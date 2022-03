Conforme a los criterios de Saber más

Un grupo de sobrinos del presidente Pedro Castillo se han convertido en implicados en el caso de la presunta red que dirigiría obras al interior del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Esto a partir de la declaración de Karelim López, aspirante a colaboradora eficaz, y de la inclusión de al menos uno de ellos, Fray Vásquez Castillo, como investigado por lavado de activos.

Este lunes, el equipo de la fiscal de lavado de activos Luz Taquire realizó una diligencia donde recolectó videos de las cámaras de seguridad del edificio donde los sobrinos compartían un departamento. Además, lacró el ingreso al lugar y se espera que los fiscales retornen al lugar.

¿Pero quiénes son los sobrinos de Pedro Castillo?

Según César Nakazaki, abogado de Karelim Lopez, ellos serían “la llave que abre la puerta de acceso hacia el presidente”. “Ella refiere que Zamir Villaverde detecta este punto débil de la familia, por llamarlo de alguna manera, y les entrega las camionetas”, dijo el abogado a América TV.

Entre tres de ellos registran casi 50 ingresos a Palacio de Gobierno durante la gestión de su tío, y al menos uno está en la mira de la Fiscalía de Lavado de Activos y de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Sumado a esto, tres de ellos han sido citados por la Fiscalía Anticorrupción en relación Caso Puente Tarata.

Fray Vásquez Castillo

Es hijo de Adelinda Castillo, hermana del presidente. Como su tío, nació en Tacabamba, Chota, y actualmente tiene 32 años. No tiene un título universitario registrado en Sunedu ni historial de afiliación política. Durante la campaña presidencial, fue una de las personas más cercanas y de mayor confianza para el entonces candidato de Perú Libre.

Cuando Pedro Castillo acudió a Palacio de Gobierno el 21 de julio para reunirse con el saliente mandatario Francisco Sagasti, Fray Vásquez fue uno de sus acompañantes. Fue su primera visita al lugar, pero no sería la última.

Los ingresos de los sobrinos a Palacio

Sobrino Fechas Ingresos a Palacio Otros ingresos Fray Vásquez Castillo 6 de agosto al 24 de septiembre 16 1 (Ministerio de Defensa, el 7 de agosto) Gian Marco Castillo Gómez 2 de agosto al 24 se septiembre 21 1 (Ministerio de Defensa, el 7 de agosto) Rudbel Oblitas Paredes 6 de agosto al 2 de diciembre 12 2 (Ministerio Vivienda, 29 de septiembre y 9 de noviembre) Jaime Vásquez Castillo 26 de agosto 1 1 (Despacho del congresista Américo Gonza, 8 de noviembre) TOTAL 2 de agosto al 2 de diciembre 50 5

Desde que comenzó el gobierno de su tío, Vásquez Castillo registra 16 ingresos registrados oficialmente a Palacio de Gobierno. Fueron entre el 6 de agosto y el 24 de septiembre. La mayoría de estas fueron registradas como visitas familiares a nombre de la Casa Militar. Solo la primera se registró como una reunión con el propio Pedro Castillo.

Adicionalmente, tiene una visita del 7 de agosto al entonces ministro de Defesa, Walter Ayala. El exministro ha dicho que la reunión fue para que el sobrinos del presidente lo salude. Su ingreso a una entidad estatal más reciente fue al Congreso de la República el 9 de febrero pasado para declarar ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Fray Vásquez cerca a la casa del jirón Sarratea, en Breña.

Semanas antes, un reportaje de Cuarto Poder había mostrado a Fray Vásquez en distintas fechas en la casa del jirón Sarratea, en Breña, donde Pedro Castillo tenía reuniones no registradas. Era el aparente encargado de recibir y acompañar a personas que llegaban al lugar. También se le vio llegando al lugar en una camioneta a nombre de una empresa de Zamir Villaberde -hoy su coinvestigado por lavado de activos- y pasando la noche allí.

La Comisión de Fiscalización del Congreso citó a Fray Vásquez para que responda por esto. En un primer momento, no acudió alegando que tenía Covid-19, pero luego la procuraduría del Congreso lo denunció por presuntamente haber presentado una prueba falsa. Finalmente, asistió el 9 de febrero.

Los 16 ingresos registrados de Fray Vásquez a Palacio de Gobierno

Ante el grupo parlamentario, Fray Vásquez dijo: “He asistido a Sarratea, no recuerdo cuántas veces. Solo en reuniones familiares con mi tío y con paisanos (…) No conozco a Karelim López. No tengo vínculo amical con ella. Solo una vez la recibí en Sarratea”.

A fines de febrero, Karelim López implicó al sobrino del presidente en la supuesta mafia al interior del MTC a la que se refirió en sus declaraciones como aspirante a colabora eficaz. “Sé que hay una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), conformada por el presidente Pedro Castillo Terrones (...) los sobrinos del presidente: Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez, Rousbelt [Rudbel] Oblitas Paredes [sobrino por el lado de su esposa]”, afirmó.

En otro momento, López afirmó que “Bruno Pacheco aclaró nuevamente que la única persona que puede hablar de esos temas [licitaciones en el MTC] es Zamir Villaverde con los sobrinos de Castillo: Gian Carlo Castillo Gómez y Fray Vásquez Castillo, y [el] ministro de Transportes, Juan Silva, quienes ven directamente ese tema con el presidente Pedro Castillo”.

Fray Vásquez Castillo ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Foto: Congreso

Posteriormente, la fiscal Luz Taquire, ante quien Karelim López dio su declaración, incluyó a Fray Vásquez en su investigación por presunto lavado de activos. Esto fue a partir de los informes según los cuales este habría recibido a López en la casa de Sarratea y por las declaraciones de Zamir Villaverde, quien reconoció ante medios de comunicación haber alquilado vehículos de su empresa al sobrino del presidente sin haber bancarizado los pagos.

Por otro lado, la Comisión de Fiscalización aprobó solicitar el levantamiento del secreto bancario y tributario, así como el levantamiento de las comunicaciones de Fray Vásquez.

El último domingo, Cuarto Poder difundió un reportaje donde se informa que Fray Vásquez y otros sobrinos del presidente ocuparon un departamento en Magdalena. Al día siguiente, la fiscal Luz Taquire realizó una diligencia para recoger videos de las cámaras del lugar y lacrar el ingreso al mencionado departamento.

Gian Marco Castillo Gómez

Hijo de José Castillo Terrones, hermano del presidente, Gian Marco también nació en Tacabamba y actualmente tiene 23 años.

De forma similar a su primo Fray Vásquez, no tiene militancia política, aunque en su cuenta de Facebook suele difundir mensajes a favor de Perú Libre, su tío Pedro y en contra del Congreso, entre ellos videos donde se pide su cierre. Allí también se describe como estudiante de ciencia económica en la Universidad Nacional del Callao, aunque en Reniec se registra su nivel de instrucción como quinto grado de primaria.

Fue cercano al hoy presidente durante su campaña. Luego de su victoria electoral, compartió en redes sociales videos en ceremonia como la de la entrega de credenciales a Pedro Castillo como mandatario y lo acompañó a Palacio de Gobierno para la mencionada reunión con Francisco Sagasti.

Parte de los 21 ingresos registrados de Gian Marco Castillo Gómez a Palacio de Gobierno.

Posteriormente, sumó 21 ingresos a Palacio de Gobierno entre el 2 de agosto y el 24 de septiembre, siempre a nombre de la Casa Militar y casi siempre con el motivo de visita familiar. También tiene a su nombre una reunión con el entonces ministro Walter Ayala del 7 de agosto, el mismo día en que se registra una visita de su primo Fray Vásquez al mismo despacho.

El nombre de Castillo Gómez volvió a salir a la luz con las referidas declaraciones de Karelim López sobre su presunta participación en la “mafia” en el MTC.

También apareció en el reportaje sobre el departamento en Magdalena, donde se le ve usando un vehículo a nombre de una mujer con empresas que tiene contratos con el Estado y otro que supuestamente fue prestado por el dueño de la casa del jirón Sarratea a los sobrinos del mandatario, el mismo que luego fue al edificio del referido departamento.

Mediante Facebook, Castillo Gómez ha compartido videos donde se pide el cierre del Congreso.

Rudbel Oblitas Paredes

Es sobrino del presidente por el lado de su esposa. Nació en Anguía, Chota, tiene 28 años de edad. Según los registros de Sunedu, es ingeniero civil por la Universidad Tecnológica de La Habana ‘José Antonio Echevarría’.

Como sus primos, registra varios ingresos a Palacio de Gobierno durante el gobierno de su tío: doce entre el 6 de agosto y el 2 de diciembre, pero también dos ingresos al Ministerio de Vivienda. Uno fue el 29 de septiembre y otro el 9 de noviembre, ambas fueron a nombre de Salatiel Marrufo como jefe del gabinete de asesores.

Su nombre no había tenido la notoriedad de sus primos Fray Vásquez y Gian Marco Castillo. Sin embargo, Karelim López lo sindica directamente somo parte de la supuesta mafia en el MTC.

Ingresos de Rudbel Oblitas a Palacio de Gobierno y al Ministerio de Vivienda.

Según la empresaria, ella acudió a fines de noviembre pasado a una reunión en la que participó Rudbel Oblitas, quien le presentó a una persona presuntamente allegada al fiscal superior Omar Tello, coordinador de la Fiscalía Anticorrupción, “quien dio el mensaje que todo estaba controlado, que se mantuviera callada y que todo iba a estar tranquilo”, señaló.

En otro momento, Karelim López agregó: “Le dijo que todo iba a estar tranquilo y que el presidente Castillo se iba a reunir con el ‘number one’ del Ministerio Público, en alusión a Zoraida Ávalos”. Tanto el fiscal superior Omar Tello como la fiscal de la Nación han negado la veracidad de lo referido por la aspirante a colaborador eficaz.

Rudbel Oblitas Paredes es sobrino de Pedro Castillo por parte de su esposa.

Cledin Vásquez Castillo

Es hermano menor de Fray Vásquez. Tiene 27 años, también nació en Tacabamba y registra secundaria completa.

A diferencia de sus primos, sí tiene militancia política: está afiliado a Perú Libre desde el 3 de enero de este año, según consta en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones. Otra diferencia es que no registra visitas oficiales a Palacio de Gobierno u otras entidades estatales.

Cledin Vásquez Castillo figura como afiliado a Perú Libre desde enero de este año.

Cledin Vásquez aparece en el reportaje del último domingo como acompañante de su hermano Fray al ingresar al edificio en Magdalena y aparentemente alistando una mudanza para salir del lugar.

Además, tiene una cuenta de Facebook en la que comparte mensajes políticos a favor de su tío y de Perú Libre, así como fotos familiares con sus primos y con el propio Pedro Castillo.

Cledin Vásquez Castillo compartió esta foto donde sale junto al presidente, su hermnano Fray y otros familiares de Pedro Castillo. Foto: Facebook Cledin Vásquez

Jaime Vásquez Castillo

Es el hermano mayor de Fray y Cledin Vásquez. Nació en Tacabamba y actualmente tiene 34 años. Según Reniec, su grado de instrucción es de tercer año de secundario completo. Igual que su hermano menor, figura en el ROP como afiliado a Perú Libre desde el 3 de enero de este año.

Tiene solo un ingreso oficial registrado a Palacio de Gobierno con fecha del pasado 26 de agosto, con motivo de una visita a la familia presidencial solicitada y autorizada por Pedro Castillo. Además, tuvo una “visita personal” al congresista de Perú Libre Américo Gonza en su despacho con fecha del 8 de noviembre.

Jaime Vásquez Castillo, sobrino del presidente, también está afiliado a Perú Libre.

Jaime Vásquez también aparece ingresando al edificio en Magdalena y, según Cuarto Poder, es coordinador del grupo ‘La Fuerza de Castillo’. Tiene una cuenta de Facebook a su nombre donde suele compartir imágenes, noticias y videos a favor del oficialismo y en contra de la oposición parlamentaria; así como fotos con su familia y con el presidente.

Este sobrino de Pedro Castillo también fue mencionado en la denuncia por una violación al interior de un local de Perú Libre que hizo una mujer de 23 años. Según dijo a Panorama, Jaime Vásquez Castillo coordinaba la campaña de su tío y se negó a ayudarla, instándola además a que se desiste de hacer la denuncia.

Pedro Castillo saludando a su sobrino Jaime Vásquez Castillo. Foto: Facebook Jaime Vásquez

Sin deslinde

El director de Proética, Samuel Rotta, comentó a El Comercio que las polémicas vinculados a los familiares de un presidente tienen su antecedentes más cercano en la política peruana en el caso del expresidente Alejandro Toledo (2001-06). “Cada semana salía un escándalo vinculado a un hermano, un primo, sobrinos también”, recordó.

“Eso termina dañando la imagen presidencial, porque estos escándalos se explican precisamente por la cercanía de estos familiares con un autoridad de tal alta investidura”, opinó Rotta. Consideró que, con el tiempo, estos escándalos golpean la legitimidad de un gobernante, sobre todo “si no hay un ruptura clara, un deslinde claro y categórico, como en este caso”.

Samuel Rotta señaló que el presidente debería “ser muy claro en el discurso pero también en los hechos” y se debería “dejar de mezclar lo público con lo privado”. “Empezar por ahí [hacer un deslinde de sus familiares], lo siguiente sería colaborar en las investigaciones en todo lo posible y tomar medidas. Hay varias medias pendientes en integridad pública y transparencia”, expresó.

