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El expresidente Pedro Castillo cumple su condena por el fallido golpe de Estado en el penal Barbadillo. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
El expresidente Pedro Castillo cumple su condena por el fallido golpe de Estado en el penal Barbadillo. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
/ JULIO REAÑO
Por Redacción EC

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, informó que el pasado 19 de mayo ingresó a su entidad la solicitud de indulto a favor del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), derivado de Palacio de Gobierno.

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