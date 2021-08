Conforme a los criterios de Saber más

“Yo vengo de una comunidad que tenemos cierta concepción y nosotros valoramos grandemente la familia (…). El Perú en este momento no está preparado como sociedad para cambios culturales tan chocantes”. Aquella fue la respuesta que el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, dio al diario español El País al ser consultado, en una entrevista, sobre sus frases homofóbicas en redes sociales.

La declaración, además, se dio después de que la Presidencia del Consejo de Ministros [PCM] haya publicado un comunicado en el que –tras el alboroto que generaron las publicaciones del premier– se prometió que “juntos superaremos el racismo, el clasismo, el machismo y la homofobia, que aún están profundamente arraigados en la sociedad”.

#COMUNICADO El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, manifiesta lo siguiente: pic.twitter.com/29W73eItIw — Consejo de Ministros (@pcmperu) July 31, 2021

Si bien es cierto que el gobierno de Pedro Castillo ha dado muestras de apertura, al menos en apariencia, al sector progresista a través de algunos nombramientos –como el de Anahí Durand, de Nuevo Perú, en el Ministerio de la Mujer– cabe preguntarse si realmente se permitirá el avance de la agenda, o si el aparente apoyo será tan efímero como el compromiso contra la homofobia anunciado en el comunicado de la PCM.

Ello, teniendo en cuenta las señales de conservadurismo que el gobierno ha venido dando desde tiempos electorales: Castillo –quien apoyó al movimiento Con Mis Hijos No Te Metas– no solo se ha pronunciado abiertamente en contra del enfoque de género y el matrimonio igualitario. Tanto él como el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, fueron blanco de críticas por emitir declaraciones transfóbicas durante la campaña.

#OJO

Este es Pedro Castillo, candidato presidencial por Perú Libre. En el 2019 respaldó como docente a #ConMisHijosNoTeMetas desde su natal Chota.



“Están gestando esta ideología [de género] para meterla en la cabeza de los niños. No queremos que se enseñen estas cosas”, dijo. pic.twitter.com/cZuIApnvHl — Fernando Alayo Orbegozo (@feralayo) April 7, 2021

En un video difundido días antes de la segunda vuelta electoral, se observó a Castillo, entonces candidato, emitiendo frases polémicas sobre la educación acerca de las personas transgénero.

“Si al niñito desde pequeñito se le induce ser varón: ‘no depende de ti pues, hijito, si quieres ser mujer, sé mujer’. Es que hay que decirle a los niños y a las niñas: ‘¿saben qué? Hay niñitas con pene y con vagina y hay niñitos con pene y con vagina’. ¿Dónde estamos compañeros? Tenemos que repudiar esa actitud”, dijo.

Las declaraciones generaron el rechazo de distintos actores políticos, como los ahora congresistas Flor Pablo (Partido Morado), Alejandro Cavero (Avanza País) y el exparlamentario Alberto de Belaúnde. “Apelar a la transfobia en campaña es ruin y amerita una condena clara”, señaló este último.

Apelar a la transfobia en campaña es ruin y amerita una condena clara.



La niñez y la adolescencia trans existen. Merecen que la escuela sea un espacio seguro para desarrollarse, con docentes que ayuden a tener una sociedad más respetuosa de la diversidad (y no todo lo contrario) https://t.co/PfWcGbBwpW — Alberto de Belaunde 🇵🇪 (@AlbertoBelaunde) June 2, 2021

El actual jefe de Estado, además, fue cuestionado por sostener, en mayo, que el feminicidio era producto de la ociosidad (aunque se rectificó luego).

Por si fuera poco, en ninguno de los dos planes de gobierno presentados por Perú Libre se presentaron propuestas referidas a la violencia hacia la mujer, tal como relató este Diario en un informe especial sobre campaña y temas de género.

El reto de la lucha contra la homofobia y el machismo se hace aún más grande considerando la composición del Congreso: de nueve bancadas, al menos siete son mayoritariamente conservadoras . La bancada de Juntos por el Perú – facción de izquierda progresista– tiene solo cinco integrantes.

Esta semana, además, se definió que las comisiones de Educación y Justicia y Derechos Humanos –importantes para impulsar medidas a favor de la lucha contra la violencia hacia la mujer y la homofobia – quedarán en manos de Renovación Popular y Alianza para el Progreso, respectivamente, ambos con posturas mayoritariamente conservadoras.

Matices

Si el conservadurismo de Perú Libre generó tensión entre las agrupaciones izquierda que, en la segunda vuelta, apoyaron al lápiz para impedir el triunfo de Keiko Fujimori, el gabinete Bellido, -con solo dos mujeres y una persona acusada de homofobia a la cabeza- ha generado mayor preocupación entre los progresistas.

“Yo no creo en una izquierda que no defienda los Derechos Humanos. Eso me parece una hipocresía y lo más anti izquierdista. Éticamente, es anti socialista”, dijo a El Comercio la excongresista del Frente Amplio Rocío Silva Santisteban.

La exparlamentaria, además, discrepa de Bellido cuando sostiene que el país no está listo para “cambios chocantes”, tal como indicó en la entrevista con El País. Dicha lectura, sostiene, no refleja la diversidad que existe en las zonas rurales del Perú.

“Yo conozco el mundo rural, y en este también hay muchas personas trans y homosexuales, y hay un respeto hacia esas personas en sus propias comunidades. Eso no lo quieren reconocer”, señaló.

Para Silva Santisteban, el conservadurismo que se asoma en más de un miembro de Perú Libre encarna “una izquierda muy tradicional, que se ha quedado muy pegada al discurso marxista leninista de los años 70 y que, desde la perspectiva actual, tiene que tener una nueva lectura de la coyuntura”.

Verónica Ferrari, activista del colectivo LGTBI, coincide en que no se avecinan mejores tiempos en la lucha por los derechos de las minorías.

“Yo creo que no peligra [la lucha por los derechos LGTB], porque no hemos ganado nada. Tenemos a los mismos representantes conservadores de siempre, tenemos los mismos presidentes que niegan nuestros derechos”, señaló.

Sin embargo, para la activista –quien, en octubre del 2019 anunció la renuncia de los miembros del colectivo LGTBI a Nuevo Perú en protesta por la alianza de la organización con Perú Libre– el gobierno de Pedro Castillo constituye una amenaza menor a la que hubiera implicado un eventual régimen fujimorista.

“Hay buenos representantes [en el Ejecutivo]. Están [Pedro] Francke y Anahí Durand, dos personas abiertamente comprometidas con los derechos LGTB”, señaló.

Para Ferrari, la principal amenaza para la lucha contra la homofobia no estaría en el gobierno, sino en el Congreso de la República.

“Han entrado [al Parlamento] personas profundamente homofóbicas. La izquierda progresista es una minoría. Va a ser muy difícil que el Congreso esté a la altura de la historia”, indicó.

