El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, afirmó que cualquier actitud de violencia verbal o física contra la mujer “no es aceptable”, en referencia a la denuncia de la congresista Patricia Chirinos contra el jefe del Gabinete Ministerial, Guido Bellido.

En declaraciones a Latina Noticias, el titular del MEF indicó que se debe llegar a la verdad de los hechos y en base a ello, tomar las sanciones o correcciones que corresponden.

“Creo que hay que llegar a la verdad de los hechos y sobre esa base actuar y tomar las sanciones o correcciones que corresponden. Definitivamente cualquier actitud de violencia verbal o física contra la mujer me parece que no es aceptable”, expresó.

Como se recuerda, la legisladora Patricia Chirinos detalló en RPP que en una conversación que tuvo cuando pedía una oficina a la Junta Preparatoria de la Mesa Directiva ante Jaime Quito Sarmiento (Perú Libre), ocurrió una agresión en su contra por parte de Guido Bellido.

“Digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto) y que tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo ‘que te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’”, señaló.

“Me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave”, agregó la legisladora.

Sin embargo, Bellido Ugarte rechazó la acusación en Twitter y dijo que esta denuncia -que niega sea verdadera- no contribuye al diálogo entre el Gobierno y el Parlamento Nacional.

“Con mucha sensibilidad y empatía hacia la situación de violencia contra la mujer que vivimos, acudí al Pleno y expusimos una serie de medidas para detener esta situación crítica que está presente en todos los rincones del país. ¡No queremos más violencia! Y esta es mi lucha”, escribió.

