El Perú fue elegido por por unanimidad como presidente de las Reuniones de Autoridades Nacionales en Materia de Delincuencia Organizada Transnacional (RANDOT) de la OEA para el periodo 2026–2028. La designación oficial ocurrió el 14 de octubre durante la Quinta Reunión de este mecanismo hemisférico tras una propuesta conjunta de Ecuador y Paraguay.

El canciller Carlos Espá agradeció la confianza que los Estados miembros depositaron en el país para encabezar este foro de seguridad continental. La autoridad ministerial reconoció también la labor que desempeñó Argentina al frente de la presidencia saliente de la organización.

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La Cancillería destacó que la elección reafirma el compromiso nacional con el multilateralismo y con el Estado de derecho en las Américas. Esta postura busca la transformación del diálogo diplomático regional en acciones concretas que protejan de forma directa a la población.

#NoticiasTorreTagle | El Perú fue elegido para presidir el foro Proceso de Reuniones de Autoridades Nacionales en Materia de Delincuencia Organizada Transnacional de la @OEA_oficial, para el período 2026–2028. El Canciller Carlos Espá agradeció el respaldo de los Estados miembro y reafirmó el compromiso del Perú con una agenda regional orientada al intercambio de información, la inteligencia financiera y la recuperación de activos para fortalecer la cooperación contra las redes criminales. 👉🏻https://t.co/Zin0EfNwKr — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) October 15, 2026

El Gobierno peruano fijó el combate a las organizaciones criminales entre las prioridades centrales de su política de seguridad. El canciller Espá advirtió que la delincuencia transfronteriza perjudica la tranquilidad ciudadana y limita las oportunidades de desarrollo económico de los pueblos.

El rol del Perú en la RANDOT de la OEA

Las autoridades peruanas señalaron que la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal demandan una respuesta conjunta de todo el continente. La trata de personas y el tráfico ilícito de armas completan la lista de peligros que requieren medidas coordinadas inmediatas.

La administración nacional, según Cancillería, fomentará el intercambio oportuno de información policial y judicial entre las naciones que integran el bloque regional. La estrategia priorizará el uso de inteligencia financiera junto a la recuperación efectiva de activos que financian a las redes delictivas.

La RANDOT constituye el principal foro político de la OEA dedicado al diseño de recomendaciones estratégicas frente a las mafias internacionales. Las sesiones continentales se celebran cada dos años mediante un sistema de presidencia rotativa entre los países del hemisferio.