El congresista Guillermo Bermejo (Perú Libre) aseguró que el presidente Pedro Castillo no aceptó el cargo a disposición del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, acusado de presuntos nexos con Sendero Luminoso.

En declaraciones a los periodistas, indicó que desde su punto de vista el jefe de Estado hizo lo “correcto” y se mostró a favor de la permanencia de Maraví Olarte en el Gabinete Ministerial.

“Tengo entendido que no se aceptó el cargo a disposición del maestro Iber Maraví. Personalmente pienso que es correcto, creo que se debe mantener en su cargo, no podemos caer en las pataletas de quienes no aceptan que han terminado las elecciones ya”, expresó.

“No veo ninguna razón por la que (el presidente) tenga que hacerlo renunciar, honestamente”, añadió Bermejo Rojas, quien consideró que el pedido de renuncia del primer ministro, Guido Bellido, a Maraví “es parte del accionar democrático del gabinete”.

De otro lado, Bermejo Rojas indicó que su colega de Avanza País, Patricia Chirinos, debería probar su denuncia contra Bellido Ugarte, a quien acusó de agresión verbal.

“Todos estamos de acuerdo en la lucha contra la violencia, pero no habría que caer en cosas que no se pueden probar. Si hace una acusación de ese nivel, de ese calibre, tiene que probar”, subrayó.

“Yo dudo honestamente que el premier Bellido, porque lo conozco personalmente, caiga en ese tipo de palabras fuera de contexto”, sentenció finalmente el parlamentario de Perú Libre.

Como se recuerda, la legisladora Patricia Chirinos detalló en RPP que en una conversación que tuvo cuando pedía una oficina a la Junta Preparatoria de la Mesa Directiva ante Jaime Quito Sarmiento (Perú Libre), ocurrió una agresión en su contra por parte de Guido Bellido.

“Digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto) y que tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo ‘que te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’”, señaló.

“Me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave”, agregó la legisladora.

