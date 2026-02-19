Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Pedro Castillo se encuentra preso en el penal de Barbadillo. Foto: GEC
Pedro Castillo se encuentra preso en el penal de Barbadillo. Foto: GEC
Por Redacción EC

El abogado del expresidente Pedro Castillo, Walter Ayala, anunció en Latina que tiene lista una carta dirigida al mandatario José María Balcázar Zelada para que evalúe la posibilidad de otorgarle un indulto. Según explicó, considera que existen razones que justificarían una medida de gracia en favor del exjefe de Estado.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Pedro Castillo: su abogado anuncia que pedirá indulto al presidente Balcázar
Gobierno

Pedro Castillo: su abogado anuncia que pedirá indulto al presidente Balcázar

José María Balcázar es el nuevo presidente del Perú: Cinco gráficos para entender la inestabilidad política
ECData

José María Balcázar es el nuevo presidente del Perú: Cinco gráficos para entender la inestabilidad política

Sheinbaum tras elección de Balcázar: “Vamos a esperar a ver si es factible restablecer relaciones (con Perú)”
Gobierno

Sheinbaum tras elección de Balcázar: “Vamos a esperar a ver si es factible restablecer relaciones (con Perú)”

José María Balcázar fue elegido presidente de la República: ¿Cómo se gestó el retorno de Perú Libre al poder?
Política

José María Balcázar fue elegido presidente de la República: ¿Cómo se gestó el retorno de Perú Libre al poder?