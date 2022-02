Conforme a los criterios de Saber más

Desde que salió Guido Bellido del premierato, no teníamos esa sensación de que su partido, Perú Libre, también gobernaba. Hernán Condori, el cerronista en el MINSA, agarró el micro y dijo ante la prensa, sin chiste, que pensaba que hay que ampliar los aforos al 100%. Que lo iba a proponer al Consejo de Ministros; sí señores. El único ministro de Salud más permisivo que los de comercio y producción.

El miércoles, Aníbal Torres le bajó los humos. No lo sentó en la mesa de la conferencia de prensa, sino en la incómoda fila de atrás, y dijo que sobre los aforos recién se pronunciarían el viernes porque, “se está completando el estudio científico, [en el Minsa] contamos con científicos calificados”. Es obvio, que el ministro que promovió la venta del ‘agua arracimada’ no encaja en ese lote. En efecto, recién hoy conocimos la nueva norma sobre aforos, sin bombos ni platillos cerronistas.

En la conferencia tras el consejo de ministros del miércoles 23, Aníbal Torres se hizo flanquear por Óscar Graham del MEF y Dina Boluarte del Midis. A Condori (con chaleco, a la izquierda) lo relegó a segunda fila a pesar de la expectativa que había por el tema de los aforos (Foto: PCM).

Cuota e reintegro

Desde que Mirtha Vásquez reemplazó a Bellido el 6 de octubre pasado, el partido mantuvo una cuota de dos ministerios (Energía y Minas y Ambiente); pero eran carteras de poca visibilidad y con ministros opacos. PL, por lo tanto, se concentró en el Congreso, donde tuvo que cumplir un doble reto: presionar a Castillo para ampliar su cuota, haciendo algunos amagos de oposición y, sufrir, en el intento, la disidencia de un grupito.

El cerronismo congresal ha convivido desde el día 1 con un ala magisterial, el grupo de maestros invitados de Castillo que suman una docena de los 37 curules de origen. Cada ala pelea independientemente por su espacio en el gabinete. A pesar de tener miembros de sobra para armar su propia bancada; los profes hasta hoy han preferido soplarse la preeminencia, en la bancada, del vocero Waldemar Cerrón y del núcleo duro cerronista. La disidencia vino de otro lado, del congresista más desbocado y desbordado de todos.

Guillermo Bermejo fue el artífice de Perú Democrático, jalándose a tres invitados de PL, Luis Kamiche, Hamlet Echevarría y Nieves Limachi; a Carlos Zevallos, disidente de AP; y al triple tránsfuga Héctor Valer (venía de Renovación Popular y de Somos Perú). La bancada debutó el 7 de enero y a los pocos días se les unió Bettsy Chávez, la ministra de Trabajo, originalmente de PL. Bermejo, quien tiene el dudoso mérito de convencer Castillo de ametrallarse los pies, llegó a conquistar para su bancada nada menos que la PCM, colocando a Valer.

Vladimir vuelve a casa

El desastre de Valer fue la gran oportunidad de Vladimir para ampliar su cuota. Bermejo no solo es un disidente que le robó congresistas, sino que tuvo otro dudoso mérito, lograr que sus ocurrencias no se la achaquen a él sino a Cerrón. Tal fue el caso del fichaje de Luis Barranzuela en el Mininter. De modo que, Castillo, en los cálculos de Cerrón, le debía un importante reintegro.

Como bien saben, en la víspera de la asunción del Gabinete Torres, Cerrón se reunió con Castillo. La cita le fue fructífera porque la cuota se amplió a Salud. Vladimir ha dicho ahora que tiene dos ministerios, Salud y el Minem y que Justicia le es ajeno, a pesar de que se haya detectado un afiliado de su partido allí. No discutamos la cantidad de ministerios, porque no entenderíamos el valor de la cuota. Salud vale por sí solo.

Vladimir Cerrón en una de sus pocas incursiones en Palacio de Gobierno, peleando por su cuota en el gobierno. (Foto: Presidencia)

Para el 2022, el presupuesto de Salud ha crecido en 9.3% y asciende a S/. 22, 945 millones, solo superado por el de Educación (S/. 35,895 millones). El Minem tiene apenas S/.543 millones y el MINAM, S/. 791. El Minsa tiene 20 veces más dinero y una bolsa laboral aproximada de 150 mil trabajadores. Que el líder de PL sea, además, médico, añade una razón sentimental a la emoción de poder manejar políticamente el enorme sector.

La emoción tiene sus límites, claro que sí: la Contraloría; la fiscalización del Congreso y de los medios; los requisitos de cada perfil que incluyen, para puestos apetecibles como direcciones de hospitales y direccionales generales, experiencia de años de gestión de la que carecen los cuadros y amigos de PL. Pero, vamos, una vez que Condori termine de controlar el despacho ministerial y colocar a los recomendados que pasen los filtros; una vez que pase la cautela pre investidura, ¿se imaginan lo que puede hacer en el Minsa el mismo partido que está asociado, en su paso por el gobierno regional de Junín, a mafias que han cobrado coimas por sacar licencias de conducir y cupos a comerciantes?

En la crónica “El gabinete del Caníbal” (17/2/22), les conté que el ex ministro Hernando Cevallos, mucho antes de que Castillo le pidiera su renuncia, sufría presiones de PL. La congresista Kelly Portalatino, también médica como su líder, lo visitaba con hojas de vida de gente que quería que contrate. El propio presidente, una semanas antes de pedirle su renuncia, le había preguntado qué le parecía si fichaba a un viceministro recomendado por PL. El hambre cerronista por el Minsa era harto conocido en Palacio.

Hasta que PL logró su propósito y ahora una fuente del Minsa me cuenta otra escena. El nuevo jefe del gabinete de asesores, Juan Delgado Echevarría (reemplazó a Julio Castro Gómez, veterano ex diputado de Izquierda Unida), atiende a un desfile de recomendados que buscan chamba. Delgado se ha convertido en brazo derecho de Condori y lo ayuda a cubrir el desconocimiento que este tiene de la gestión nacional, pues ha sido directo del CENATE (el centro de telemedicina) de Essalud y, antes de eso, director del área de gestión de desastres en el Minsa.

Juan Carlos Delgado Echevarría, nuevo jefe del gabinete de asesores del Minsa y figura clave en el plan de Condori.

Fuentes de Essalud me contaron que Delgado se promueve más allá de sus méritos. El Cenate creció mucho con la pandemia, pero antes era una pequeña oficina que dirigía Delgado. Este tuvo que abandonar su puesto, antes del comienzo de la pandemia, por un motivo insólito. Se vio involucrado en una riña durante un campeonato de fútbol y la jefa de Essalud de entonces, Fiorella Molinelli, le pidió su renuncia. Tras ello, estuvo de asesor en el despacho de Geovanni Acate, parlamentario en el congreso anterior. Allí se presume que hizo los contactos políticos que lo han acercado a PL y a Condori. Le escribí para que me confirme este breve perfil, pero no me ha contestado.

Condori nombró a otros asesores en el staff de Delgado. Saltó a las portadas el caso de William Córdova, médico veterinario que no registraba ninguna dosis de vacuna. Se le pidió la renuncia a los pocos días. Hay otro asesor contratado, Luis Hospinal, hasta hace poco radiólogo en el Hospital La Caleta de Chimbote. En el Minsa presumen, por la cantidad de desconocidos que han desfilado por el despacho de Delgado, que habrá nuevas contrataciones; pero que el escándalo de Córdova y la tensión de la coyuntura, los está aguantando por ahora. Por ejemplo, el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, difundió su carta de renuncia, pero Condori no se la ha aceptado y este sigue trabajando en un limbo.

Hoy viernes, se rompió la cautela. En El Peruano se publica la resolución ministerial 0962022/Minsa que designa a Alfredo Natividad Henostroza como jefe de la oficina de Transparencia y Anticorrupción. Viene de ocupar el mismo cargo en el Minem, otro predio del cerronismo. Antes fue asesor de la polémica congresista de Podemos, y de Junín, Cecilia García. A tomar nota. Al revés, ayer viernes hubo otra mala noticia, no la de un fichaje sino una renuncia: se fue Gabriela Jiménez, directora de inmunizaciones y uno de los emblemas de la vacunación masiva.

Apetitos diversos

Entre tantas denuncias contra los antecedentes (promover la estafa del ‘agua arracimada’, pasar por obstetra sin serlo, denuncias de cuando fue autoridad del sector salud en la provincia de Chanchamayo, su salida de la dirección regional de Junín a los 6 días por observaciones en su perfil), hay algo de lo que quizá sea inocente. En todo caso, es un exceso que pudo contar con su venia pero que él no promovió.

El sábado 19 apareció un publirreportaje en el diario La República. El titular era una declaración de Condori: “Fortalecer el primer nivel de atención de salud es prioridad en mi gestión”. Aparecía una discreta foto del ministro en una inspección y cuadros con cifras. Se armó un comprensible revuelo al reparar en que Condori se promovía en medio de la controversia que su sola presencia generaba. El Minsa, en desconcertante comunicado, dijo que el ‘publicherry’ le era ajeno. La República replicó revelando que el cliente era el Programa Creación de Redes Integradas de Salud (Pcris), entidad adscrita al Minsa.

Una fuente me sacó del desconcierto. El Pcris tiene su propio pliego presupuestal con autonomía para gastarlo. No necesita la venia del Minsa. Liliana La Rosa, ex ministra del Midis y ex decana del Colegio de Enfermeras, está a cargo del Pcris y ya durante la gestión de Hernando Cevallos quizo, según mis fuentes, hacer algo parecido, pero a Cevallos no le pareció buena idea. Condori no está para sutilezas y La Rosa, mujer de ímpetu, se salió con las suyas.

La angurria de Liliana La Rosa no es problema para Condori. Hay otros apetitos, non sanctos, a los que ha prometido abrir la despensa del Minsa. En uno de sus gestos más irresponsables, rodeado de representantes de algunos de los muchos y pequeños sindicatos y federaciones que pueblan el sector salud (administrativos, especialistas, técnicos), dijo: “Si hay renuncias de diferentes personas que estaban ocupando cargos en el Minsa, acá señores, están los representantes de diferentes gremios a quienes les he hecho la invitación”.

La promesa o amenaza de entregar cargos a dirigentes, desnaturalizando lo laboral y lo sindical, provocó una alerta de la Defensoría del Pueblo pidiendo la intervención de la Contraloría para frenar el despropósito. Ya no solo se le cuestiona a Condori por sus antecedentes sino por estos gestos irresponsables. El Colegio Médico mantiene su firme posición de rechazo y exigencia de un cambio de ministro.

En el Congreso, la bancada de Perú Libre, está en alerta para que las mociones de interpelación contra Condori (las dos primeras las ha presentado Renovación Popular y Avanza País con firmas de varias bancadas) no generen ni su caída per se, ni la tentación en Aníbal Torres de entregar su cabeza como un gesto pro investidura. El gobierno de Perú Libre no es bueno para la Salud.

