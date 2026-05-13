La abogada Lesli Gonzales Cabanillas presentó su renuncia “irrevocable” a la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia luego de los cuestionamientos surgidos por el presunto vínculo que existiría con el expresidente Pedro Castillo, debido a que ambos son originarios de Chota, en la región Cajamarca.

La carta de renuncia fue dirigida al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Enrique Jiménez, y fue presentada este 13 de mayo ante la mesa de partes del sector.

En el documento, Gonzales Cabanillas señala que su decisión responde a la “hostilidad sistemática” y al “acoso mediático” que —según afirma— ha enfrentado en los últimos días.

“Esta decisión, profundamente difícil en el plano personal y profesional, no responde a incapacidad moral ni a compromisos políticos de ningún tipo. Responde, exclusivamente, a la hostilidad sistemática, el acoso mediático y la discriminación por origen que he enfrentado estos días”, indica la carta.

Carta de renuncia de Lesli Gonzales a la Comisión de Gracias Presidenciales.

Asimismo, denunció que incluso medios de comunicación acudieron reiteradamente a su domicilio, afectando su tranquilidad personal y familiar.

La ahora exintegrante de la comisión también defendió su trayectoria profesional y rechazó los cuestionamientos relacionados con su lugar de origen.

“Soy una mujer orgullosamente chotana, hija de profesores, abogada y servidora pública de carrera. Mi trayectoria (...) no ha sido regalada ni heredada. Nací lejos de Lima y eso no me hace menor, ese origen es fuente de orgullo, no de vergüenza”, sostuvo.

La polémica se produjo en medio de especulaciones sobre un eventual pedido de indulto a favor de Pedro Castillo.

El lunes, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo; el ministro de Justicia, Luis Enrique Jiménez señalaron que no existe ningún trámite de gracia presidencial en curso para el exmandatario. Sin embargo, este miércoles desde Iquitos, el propio presidente José María Balcázar afirmó que posible indulto dependerá de que presente la “solicitud correspondiente”.