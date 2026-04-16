El Pleno del Congreso de la República, otorgó este jueves 16 de abril el voto de confianza al gabinete ministerial presidido por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez.

Con 71 votos a favor, 15 en contra y 17 abstenciones el Parlamento le dio el visto bueno al gabinete, tras la presentación de Arroyo en el Pleno y el debate respectivo de los parlamentarios.

Arroyo Sánchez llegó al Palacio Legislativo junto a sus ministros, al promediar las 10 a.m. para exponer la política general de su gestión y los temas más importantes en los que se concentra su labor.

Congresistas de la República atentos a la votación por la cual se le otorgó la confianza al gabinete ministerial. (Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec)

Su presentación duró poco más de media hora, y al iniciar adelantó que su exposición giraría en torno a tres prioridades: seguridad ciudadana, desempeño económico y el proceso de transición política. En este último aspecto, recordó que el país ingresará a una nueva etapa gubernamental desde el 28 de julio, por lo cual están enfocados en ello.

En el plano económico, mencionó que se proyecta un crecimiento de 3.2% y remarcó la necesidad de contener el déficit fiscal. A la par, enfatizó que la lucha contra la inseguridad será un eje central de su gestión. También indicó que se continuará con la reorganización de Petroperú, dejando en claro que no está en agenda su privatización.

Luis Arroyo, presidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de José María Balcázar. (Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec)

Sobre la minería, expresó el respaldo del Ejecutivo a la ampliación del Reinfo hasta diciembre de 2026, señalando que se trata de una medida temporal que permitirá implementar la Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala, con miras a una formalización progresiva y sin reincorporar a quienes fueron excluidos del proceso.

Asimismo, informó que el Gobierno ha comenzado a otorgar ayudas económicas a los menores que quedaron en situación de orfandad debido a hechos de criminalidad.