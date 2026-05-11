Resumen

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Presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo junto al ministro de Justicia, Luis Jiménez. (Foto: Captura de pantalla PCM)
Presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo junto al ministro de Justicia, Luis Jiménez. (Foto: Captura de pantalla PCM)
Por Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, afirmó este lunes que “nunca estuvo, no está y no tiene por qué estar en agenda” un eventual proceso de indulto al golpista exmandatario Pedro Castillo, quien purga una condena a 11 años y 5 meses de prisión por conspiración para la rebelión.

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