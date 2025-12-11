PPK, Torres y Mesías en campaña hoy con Milagros Leiva EN VIVO | Siempre a las ocho - Clone

Hoy en Siempre a las Ocho con Milagros Leiva analizamos las estrategias, propuestas y contradicciones de los principales actores políticos en la carrera electoral. ¿Qué esconden los candidatos? Empezamos con una entrevista exclusiva al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien revela por qué busca llegar al Senado. Luego, conversamos con Miguel Torres, segundo vicepresidente en la fórmula de Fuerza Popular, que apuesta por llevar a Keiko Fujimori por cuarta vez a Palacio. Cerramos con Mesías Guevara, ahora candidato del Partido Morado, quien explica su giro político, sus propuestas y quién financia su campaña. ¿Y Julio Guzmán? También lo preguntamos.