ello, siguió insistiendo en no ser participe del gobierno, pero mostraba su presencia con la llegada de Evo Morales. Fue cuando declaró brevemente a la prensa, el 27 de julio tras una cena con el exmandatario de Bolivia en un restaurante de Miraflores.

“Yo me mantengo en el partido y ellos en el Gobierno. Si bien es cierto tienen roles diferentes, en cierta medida están concatenados por las ideas, por el programa y lo que ha planteado el maestro Pedro Castillo”, señaló.

Semanas después, se reunió nuevamente con Evo Morales

(Foto: Twitter)

El 31 de julio apareció nuevamente ante las presiones y críticas del gobierno de Pedro Castillo, argumentando que el Ejecutivo no debe “entretenerse en atender” los ataques que recibe a diario para “mejorar su imagen”.

El Gobierno no debe entretenerse en atender ataques para "mejorar" su imagen, debe inmediatamente convocar al empresariado para tratar la renegociación de los contratos lesivos al Estado. Eso fortalecerá su imagen. — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) August 1, 2021

Uno de los últimos ejemplos, el fin de semana, Vladimir Cerrón aseguró que él fue quien sugirió al mandatario Pedro Castillo la permanencia de Julio Velarde en la presidencia del Banco Central de Reserva (BCR). “Yo sugerí la permanencia de Julio Velarde. Hablé con él. Y creo que fue una sugerencia que después le hice al señor presidente y lo tomó a bien”, dijo en entrevista al portal Sudaca.

“Lo saludé (a Velarde) y le dije que nos parecía bien que no haya un proceso traumático en el tema económico, que es lo que más se ha reclamado. Fue muy breve la conversación. Eso [ratificar a Velarde] no fue un desliz del profesor Castillo, como lo habían criticado. Fue en este caso una toma de conducta colegiada por el partido y por el candidato”, añadió Cerrón Rojas.

Vladimir Cerron sale del local de Perú libre sin declarar a la prensa. Fotos: Jorge Cerdan/@photo.gec

Ahora último ha tuiteado sobre la salida del excanciller Héctor Béjar alegando que nuestro país “nunca” ha tenido y “nunca” tendrá un titular de Torre Tagle de la talla del sociólogo y exguerrillero.

Un canciller de la talla de #HectorBejar será difícil de encontrar para nuestro país, nunca lo tuvimos, nunca lo tendremos. — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) August 18, 2021

