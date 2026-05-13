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Pedro Castillo se encuentra preso en el penal de Barbadillo. (Foto: GEC)
Pedro Castillo se encuentra preso en el penal de Barbadillo. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La abogada Lesli Gonzales Cabanillas presentó su renuncia “irrevocable” a la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia luego de los cuestionamientos surgidos por el presunto vínculo que existiría con el expresidente Pedro Castillo, debido a que ambos son originarios de Chota, en la región Cajamarca.

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