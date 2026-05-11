El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, afirmó este lunes que “nunca estuvo, no está y no tiene por qué estar en agenda” un eventual proceso de indulto al golpista exmandatario Pedro Castillo, quien purga una condena a 11 años y 5 meses de prisión por conspiración para la rebelión.

“Este proceso de indulto, en el gobierno del presidente José María Balcázar, nunca estuvo en agenda, no está en agenda y no tiene por qué estar en agenda, ya sabemos por muchas razones técnicas”, señaló el jefe del Gabinete en conferencia de prensa.

En la misma línea, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Enrique Jiménez, reiteró que actualmente no existe ningún pedido de indulto en trámite presentado por Pedro Castillo ni por terceros en su representación.

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Luis Arroyo, jefe de PCM: El tema del indulto a Pedro Castillo no estuvo, no está y no tiene por qué estar en agenda del gobierno del presidente José Balcázar, por muchas razones técnicas



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“No se encuentra en trámite ningún pedido de indulto solicitado por el expresidente Castillo ni por terceros”, indicó.

No obstante, precisó que anteriormente sí se presentaron solicitudes vinculadas al exjefe de Estado. “En el pasado se han presentado cuatro pedidos por terceros y otro por el expresidente”, detalló.

Jiménez explicó, además, que uno de los principales impedimentos para evaluar un eventual indulto es la situación procesal de Castillo.

Según señaló, la normativa vigente exige que exista una sentencia firme y consentida para que pueda analizarse una gracia presidencial.

“Uno de los requisitos más importantes que establece la normativa es que no puede haber pendiente un proceso, y en este caso tendría que haber una sentencia consentida. Así que hay un tema de fondo que complicaría un proceso de indulto”, sostuvo.

Comisión de gracias presidenciales

De otro lado, Jiménez explicó que la reciente renovación de la Comisión de Gracias Presidenciales responde únicamente a la necesidad de completar la conformación de dicho grupo de trabajo, luego de la salida de uno de sus integrantes.

“Para que la comisión de gracias pueda funcionar debe tener el voto unánime de todos sus miembros por la trascendencia que tienen las decisiones que puedan ser evaluadas por esta comisión. Por ello, se necesita que estén todos sus miembros completos”, señaló.

El titular del Minjus precisó que uno de los miembros dejó el cargo se desvinculó del ministerio.

“Lo que ocurrió hace unos días es que uno de sus miembros, por motivos personales obtuvo una posibilidad laboral en el sector privado, se desvinculó del ministerio; ante esa situación nosotros estamos obligados a completar nuevamente la comisión. El resto de los miembros siguen siendo los mismos que el ministerio tenía designado”, añadió.