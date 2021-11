Conforme a los criterios de Saber más

Dos exministros del gobierno de Pedro Castillo han regresado al Ejecutivo pero en otros cargos: se trata de los extitulares de la Producción, Yván Quispe, y del Interior, Luis Carrasco. El primero fue fue designado este lunes como secretario general del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riesgo, en reemplazo de Ana Isabel Domínguez del Águila.

Su designación, a través de las normas legales del Diario Oficial El Peruano, lleva la firma del ministro del sector, Víctor Raúl Maita Frisancho.

El nuevo secretario general del Midagri fue congresista y vocero del Frente Amplio durante el período parlamentario 2020-2021 y trabajó en diversas municipalidades. Es ingeniero economista y tiene estudios de derecho.





A fines de octubre, el exministro del Interior y exfiscal Luis Carrasco Millones fue designado por el titular de Justicia, Aníbal Torres, como asesor II ( Nivel F-5).

Carrasco Millones fue ministro desde el 29 de julio de 2021 hasta el 6 de octubre del 2021. Salió del cargo tras la renuncia del entonces jefe del Gabinete, Guido Bellido, y fue reemplazado por el cuestionado Luis Barranzuela. Antes se desempeñó como fiscal contra el crimen organizado en Lambayeque.





Juan Carrasco participó en la ceremonia de reconocimiento de Pedro Castillo como jefe supremos de las FF.AA: y PNP. (Foto: Mininter)

Más nombramientos

Sin embargo, existen otros casos en los que la gestión de Pedro Castillo optó por designar a exministros de otros gobiernos en puestos claves.

El 28 de octubre, a través de N° 000296-2021-DM/MC, se designó a Ana Teresa Revilla Jara, exministra de Justicia del gobierno de Martín Vizcarra, como asesora II del despacho viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura.





Revilla Jara fue ministra de Justicia entre octubre del 2019 a febrero del 2020. Renunció al cargo tras conocerse una carta del exprocurador ad hoc Jorge Ramírez, quien afirmó que la entonces ministra había gestionado una reunión entre el entonces titular de Energía y Minas Juan Carlos Liu Yonsen con representantes de la Odebrecht, para hablar sobre una demanda internacional que la constructora iba a interponer contra el Estado peruano por el caso Gasoducto Sur Peruano.

El ministro de Relaciones Exteriores del gobierno del expresidente Alejandro Toledo, Manuel Rodríguez Cuadros, también fue designado por el gobierno de Pedro Castillo como Representante Permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York (ONU).

Rodríguez Cuadros, quien también formó parte del equipo de Perú Libre para la transferencia de gobierno, fue candidato a la presidencia por Fuerza Social en el 2011.

En otras gestiones

Durante el gobierno del expresidente Francisco Sagasti también hubo designaciones de exministros en otros cargos como funcionarios del Estado. A través de la Resolución Suprema Nº017-2020-EF se designó al exministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva Neyra, como miembro y presidente del Consejo Fiscal del MEF.

Ocupó la cartera de Economía entre junio del 2018 a octubre del 2019 durante la gestión del expresidente Martín Vizcarra.

Vizcarra Cornejo también incorporó al exministro de Cultura, Francisco Petrozzi, como agregado cultural de la Embajada del Perú en Alemania, el 26 de febrero del 2020.





Petrozzi dimitió al cargo en Cultura tras ser cuestionado por haber destituido al presidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP) Hugo Coya.

No fue el único nombramiento diplomático-político que realizó Vizcarra. En agosto del 2020 designó a su expresidente del Consejo de Ministros Vicente Antonio Zeballos Salinas, como representante permanente Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) con sede en Washington D.C., Estados Unidos.

Zeballos renunció a su cargo tras los duros cuestionamientos que recibió su gabinete frente a los primeros meses de la pandemia por el Covid-19.

Vizcarra también se designó a su ex exministro de Desarrollo e Inclusión Social y excongresista de la bancada Peruanos por el Kambio, Jorge Meléndez Celis, como asesor del despacho del Ministerio de Agricultura en la gestión de Jorge Montenegro.

En 2015, el exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, fue nombrado embajador del Perú en los Estados Unidos durante el gobierno del expresidente Ollanta Humala a través de la Resolución Suprema N.° 001-2015-RE.

Castilla Rubio también fue ministro de Economía durante la gestión del Alan García, desde el 28 de enero 2010 al 16 de Julio del 2011.

Limitado círculo de confianza

Según el politólogo Fernando Tuesta, las designaciones que viene realizando el gobierno del presidente Pedro Castillo no tendrían ningún problema siempre y cuando los flamantes funcionarios cumplan con el perfil que el cargo requiere.

“Si se trata de la designación de un ministro, incluso podría ser un ministro que no tenga mucho conocimiento del sector, pero es un representante político. Es un cargo político. Pero los cargos que ya señala (asesores, directores, etc) exigen especialidad. Ya no eres ministro, ahora eres gerente, director o cualquier cargo como funcionario público requiere un nivel de conocimiento y experiencia en el sector. Habría que verlos en cada caso”, sostuvo.

Tuesta remarcó que en el caso de Castillo, sus círculos de confianza son “muy pequeños” lo cual limitaría el número de personas que puede escoger al momento de realizar alguna designación.

No obstante, precisó que cuando es el ministro de una cartera los que realizan las designaciones, “no necesariamente tiene que estar de acuerdo el presidente”; ya que el responsable es el titular del sector.

“Obviamente, entre ellos (el presidente y el ministro) pueden haber círculos compartidos, lo cual es normal. Por ejemplo si se trata del fujimorismo haría lo propio, pero ahora es de Perú Libre. Lo que ocurre es que los ministros que hemos visto pasar son altamente cuestionados por cuestiones éticas o por cuestiones de capacidades”, remarcó.

