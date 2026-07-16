El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, informó que los agentes de Seguridad del Estado captados en una discoteca de Chiclayo mientras integraban la comitiva encargada de la protección del presidente José María Balcázar fueron retirados de sus funciones e vienen siendo investigados por la institución.

Como se recuerda, un reportaje periodístico difundió imágenes de seis efectivos policiales en un centro nocturno durante una comisión de servicio en Lambayeque y Cajamarca, donde acompañaban al jefe de Estado en una gira oficial.

Según el informe periodístico, los agentes habrían consumido bebidas alcohólicas mientras se encontraban asignados a labores de seguridad presidencial.

Arriola señaló que la institución actuó de manera inmediata tras conocerse el caso.

“Ya se tomaron inmediatamente las medidas. Han sido separados de la seguridad personal del presidente Balcázar, no son más seguridad personal y se ha iniciado una investigación administrativa disciplinaria por un equipo especializado con carácter sumario para resolver” , dijo Arriola a los medios.

El jefe de la Policía indicó además que la investigación permitirá establecer si los efectivos incumplieron los protocolos establecidos para este tipo de comisiones.

“Hay que revisar bien los protocolos, los planes de operaciones de este personal que viajó con el presidente para brindar seguridad”.

Arriola sostuvo que el procedimiento disciplinario determinará las responsabilidades individuales de los policías involucrados y las eventuales sanciones que correspondan conforme al régimen disciplinario de la institución.