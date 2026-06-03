El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, informó que el pasado 19 de mayo ingresó a su entidad la solicitud de indulto a favor del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), derivado de Palacio de Gobierno.

En declaraciones a Latina Noticias desde los exteriores de Palacio de Gobierno, señaló que según el procedimiento establecido, el documento en cuestión deberá ser evaluado junto a otros expedientes similares.

“Recientemente, el 19 de mayo ha ingresado, derivado de Palacio de Gobierno, una solicitud de indulto adicional, que fue presentada a Palacio de Gobierno y al Congreso, si no me equivoco”, expresó.

“Producto del procedimiento administrativo que lleva cada entidad, pues ha demorado un poco más en llegar a Ministerio de Justicia, recién ha llegado hace unos días y está en cola para ser evaluado junto con otros expedientes”, agregó.

Tras afirmar que no ha leído la solicitud, Jiménez Borra estimó que esa solicitud sería la que presentó Walter Ayala, uno de los abogados del exmandatario, el pasado 19 de febrero, un día después de la elección de José María Balcázar como presidente.

El ministro indicó que otras cuatro solicitudes para otorgar la gracia presidencial a Castillo Terrones fueron desestimadas y un quinto pedido sí llegó a ser analizado, pero finalmente fue declarado inadmisible.

“Hemos tenido cuatro solicitudes que no fueron ni siquiera abiertos un expediente porque no cumplían con la formalidad mínima. Hubo un quinto pedido que sí se abrió expediente, se analizó y también fue declarado inadmisible. Fue lo que hablamos hace un tiempo en el Congreso”, refirió.

Según informó este Diario, el pasado 30 de abril uno de los pedidos fue declarado “inamisible” por no contar con la declaración jurada sobre la gratuidad de la tramitación de la solicitud, su historia clínica elaborada en el penal y el informe médico del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), o quien haga sus veces, debidamente colegiado.

El Comercio accedió a dicho documento, donde también se le informa al sentenciado que se le otorgó plazo hasta el mes de junio para que subsane su solicitud y proseguir con el trámite.

¿Qué es lo que sigue?

El titular del Minjusdh recordó que a la fecha existen 1.471 expedientes de indulto humanitario esperando ser analizados y revisados por la Comisión de Gracias Presidenciales y que en el caso de Castillo, se evaluará si es declarada admisible.

“En primer lugar, tiene que pasar por la recomendación de la Comisión de Gracias Presidenciales, eso ni siquiera es todavía algo que estemos seguros que va a ocurrir porque tendría que definirse si ha cumplido con todos los supuestos para que sea admitido”, manifestó.

“No quisiera adelantarme a algo cuando ni siquiera sabemos si se va a evaluar. Luego que sea evaluado recién sería remitido al presidente para que él también lo evalúe y luego de ser el caso se toma una decisión, el cual tendría que refrendar como ministro de Justicia”, añadió.

Luis Jiménez mencionó que para acceder a un indulto común, la norma establece que no puede existir un proceso pendiente y que en el caso de Pedro Castillo hay una apelación en marcha por la sentencia de 11 años de prisión por el golpe de Estado de diciembre del 2022.

“Por lo tanto, si hubiese una apelación estaríamos en un supuesto que la norma excluye de una posibilidad de indulto común”, dijo al mencionar que en el caso de buscar un indulto humanitario, existen otros requisitos.

“Tendría que demostrarse que el estado de salud del solicitante es muy grave, es terminal o que su permanencia en el penal pondría en peligro su vida”, sentenció el ministro de Justicia.