Según indicaron, la medida era lo que correspondía ante la escalada de declaraciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien cuestiona la constitucionalidad del gobierno peruano, lo que representa una violación al derecho internacional por ser una injerencia en un asunto interno.

La decisión fue anunciada el último viernes por la noche por Dina Boluarte en un mensaje en el que la acompañaron el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Gervasi. Este sábado, se hizo oficial con una resolución publicada en El Peruano.

La mandatario citó como motivo “los inaceptables cuestionamientos que de manera reiterada formula [AMLO] sobre el origen constitucional y democrático de mi gobierno”. “El señor López ha decidido apoyar el golpe de Estado que diera el ahora expresidente Pedro Castillo″, afirmó.





¿Qué implica el retiro del embajador?

El diplomático Allan Wagner, quien fue ministro de Relaciones Exteriores en tres gobiernos distintos, dijo a El Comercio que esta medida “implica que a partir de ahora, las relaciones diplomáticas van a ser a nivel de encargados de negocios, uno peruano en México y otro mexicano en Perú”.

“Las relaciones continúan a ese nivel, con la particularidad de que al no ser a nivel de embajador, el acceso a altos niveles de ambos gobierno disminuye”, indicó. Esto no implica ninguna alteración en las relaciones comerciales entre ambos países, restricciones al acceso de ciudadanos entre ambos países o variaciones en el estatus de los migrantes.

“Tampoco en lo que refiere la colectividad peruana en México, no afecta en nada porque eso lo maneja el consulado del Perú. Eso tiene que ver con relaciones consulares”, indicó.

Desde que Dina Boluarte asumió como presidente y AMLO comenzó a cuestionar su legitimidad, el Perú adoptó -según explicaron los exdiplomáticos- las medidas usuales ante escenarios de ese tipo: se llamó a consulta al embajador en México, se declaró persona no grata al embajador mexicano y se ordenó su salida, y ahora se retira definitivamente al embajador peruano en el país norteamericano.

AMLO ha dicho que no entregará presidencia de Alianza del Pacífico por considerar al gobierno de Dina Boluarte "espurio". (Foto: EFE)

Carlos Pareja, exembajador del Perú en Estados Unidos, coincidió en que “no se afectan las relaciones consultares ni el tema migratorio. Tenemos un consulado allá en plenas funciones. Lo que se afecta es el dinamismo de la relación política”

El abogado Gattás Abugattás, especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, refirió que el retiro del embajador implica más bien que “se van a enfriar las relaciones entre ambos países, lo que implica menos nivel de diálogo”.

“Lo que tocaba ahora era retirar a nuestro embajador. Se mantienen las relaciones consulares, lo que implica toda la protección que ambos países dan a sus nacionales en el extranjero. Es decir, los peruanos en México y los mexicanos en Perú pueden estar absolutamente tranquilos”, declaró.

Medida "adecuada"

Por otro lado, Wagner consideró que el retiro del embajador era lo que correspondía. “Desafortunadamente, el presidente López Obrador continúa atacando al Perú e una manera insólita, que no coincide con lo que han sido 200 años de relaciones extraordinaria entre Perú y México”, dijo el excanciller.

El excanciller Allan Wagner consideró que el retiro del embajador del Perú en México era lo que correspondía. (Foto: Agencia Andina)

“Lo hace seguramente por razones de política interna, pero está infringiendo claramente el derecho internacional, particularmente con lo que tiene que ver con la obligación de no injerencia en asuntos internos de otro países”, dijo. “López Obrador continuó con una narrativa falsa y él tiene que saber que es falsa [...] El señor López Obrador ha continuado con estas cosas y hemos llegado al punto de decidir el retiro”.

Carlos Pareja, exembajador del Perú en Estados Unidos, coincidió en que la decisión del gobierno peruano es adecuada tras haberse cumplido con las mencionadas medidas previas: “AMLO continúa con sus expresiones no solo ofensivas, sino falsas. El gobierno de Boluarte es constitucional, no puede llamarlo ‘espurio’ porque está faltando a la verdad”, dijo.

“Son declaraciones continuas y falsas. Hubo un golpe de Estado, que fue fallido, y por tanto el expresidente está encausado por rebelión. El Perú responde de una manera moderada y paso a paso, según la Convención de Viena, que es la que rige las relaciones internacionales; mientras que la actitud del presidente de México viola la convención internacional, es una injerencia flagrante en asuntos internos de un país”.

El diplomático también advirtió que AMLO “tiene una actitud paternalista respecto al expresidente Pedro Castillo y a su familia, sus palabras no son de presidente a presidente. Es una actitud paternalista, que me parece ofensiva hacia la propia persona de Pedro Castillo”.

México responde La Cancillería mexicana se pronunció Este sábado, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México emitió un comunicado en el que lamentaban el retiro del embajador peruano e hicieron “votos para que pronto se alcance un acuerdo democrático a las desavenencias que prevalecen en este hermano país latinoamericano”. “El Gobierno de México mantendrá su nivel de representación diplomática y consular para promover los vínculos entre nuestros pueblos y brindar atención a la comunidad mexicana en Perú, al tiempo que reitera su convicción de mantener abiertos los canales de comunicación diplomáticos en beneficio de ambas sociedades”. Al respecto, Abuggatás consideró que esta respuesta se puede leer como un intento de “poner paños fríos”. “Están tratando de separar la cuestión política coyuntural de las relaciones a más largo plazo entre los países como tales. Es una suerte de control de años frente a las declaraciones que está haciendo su presidente”, opinó.

Gattas Abugattás también opinó que se trata de una decisión “adecuada, pero triste por las relaciones que nos unen con México”. “El presidente de México, desde el 7 de diciembre, no ha parado de hacer referencias al Perú. que son todas ellas actos violatorios del derecho internacional, porque constituyen una intromisión en nuestros asuntos internos. Eso está prohibido por el derecho internacional siendo él presidente”.

Según dijo, el Perú tomó un camino “prudente y progresivo” ante estas injerencias, hasta llegar a la ruptura de las relaciones.

¿Medidas adicionales?

Según Carlos Pareja, el “siguiente nivel podría llegar a ser la ruptura de relaciones. Espero que a eso no se llegue. El presidente de México ya ha dicho eso, que no quiere una ruptura de relaciones, y el Perú tampoco quiere. AMLO quiere proteger a Pedro Castillo, pero eso tiene un límite”.

Wagner coincidió en que luego del retiro del embajador, “lo único que cabría es la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países. “Esperemos que no [se llegue a eso], pero todo va a depender de cómo continúe comportándose el presidente López Obrador en relación con el Perú. Estas agresiones son insólitas, no han ocurrido entre Perú y México”, dijo.

Pedro Castillo fue destituido por el Congreso luego de su golpe de Estado del 7 de diciembre, por el que acabó siendo detenido.

Gattás Abugattás señaló que si bien se podrían llegar a romper las relaciones diplomáticas, espera que esto no suceda: “Hoy en día los estados no suelen romper relaciones diplomáticas, esto es muy extraño en el siglo XXI. Incluso hay países que no teniendo relaciones diplomáticas, sí tienen relaciones consulares”.

Indicó que si se llega a eso, las relaciones entre ambos países “se enfriarían muchísimo más”, pero no dejaría de haber diálogo entre ambos estados. “Incluso podríamos seguir celebrando tratados con ellos. Es una figura un poco anacrónica, es más un tema político. Espero que no pase”, señaló.

Hugo de Zela, exembajador del Perú en EE.UU. y exrepresentante ante la OEA, ha considerado que AMLO también está violando artículos de la carta de la OEA vinculado a no intervenir en asuntos de otros estados, entre otros. Por ello, en declaraciones dadas a RPP, indicó que se podría evaluar denunciar a México ante la Corte Internacional de Justicia (Corte de la Haya) para que le ordene cesar las injerencias de su presidente.

Sobre esto, Allan Wagner opinó que es una alternativa que “habrá que estudiar, son cosas que no se pueden decidir de un momento a otro”. “En todo caso, la evolución de los acontecimientos va a depender la actitud del señor López Obrador. Él es quien, con sus actitudes, irá marcando el tipo de decisiones que el Perú deberá tomar”, afirmó.

Lilia Paredes, esposa de Pedro Castillo, está asilada en México junto a sus dos hijos desde diciembre del 2022 / Foto: Presidencia

Abugattas declaró que ante la violación al derecho internacional hecha por AMLO con sus injerencias, hay una serie de posibilidades jurídicas que van desde recurrir a organizaciones internacionales hasta presentar el caso ante La Haya: “Jurídicamente, se puede. Desde el punto de vista político, no me parece que tenga mucho sentido utilizar opciones extremas que nos da el Derecho”

“Sí pareciera más prudente, más adecuado, acudir a organizaciones internacionales para solicitar que exigan al presidente de México que deje de violar el derecho internacional. Podría ser la OEA, podría ser la ONU. Pero además, se pueden usar otros foros internacionales para informar a la opinión pública internacional lo que realmente está ocurriendo en el Perú [...] diciendo la verdad contrastada con los hechos”, manifestó.

AMLO ha dicho que la OEA debería manifestarse a favor de la libertad y restitución de Pedro Castillo. Sin embargo, el internacionalista consideró que no hará ningún pedido formal con ese propósito, porque “sabe que no tiene la razón y que la OEA no le va a dar razón”.

Por su parte, Carlos Pareja remarcó que si “el presidente mexicano ha dicho que quiere que la ONU y la OEA se pronuncien [sobre el caso de Pedro Castillo]”, estos organismos, sobre todo la OEA, al final “se pronunciarían en un sentido de que el gobierno mexicano está interfiriendo en asuntos internos”.