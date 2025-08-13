Sebastian Ortiz Martínez
Sebastian Ortiz Martínez

Policía se escudó en Fiestas Patrias: La historia detrás de la suspensión de los operativos contra la minería ilegal
El último viernes- un día después de que El Comercio informara sobre la suspensión de por, al menos, dos días de las interdicciones de la Policía Nacional a la minería ilegal- el fiscal provincial José Guzmán Ferro abrió una investigación preventiva en contra de los que resulten responsables dentro de PNP por este hecho y otro aún no conocido suscitado en julio.

