Entre la campaña a favor de un asamblea constituyente y los rumores de posibles cambios en el Gabinete, el presidente Pedro Castillo sostiene -desde la semana pasada - diversas reuniones en Palacio de Gobierno. Los últimos en visitar al jefe de Estado, según el Portal de Transparencia, fueron el exvicepresidente de la República, Máximo San Román y el excandidato presidencial Ricardo Belmont.

Sobre su reunión, San Román descartó que Castillo le haya ofrecido algún puesto en el Ejecutivo y aseguró que le recomendó una recomposición total del Gabinete, empezando por Aníbal Torres.

“Lastimosamente, yo tenía un buen concepto porque ha sido profesor de una de mis hijas, pero en la práctica se ha vuelto extremadamente confrontacional, lejos de buscar la concertación lo que busca es enfrentar y polarizar y creo que eso le hace daño al Gobierno [...] Le dije (al presidente) que si se vuelve a equivocar dará la impresión de que no sabe elegir a sus ministros”, aseveró en diálogo con El Comercio.

El exvicepresidente añadió que le dijo a Castillo que una asamblea constituyente es un “paso innecesario de confrontación”.

Según San Román le habló sobre el ministro de Economía, Óscar Graham. “Es la única persona que ha dado cierta confianza al sector empresarial; sin embargo, me parece que le falta un carácter más fuerte, se lo dije en un lenguaje más criollo al presidente”, añadió.

"Le dije (al presidente) que me da la impresión de que es víctima de la presión del señor (Vladimir) Cerrón. Él no me dijo nada, no descartó que no fuera así. Podría haberme dicho no es así señor, tenía toda la libertad de hacerlo”

Máximo San Román , sobre su reunión con Pedro Castillo