La elección del Perú fue unánime para liderar RANDOT de la OEA para el periodo 2026–2028. (Foto: Cancillería)
La elección del Perú fue unánime para liderar RANDOT de la OEA para el periodo 2026–2028. (Foto: Cancillería)
Por Redacción EC

El Perú fue elegido por por unanimidad como presidente de las Reuniones de Autoridades Nacionales en Materia de Delincuencia Organizada Transnacional (RANDOT) de la OEA para el periodo 2026–2028. La designación oficial ocurrió el 14 de octubre durante la Quinta Reunión de este mecanismo hemisférico tras una propuesta conjunta de Ecuador y Paraguay.

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