El flamante jefe del Gabinete Ministerial, Pedro Cateriano, aseguró que asumirá un rol “conciliador” y que nuevamente abre las puertas de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para un diálogo “franco”, tras jurar a dicho cargo en reemplazo del ex primer ministro Vicente Zeballos.

“[...] Y lo digo yo que he estado en muchas ocasiones en el lado de la confrontación, pero creo que ahora nuevamente tengo que cumplir como presidente del Consejo de Ministros un rol más conciliador. Anteriormente cuando fui presidente del Consejo de Ministros no me creyeron...”, comentó Cateriano en TV Perú, en referencia a su gestión durante el gobierno de Ollanta Humala.

“Yo reitero nuevamente mi compromiso de abrir las puertas de la Presidencia del Consejo de Ministros para un diálogo democrático, franco, abierto y con todos. Con un compromiso que he señalado: ofrezco sudor, honestidad y conducta democrática”, acotó.

Cateriano destacó que uno de los objetivos durante su gestión será “garantizar elecciones libres, neutrales y democráticas”, tras la convocatoria del presidente Martín Vizcarra a los próximos comicios generales para el 11 de abril del 2021.

“El tercer gran objetivo de mi trabajo será con el presidente Vizcarra garantizar unas elecciones libres, neutrales y democráticas, en un país en donde no ha sido precisamente la democracia como forma de gobierno la que ha tenido continuidad a lo largo del tiempo y es eso lo que nos ha hecho compleja la convivencia democrática”, dijo.

Para tal efecto, Pedro Cateriano adelantó que convocará a las misiones de observación electoral a fin de que supervisen que el proceso se realice con “normal desarrollo”.

“Como presidente del Consejo de Ministros volveré también a pedir la participación de las misiones de observación electoral a la OEA y a la UE para que supervisen el normal desarrollo de estas elecciones, que dicho sea de paso también van a ser excepcionales. No van a poder realizarse grandes mítines, reuniones, porque todavía vamos a estar en plena pandemia. Organizarlas también va a requerir una garantía mínima de seguridad para que todos los peruanos podamos ejercer nuestro voto, que es la piedra angular del sistema democrático”, refirió.

Los otros dos grandes objetivos, comentó, serán enfrentar la pandemia del coronavirus que azota el país (hay 337.724 casos confirmados de dicha enfermedad y 12.417 fallecidos) y reactivar la economía.