En medio de una profunda crisis política y social, el presidente Pedro Castillo presentó ante el Congreso un proyecto de reforma constitucional para que una asamblea constituyente elabore una nueva Constitución.

El Ejecutivo plantea someter a referéndum, en las elecciones regionales y municipales de octubre, la consulta: ¿Aprueba usted la convocatoria de una asamblea constituyente encargada de elaborar una nueva Constitución Política? Alternativas: sí o no.

En diálogo con El Comercio, la politóloga Paula Távara y los analistas políticos Omar Awapara (director de la carrera de Ciencias Políticas de la UPC) y Jeffrey Radzinsky (director del Grupo Fides Perú) coincidieron en que la medida buscaría “distraer” a la ciudadanía de los conflictos que atraviesa el país y que el Congreso deberá estar a la altura de las circunstancias.

Así anunció Castillo la propuesta El presidente Pedro Castillo anunció desde la región de Cusco que presentará un proyecto de ley al Congreso de la República para que en las próximas Elecciones Regionales y Municipales de este año se consulte en referéndum para determinar si el país está de acuerdo con una nueva Constitución. (Fuente: TV Perú)

Omar Awapara: “(Cerrón y ala dura de Perú Libre) son el sostén ideológico de esta iniciativa”

Awapara señaló que la propuesta del Ejecutivo pareciera que tiene el “ánimo de distraer, de mover la agenda hacia temas que pueden tener cierta acogida, pero lo que buscan es sacar la atención de la gente de lo que está pasando en su día a día, como los conflictos económicos y sociales que están pasando ”.

Para el analista, el ala dura de Perú Libre y su líder Vladimir Cerrón son “ el sostén ideológico de esta iniciativa, que la izquierda en todas sus variantes ha defendido desde hace mucho ”.

A su criterio, la propuesta de una nueva Constiución sería también una manera del gobierno de Pedro Castillo de “trasladarle la responsabilidad de los conflictos al Congreso” bajo el argumento de que el Legislativo no da luz verde a sus proyectos.

“Quieren quedar ante la ciudadanía que ellos propusieron una salida, pero que el Congreso la rechazó. Es una manera de arrinconar al Congreso, como en su momento lo hizo Martín Vizcarra”, afirmó Awapara.

Para el director de la carrera de Ciencias Políticas de la UPC, es probable que - de llegar al Congreso - el proyecto “no pase de la Comisión de Constitución”.

Sin embargo, subrayó, que el Parlamento “debe darle una oportunidad, que lo revisen juristas, la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones. No rechazarlo de pleno, dejarlo caer por sus propios méritos si no es constitucionalmente viable”.

Finalmente, Awapara indicó que no cree que un cambio de Constitución modifique la crítica situción que vive el país. “ Hay una necesidad de cambio, pero muchos de ellos no tienen nada que ver con la Constitución, como delitos de corrupción e inseguridad ciudadana ”, enfatizó.

Paula Távara: “El tema podría quedarse en el aire”

Para la politóloga Paula Távara, un debate sobre una nueva Constitución es “válido” y “aunque no es mayoritario, sí representa a un porcentaje de la población”.

Sin embargo, a su juicio, la propuesta del presidente está orientada a “sacar del foco” las críticas a su gestión y “otros problemas de solución inmediata que tiene que ver con la forma en la que se ha venido desarrollando el Gobierno”.

“La propuesta todavía está en el aire, no queda claro sería la conformación, que se votaría en el referéndum, si habría asamblea constituyente o ya se definiría (la nueva Constitución) con un marco más específico. Mientras esté en el aire no podríamos tener una discusión seria sobre el tema o más a profundidad porque no hay claridad en lo que va a plantear, el tema podría quedarse en el aire “, agregó Távara antes de que el Ejecutivo presentara la propuesta.

Távara dijo también que habría detrás de esta propuesta “una mala asesoría” pues en lugar de “poner más cosas sobre la mesa” se hizo “un anuncio rápido” del proyecto. “Tendría que haberse presentado de una mejor manera”, acotó.

La politóloga añadió que se “extraña del Congreso un debate serio de las propuestas que se presentan del Ejecutivo” debido a que según eso se deberían tomar las decisiones.

Jeffrey Radzinsky: “Una asamblea constituyente sería un error grande”

Radzinsky opinó en la misma línea que Awapara y Távara, para él también “el Gobierno trataría de distraer” la mirada de los conflictos sociales con su anuncio.

No obstante, “hay un mensaje político: por un lado buscar una cohesión en la bancada de Perú Libre y por otro lado dar un discurso para el grupo de 25% que respalda al presidente”.

“Para la gran mayoría de votantes de Perú Libre, la asamblea constituyente no es una prioridad. (Esta propuesta) genera temores y rechazo, pero no tiene una masa significativa que la respalde, tampoco tienen los votos de la ciudadanía, ni el Congreso”, subrayó.

Sobre el rol del Congreso, Radzinsky dijo que “duda que surja compostura y buen manejo” en el Parlamento de materializarse el anuncio del jefe de Estado; sin embargo, no cree que el proyecto “prospere” . Agregó que “pasar a una asamblea constiyuyente sería un error grande” porque los representantes tendrían “el mismo perfil de lo que tenemos ahora en el Congreso ”.

“Además, sería fuente de una inestabilidad y convulsión muy grande. Habría que saber lo que se quiere cambiar y en qué sentido, el Gobierno no ha sido claro en qué artículos quiere los cambios”, concluyó.