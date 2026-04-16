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Luis Arroyo se presentó ante el Pleno del Congreso de la República. (Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec)
Luis Arroyo se presentó ante el Pleno del Congreso de la República. (Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec)
Por Redacción EC

El Pleno del Congreso de la República, otorgó este jueves 16 de abril el voto de confianza al gabinete ministerial presidido por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez.

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