Perú pide a gobierno de Petro “detener” provocaciones: ¿Cuál es la situación legal de colombianos detenidos en Santa Rosa de Loreto?

A poco más de una semana desde que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusara al Perú de copar territorio de su país y de violar el Protocolo de Río de Janeiro por la creación del distrito de Santa Rosa de Loreto, la tensión entre ambos países va en aumento. El mandatario colombiano calificó, en la víspera, como un “secuestro” la detención de un topógrafo y un chofer de lancha en la isla Chinería el último martes.

Petro, a través de su cuenta de X (antes Twitter), refirió que la aprehensión de estos dos ciudadanos colombianos “es ilegal” e insistió en que la postura de Bogotá es que esta isla “no ha sido adjudicada”.

“La detención de los contratistas colombianos en la isla de Santa Rosa es ilegal. Es un secuestro. Colombia considera que la isla de Santa Rosa no ha sido adjudicada de acuerdo al Protocolo de Rio de Janeiro”, escribió en sus redes sociales.

Al respecto, el vicecanciller Jorge Denegri Boza dijo que el Perú rechaza firmemente el último pronunciamiento de Petro, porque pone en tela de juicio la soberanía del Perú sobre Santa Rosa de Loreto.

En conferencia de prensa, tras una nueva sesión del Consejo de Ministros, Denegri Boza instó al gobierno de Colombia a “detener este tipo de acciones que dañan la relación bilateral” entre Lima y Bogotá, que han sido “históricas y armoniosas”, al enumerar los incidentes de los últimos días, como la colocación de una bandera colombiana en territorio peruano.

“Hoy el presidente Petro publicó un tuit sobre la detención de los topógrafos colombianos en Santa Rosa de Loreto. Nosotros rechazamos categóricamente, firmemente esas declaraciones que ponen en juicio la soberanía del Perú sobre ese distrito. Y protestamos y lamentamos esta sucesión de actos [...] Instamos al gobierno de Colombia a colaborar para detener este tipo de acciones que dañan la relación bilateral, histórica y armoniosa”, subrayó.

También señaló que este tipo de actitudes generan “desconfianza y malestar” entre los ciudadanos de ambas fronteras.

Denegri Boza sostuvo que el tratado Salomón-Lozano de 1922, suscrito entre el Perú y Colombia, destinó a perpetuidad la isla Chinería como peruano. Agregó que eso fue ratificado por el Protocolo de Río de Janeiro de 1934.

A su turno, el jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, subrayó que desde el punto de vista internacional, “no existe duda sobre la soberanía” del Perú sobre la isla Chinería, donde está el distrito de Santa Rosa de Loreto. “Que eso quede claro”, complementó.

Arana anunció que la presidenta Dina Boluarte acudirá a la isla Chinería esta semana, a fin de “liderar una nueva” campaña social del gobierno en la zona. “Estamos respondiendo de manera frontal a temas sociales, retos y desafíos que tenemos en esa comunidad”, finalizó.

La pesquisa al detalle

La Fiscalía Provincial de Ramón Castilla (Loreto) inició una investigación preliminar en contra de los ciudadanos colombianos Carlos Sánchez (topógrafo) y John Amia (chofer de lancha) y a los que resulten responsables por el presunto delito de atentado en contra de la soberanía nacional. Esto en la modalidad de actos dirigidos a someter al Perú a la dominación extranjera, cuya pena mínima es de 15 años.

En la disposición- a través de la cual el fiscal provincial Alberto Basilio Atencio, abre la pesquisa- se detalla que ciudadanos peruanos alertaron el último martes a los agentes de la comisaría de Santa Rosa que en la parte sur de la isla Chinería “se encontraban ciudadanos colombianos realizando estudios topográficos”.

En el documento, al cual tuvo acceso El Comercio, el Ministerio Público ensaya como primera tesis de investigación que Sánchez y Amia habrían intentado establecer la localidad peruana como parte del territorio colombiano. Por ello, ambos fueron detenidos y trasladados a la sede policial descrita líneas arriba.

Este miércoles, a solicitud del fiscal Basilio Atencio, la Policía Nacional realizó una inspección técnica en la zona donde fueron detenidos los ciudadanos colombianos. Y, además, se recogió la declaración de ambos.

También se ha cursado un pedido a Migraciones, con el objetivo de que aclaren si el ingreso a territorio peruano de estas dos personas “fue legal o ilegal”.

La fiscalía, además, ordenó que el jueves 14 de agosto se recaben las imágenes de las cámaras de video del Puesto de Vigilancia Fronterizo de Santa Rosa.

La ministra de Transporte de Colombia, María Fernanda Rojas, refirió que el topógrafo detenido en el Perú es trabajador del Consorcio Inges & M2020 y que este, junto con el inspector de obra Juan Daniel Torrado, estaban realizando estudio de “batimetría” (para medir la profundidad del río) en la isla Chinería como partido de un contrato con el municipio de Leticia.

“El objeto del contrato es la ampliación del muelle Victoria Regia, de la ciudad de Leticia”, agregó, sin precisar si contaban con los permisos de las autoridades peruana para este trabajo.

Rojas, a través de su cuenta de X, señaló que Torrado se encuentra en territorio colombiano.

Una realidad complicada

El abogado penalista Andy Carrión consideró que la situación de los dos ciudadanos colombianos detenidos en Santa Rosa de Loreto es “compleja”, porque al no tener arraigo en el Perú, el Ministerio Público de considerarlo podría solicitar una detención preliminar y hasta la prisión preventiva, si se decida pasar la investigación a preparatoria.

En diálogo con El Comercio, Carrión afirmó que todos los delitos que tengan relación con la soberanía nacional implican penas graves.

Explicó que la fiscalía deberá demostrar que estas personas obedecían a una intención de separar o anexar Santa Rosa de Loreto a Colombia.

El letrado, además, rechazó que Carlos Sánchez (topógrafo) y John Amia (chofer de lancha) hayan sido secuestrados, como lo refirió Petro.

“Si los hubieran capturado en territorio colombiano, sí, pero ellos han sido aprehendidos en territorio nacional, no hay secuestro. Ellos van a tener acceso a una defensa legal. Y esto es importante porque ante cualquier medida, como la detención preliminar o prisión preventiva, esta gozará de legalidad”, expresó.

Carrión sostuvo que si estas personas trabajan para la construcción de una obra en Leticia (Colombia), estas debían contar un permiso de autoridades peruanas para hacer sus mediciones.

“¿Puede realizar trabajos en el Perú? Sí, pero con permisos. La coyuntura también juega un rol importante”, remarcó.

¿Qué pasará con la bandera?

La investigación iniciada por el fiscal Basilio Atencio también comprende la colocación de una bandera de Colombia en la isla Chinería, el lunes 11 de agosto.

El Ministerio Público ha dispuesto que se realicen acciones para identificar a los ciudadanos colombianos que participaron en este hecho.

También ordenó que los policías de la comisaría de Santa Rosa trasladen la bandera de Colombia a Iquitos, a fin de que sea entregada a las autoridades del consulado de ese país en la referida ciudad loretana.

El último martes, el precandidato presidencial colombiano Daniel Quintero difundió en las redes sociales un video, donde se le ve ingresando a territorio peruano e izando una bandera de su país en la isla Chinería. El exalcalde de Medellín- que pertenece al Pacto Histórico, coalición de Petro-sostuvo que Santa Rosa es “territorio colombiano”.

“De ninguna manera dejaré perder el río Amazonas a manos de Perú. Ya nos robaron demasiado con Panamá, y el mar de San Andrés con Nicaragua. Nuestra Colombia se defiende con el alma y como presidente, si Dios quiere, así lo haré. No podemos llorar como niños lo que no pudimos defender como hombres”, manifestó.

Este incidente generó el rechazó de la cancillería del Perú, así como del Congreso y los ciudadanos de Santa Rosa de Loreto. Precisamente, este miércoles, en el mismo lugar, izaron una bandera peruana como respuesta a Quintero.

Lejos de mostrar arrepentimiento sobre sus actos, Quintero se ha mostrado desafiante y ha calificado como “dictadura” al gobierno de Dina Boluarte y también ha minimizado la moción que interpuso la congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular) para que sea declarado por el Parlamento como persona no grata.

“Congresista, no me importa como me declaren: Santa Rosa está de la mitad del rio para acá: Es colombiana”, tuiteó.

El punto de vista

El internacionalista Francisco Belaunde consideró que el Perú debe tener cuidado con su respuesta a las provocaciones de Petro y sus allegados, porque si el conflicto “escala demasiado” es darle gusto al presidente colombiano. Añadió que el Ministerio Público es independiente al Ejecutivo y que lo más probable es que dicte comparecencia con restricciones a los dos ciudadanos colombianos detenidos el martes.

“Lo que está haciendo Petro es escalar el problema, no sabemos hasta dónde puede llegar. Vamos a ver su respuesta al inicio de la investigación y si estas personas continúan presas. Lo que puede ocurrir es que la fiscalía no pida prisión preventiva, sino comparecencia y mantener el proceso. Seguro tomará en cuenta el contexto diplomático”, manifestó a El Comercio.

Belaunde refirió que, por el momento, Lima debe mantener la predisposición para dialogar con Bogotá en el marco de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana (COMPERIF).

“Por ahora, hay que mantener esa reunión [en setiembre]. Hay otros temas que el Perú y Colombia coordinan, como acciones en la frontera en contra del crimen organizado y eso es importante que persista”, acotó.