“De lo que el presidente (Pedro Castillo) tiene conocimiento es que yo no tengo ningún antecedente penal, no tengo ningún antecedente policial”, dijo esta semana el ministro Iber Maraví. El titular de la cartera de Trabajo cumplirá un mes en el cargo por decisión del presidente Pedro Castillo, pese a las investigaciones que lo relacionaron con Sendero Luminoso y facciones violentistas como el Conare-Sutep.

Pero Maraví no es el único funcionario o miembro del partido de gobierno de Castillo Terrones, que ha sido vinculado por la fiscalía o la policía con el terrorismo o que ha salido en defensa de organizaciones terroristas. El mismo presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón y el congresista Guillermo Bermejo, vienen siendo investigados por dicho delito.

Sendero y Conare

Los legajos policiales dados a conocer por este Diario ubican a Maraví Olarte en presuntos hechos terroristas contra la estación de Electro-Perú, el Hotel de Turistas en Huamanga, una oficina de cobranzas del servicio de agua potable, entre otros hechos entre 1980 y 1981.

"Son casos de hace 40 años, donde el Estado estuvo en una lucha contra la subversión y muchos ciudadanos como yo han sido involucrados en pesquisas", insistió el titular de Trabajo, quien aparece junto a la terrorista Edith Lagos y Arturo Morote -que junto a Maraví tenían orden de captura- tal como señalan los atestados policiales mostrados por El Comercio.





Incluso, su pertenencia al Conare ha quedado demostrada en un video y declaraciones sobre su accionar dentro de dicha facción vinculada a Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef) –brazo legal de Sendero Luminoso– pese a la negativa del ministro.

Un video del 2010, lo muestra en arengas y cánticos durante el Congreso Nacional Extraordinario realizado en Lima y donde se eligió al nuevo presidente del Conare-Sutep de un grupo proveniente de Ayacucho, al que pertenece el titular del sector Trabajo.



Pero no solo eso, sus acciones violentistas como parte del Conare-Sutep sí quedaron registradas en legajos penales. Incluso, la fiscalía solicitó y el Poder Judicial ordenó su detención junto a un grupo de profesores extremistas como Robert Huaynalaya, quien también ha sido vinculado por años a diversas acciones vandálicas contra la sociedad.

Maraví fue acusado por delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de disturbios, robo agravado, daño agravado y otros, en agravio del Estado y el Gobierno Regional de Ayacucho, durante la huelga de profesores en julio del 2004.





Maraví insiste en negar vínculos con acciones que atentan contra el Estado y la sociedad; no obstante, su historia ha quedado registrada en el libro “Entre el crecimiento económico y la insatisfacción social: Las protestas sociales en el Perú Actual” de Romeo Grompone y Martín Tanaka, editado por el Instituto De Estudios Peruanos (Abril 2009).

Aquí se recogen las declaraciones del propio Maraví y de algunas personas que participaron con él en la toma de la sede del Gobierno Regional de Ayacucho, como una de las personas que lideraron estas protestas; así como de los que investigaron este accionar.

“Según Iber Maraví, el 30 de mayo (del 2004) el magisterio estuvo dispuesto a dejar las oficinas externas (del Gobierno Regional) a partir del día siguiente, después de comunicar a sus bases el acuerdo”, se indica en el libro recogiendo la versión del actual ministro de Trabajo.

El investigador José Coronel (exresponsable de la sede regional de la CVR en Ayacucho) también señala con base en sus investigaciones que “Iber Maraví está más cerca de las vertientes del senderismo, de acuerdo con la ‘solución política’, que sigue siendo violenta en su práctica sindical y busca armar alianzas con quienes se aproximen al discurso a favor de la violencia”.









A ello, se le suman otras investigaciones que sí han quedado registradas como antecedentes en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, como otra investigación por presunto terrorismo que el mismo ministro reconoció en julio último al portal Jornada.





“A mí se me denunció por delito de terrorismo, no solo a mí sino a varios dirigentes a nivel nacional. Entonces, era totalmente inapropiada esa forma de enfocar de la procuraduría y mi persona estuvo perseguida como dos, tres meses con orden de captura”, dijo Maraví sobre este caso al portal Jornada.

En conclusión, sí existen antecedentes que el ministro Iber Maraví, ahora insiste en negar y defenderse alegando que en ninguno de los casos recibió una condena.

“Obviamente, estoy rechazando todas esas imputaciones (...) Yo no tengo ninguna sentencia, no tengo ninguna condena, firme, consentida; en todo caso, para que se me entienda. Ni tengo proceso de investigación a mí ni siquiera se me está investigando a la fecha“, dijo a Canal N.

La terrorista Edith Lagos, otra vez

Sin embargo, Iber Maraví no es el único ministro que ha sido relacionado por la Policía Nacional con la terrorista Edith Lagos y otras facciones de la organización terrorista Sendero Luminoso. El primer ministro Guido Bellido se encargó de homenajear a la terrorista a través de sus redes sociales.

“Nuestro mejor homenaje a ti, Edith Lagos”, escribió Bellido Ugarte en junio del 2017, en su cuenta de Facebook.









No fue el único mensaje con el que el presidente de la Consejo de Ministros se encargó de alzar en loas a la terrorista.

“Una verdadera revolucionaria. Honor y gloria a nuestros mártires del pueblo”, escribió en otra publicación del 26 de agosto del 2015 en la que adjunta una foto de la senderista que murió en Apurímac durante un ataque terrorista contra efectivos de la Guardia Republicana, en 1982.

Lagos era una estudiante universitaria que se unió a las filas terroristas de Sendero Luminoso y fue capturada en diciembre de 1980 por haber participado en actos terroristas. Dos años después, se escapó de la cárcel de Huamanga tras un ataque de Sendero a dicho centro penitenciario donde se encontraban recluidos otros cincuenta terroristas purgando prisión.







Bellido no solo ha expresado su admiración por la terrorista Lagos, también ha expresado abiertamente su defensa al Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef).

“Gritan a los cuatro vientos acusando de terroristas a los jóvenes que hoy salen apoyando al Movadef: por cierto estudiantes de diferentes carreras. Acaso no es antidemocrático acosar, amenazar y maltratar psicológicamente, solamente por tener un pensamiento diferente”, escribió en febrero del 2012.







Así como dichas expresiones, existen otras que han sido eliminadas por Bellido Ugarte de su cuenta de Facebook y culpó a los “troles” de manipular sus redes sociales. Sin embargo, todo ello ya se encuentra en manos del Ministerio Público y de la Policía que lo investiga por presunta apología al terrorismo.

El presidente del Consejo de Ministros cuenta también con otra investigación abierta por presunto terrorismo contra él y otros integrantes del partido Perú Libre.







Tal como informó este Diario, la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Terrorismo y Lesa Humanidad de Huánuco abrió una investigación tras las versiones que lo vinculan con cabecillas terroristas de la organización terrorista Sendero Luminoso del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), los hermanos Víctor Quispe Palomino, alias ‘José’ y Jorge Quispe Palomino, alias ‘Raúl’.

Bellido ha rechazado las vinculaciones con Sendero Luminoso y ha indicado que él no tuvo nada que ver con las publicaciones a favor de la terrorista Edith Lagos.

“Yo no publiqué [el comentario sobre Edith Lagos], tampoco compartí. Yo presumo que esto lo han hecho los troles. Bajan tu foto de perfil, bajan tu foto de tu cuenta, le ponen tu nombre, le publican y eso es pues la campaña sucia”, dijo.

Cerrón y el llamado ‘Camarada Che’

En la investigación de la fiscalía de Huánuco por presunto terrorismo también han sido incluidos el fundador del partido de gobierno, Vladimir Cerrón y el congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo.

Cerrón y Bermejo fueron incluidos luego que un testigo sostuviera que estos habrían tenido cercanía con elementos terroristas.

En el caso de Bermejo Rojas afronta actualmente un juicio oral -distinto a la investigación fiscal- por presunto terrorismo. La fiscalía lo acusa de haber visitado campamentos de Sendero Luminoso en el Vraem y por ello ha solicitado 20 años de cárcel en su contra.

Bermejo Rojas, por estos días, se ha mostrado cercano al presidente Pedro Castillo, afirmando incluso que habló con él y que este le aseguró que no piensa traicionar al pueblo que los cambios -de la Constitución- se harían.

“Hoy nuestro presidente Pedro Castillo me confirmó que vamos por el voto de confianza del gabinete. No piensa traicionar a su pueblo. Los cambios se harán cuando él los decida, sin ningún tipo de presión”, escribió en su cuenta de Twitter ante el pedido de confianza que solicitó Bellido y su gabinete en las próximas horas.

Hoy nuestro presidente Pedro Castillo me confirmó que vamos por el voto de confianza del gabinete. No piensa traicionar a su pueblo. Los cambios se harán cuando el los decida, sin ningún tipo de presión. — Guillermo Bermejo Rojas (@GuilleBermejo01) August 24, 2021

Bermejo aún debe responder por las acusaciones de terrorismo en el juicio oral en su contra que se viene desarrollando en el Poder Judicial. Ya son cuatro los testigos que lo han señalado y ubicado en los campamentos terroristas.

El testigo con clave clave 1FP3006 reconoció a Guillermo Bermejo como el ‘camarada Che’, a quien dijo haber visto en el campamento que tenía Sendero Luminoso en la zona de Huachinacpata, en el Vraem.

“La camarada Olga había encomendado para entregarle (a Guillermo Bermejo) un USB con los fundamentos del partido” dijo en una de las sesiones. Y agregó -ante la pregunta del fiscal superior Gino Quiroz- que la finalidad de ello era “compartir el reaccionismo (pensamiento) de Gonzalo” en alusión al cabecilla de Sendero, Abimael Guzmán, alias ‘Camarada Gonzalo’.

Previamente, dos testigos también han reconocido a Bermejo como el ‘Che’ que visitó el mismo campamento terrorista junto a otras personas.

Bermejo ha rechazado y cuestionado a los testigos durante las continuas sesiones que se han desarrollando indicando que estos no lo recuerdan o se contradicen.





Pero Bermejo no es el único parlamentario del partido de gobierno Perú Libre que ha sido vinculado con facciones radicales ligadas al Movadef.

En abril de este año, este Diario informó sobre los antecedentes de los congresistas de Perú Libre Nivardo Tello Montes (Lima), Germán Tacuri Valdivia (Ayacucho) y Paul Gutiérrez Ticona (Apurímac) con presuntos actos terroristas y vínculos con el Movadef, de acuerdo a una denuncia que se presentó en el 2017, contra los profesores del Conare-Sutep. Los congresistas implicados en la denuncia negaron las imputaciones en su contra que fueron archivadas un año después.

Conare-Sutep, como se dijo, ha sido estrechamente vinculado por la Policía y el Ministerio Público con el Movadef. Incluso, tuvo como asesor legal al desaparecido fundador de Movadef, Manuel Fajardo, tal como lo muestra y se afirma en un video del Conare.

“Nunca hemos tenido comunicación con esa organización del Movadef”, dijo Tacuri.

"No tengo vínculo alguno, mucho menos con el Movadef, Sendero Luminoso", dijo Gutiérrez. Mientras que el congresista Tello no respondió.





-Señales políticas-

El expresidente de la Sala Penal Nacional, Marcos Ibazeta, cuestionó que el ministro del Trabajo, Iber Maraví, quiera deslindar de los grupos extremistas y radicales con los que ha sido vinculado a lo largo de su vida.

“Que no tenga condena el actual ministro no significa que la suma de sus investigaciones no genere desconfianza, porque él no ha estado en medio de gente democrática que cree en la libertad; sino entre gente que quería tomar el poder por la fuerza”, indicó.

Recordó que en los años ‘80 le era muy difícil y complicado para el Ministerio Público, el Poder Judicial y para la misma Policía investigar y procesar a los terroristas de Sendero Luminoso pues era un fenómeno que en ese momento no estaba contemplado.

Indicó que, posteriormente, también existieron vacíos legales para tipificar los delitos cometidos por terroristas que terminaron siendo liberados.

“Habían muchos vacíos y una conciencia jurídica formada para conocer conflictos dentro de un sistema democrático. La policía no tenía medios para investigar y la fiscalía no sabía cómo investigar por eso es que en muchos discursos reconocíamos que en la década de los 80 era una coladera”, indicó.

Por ello, consideró que el presidente Pedro Castillo debería cambiar a su gabinete y calificó de “paradójico” el que se pida el voto de confianza con personajes no generan confianza.

“No puede estar en el gabinete una persona que ha estado investigada tantas veces por vinculaciones a grupos extremistas y terroristas, pues él, en vez de unir desune y confronta; y todos sus actos estarán bajo sospecha”, anotó.

Eduardo Herrera, presidente del Consejo privado Anticorrupción, cuya institución también ha venido investigando a Maraví, consideró que los antecedentes del ministro Iber Maraví son “bastante preocupantes”.

Indicó que si ya de por sí, es cuestionable que funcionarios sin experiencia ocupen puestos claves en el Estado, lo es más los cuestionamientos a Maraví.

Agregó que el llamado a enmendar este tema es el presidente Pedro Castillo, cuyo poder político, según dijo, no es absoluto; sino que tiene que ser ejercido con responsabilidad.

En esa línea, consideró que Maraví no puede excusarse en temas legales indicando que nunca fue sentenciado, puesto en política la lectura queda exenta de lo legal.

“La presunción de inocencia es un estándar legal y en eso estamos de acuerdo todos, pero cuando se trata de asuntos de carácter político o sentido común, los estados legales quedan de lado, eso es lo mínimo que se pide porque no se trata de un funcionario cualquiera; sino de un ministro y por ello no podemos escudarnos en temas legales”, anotó.

De otro lado la Asociación Justicia Democrática (AJD), presidida por el exfiscal anticorrupción José Silva Asenjo, indicó que remitieron un oficio a la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, cuestionando la idoneidad del gabinete ministerial presidido por Guido Bellido.

Asimismo, cuestionaron la permanencia de Iber Maraví, titular de la cartera de Trabajo, tras conocerse informes de la Policía que lo sindican como alguien vinculado a líderes radicales y de sedición, al igual que, en atentados terroristas.

“También, pedimos que se suspenda en sus funciones al congresista Guillermo Bermejo, por incitar a la violencia , vulnerar el Reglamento del Congreso, ir contra la independencia de los poderes del Estado e ir contra la democracia”, indicó.

