La exministra de Salud Pilar Mazzetti comunicó este miércoles su decisión de no formar parte del Gabinete Ministerial a cargo de Ántero Flores-Aráoz. A través de una carta pública, indicó que se encuentra “ante una disyuntiva muy difícil" y consideró que un nuevo Gobierno “requiere una nueva gestión”.

“Me encuentro ante una disyuntiva muy difícil, quizá la más difícil de mi vida. Al servicio del Ministerio de Salud, siempre he podido actuar con plena libertad, asumiendo errores y aciertos [...] Al mismo tiempo, la gestión presidencial anterior termina abruptamente y en circunstancias muy complejas que me generan conflicto y preocupación por la gobernabilidad del país; un ministro debe estar libre de conflicto, hasta donde ello es humanamente posible”, se lee en el documento.

“Sé que muchas personas quisieran que continúe pero, a pesar de mis sentimientos encontrados, siento que un nuevo gobierno requiere una nueva gestión. Mis valores y sentimientos han sido la energía y fuerza para continuar a pesar del cansancio y dificultades encontradas. Bajo las actuales circunstancias y el conflicto que estas me generan, lo lamento, pero no puedo continuar”, complementó.

Pronunciamiento de Pilar Mazzetti, exministra de Salud. (Documento)

Más temprano, el presidente del Consejo de Ministros Ántero Flores-Aráoz señaló que aún estaba evaluando quiénes podrían ser los profesionales que asuman la titularidad de los diferentes sectores en el gabinete.

Informó, en ese sentido, que ha intentado comunicarse en reiteradas oportunidades con la exministra de Salud; sin embargo, que no había obtenido una respuesta.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO:

Bancadas parlamentarían rechazan formar parte del gobierno de Manuel Merino