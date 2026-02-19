Pedro Castillo: su abogado anuncia que pedirá indulto al presidente Balcázar

El abogado del expresidente Pedro Castillo, Walter Ayala, anunció en Latina que tiene lista una carta dirigida al mandatario José María Balcázar Zelada para que evalúe la posibilidad de otorgarle un indulto. Según explicó, considera que existen razones que justificarían una medida de gracia en favor del exjefe de Estado.

En la misiva leída en dicho medio, se indicó que este pedido es bajo el principio de humanidad.

“Existe el principio que se llama el principio de la confianza legítima. Eso quiere decir que, cuando un funcionario promete se entiende que se va a cumplir. Es una teoría amparada en el derecho”, dijo Ayala

A pesar que el día de ayer, el presidente Balcázar precisó que el indulto a Castillo no lo tenía en agenda, el defensor sostuvo que esperará esa respuesta por escrito.

“Esto que he redactado, todavía el presidente Castillo no lo ha firmado. Voy a ir al penal de Barbadillo y hablar con él. Si lo firma lo presentaré ahora mismo”, puntualizó.

“Hablaré con Balcázar, si al menos no dice algo que satisfaga a todo el pueblo peruano que ha escuchado (indulto a Castillo), estaremos empezando mal”, finalizó.

¿Quién es el ahora presidente José María Balcázar?

José María Balcázar Zelada nació en Cajamarca, el 17 de enero de 1943. Es un abogado, exjuez, excatedrático y político peruano. Desde el 18 de febrero de 2026 ejerce como presidente del Perú, luego de la censura del Congreso a José Jerí. Es congresista del periodo parlamentario 2021-2026 electo por Lambayeque.

Se impuso con 64 votos a favor contra María del Carmen Alva, quien obtuvo 46 votos, en una segunda elección del pleno.