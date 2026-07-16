Escolta del presidente José María Balcázar fue separada de su cargo. (Foto: Presidencia)
Escolta del presidente José María Balcázar fue separada de su cargo. (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, informó que los agentes de Seguridad del Estado captados en una discoteca de Chiclayo mientras integraban la comitiva encargada de la protección del presidente José María Balcázar fueron retirados de sus funciones e vienen siendo investigados por la institución.

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