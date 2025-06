Aun así, también señala que se está a tiempo de hacer de este plazo la última oportunidad para cerrar el proceso de formalización y empezar a hablar, a partir del 1 de enero del 2026, de la pequeña minería y minería artesanal formalizada. En tanto, también advierte sobre el riesgo de que la minería ilegal influya en las próximas elecciones, las cuales ya están en marcha.

— ¿Es un error de parte del gobierno el haber optado por seguir ampliando el Reinfo? ¿Cómo se toma esta decisión?

Para mí, era la crónica de una muerte anunciada. Porque ya el ministro lo había dicho a inicios del año que sí se estaba contemplando ampliar aún más el Reinfo. Sin embargo, tenía la esperanza de que se pueda acotar ese plazo y no se tenga que extender hasta diciembre de este año. Para nosotros es una preocupación el hecho de que se haya extendido. Pero creo que se da la oportunidad para que se pueda cerrar ya el proceso de formalización y hablar de minería artesanal y pequeña minería formal únicamente en adelante. Hacemos un llamado tanto al Minem para que pueda efectivamente tomar acciones y dar las normas para lograr que se cierre este proceso, por un lado; y por el otro, que el gobierno despliegue las mejores estrategias para concretar los fines de la ley y no se esté ampliando ya más por medidas populistas y por presión social. Creemos que esa es la oportunidad que se tiene. Y el otro llamado que hago es a todos los mineros informales, que puedan acelerar los trámites y puedan completar los requisitos del Reinfo para que estén preparados y, al cierre del 31 de diciembre del 2025, y a partir del 1 de enero del 2026, conozcan apropiadamente cuáles son sus obligaciones, sus derechos y puedan igual que el resto de peruanos cumplir con las normas para desarrollar la actividad minera de manera responsable.

“Y eso es lo que necesitamos evitar, que la minería ilegal busque gobernar nuestro país y que tampoco se inserte en los partidos y agrupaciones políticas para las siguientes eleccione s. Acá tiene que primar el beneficio de todos los peruanos, no el beneficio de los mineros ilegales "



— No se quería aceptar de parte de los entes encargados de manera explícita, pero era previsible por todo lo que estaba ocurriendo. Se veía inminente. En el Congreso, tampoco prosperó la ‘Ley Mape’, inclusive se intentó meter otros mecanismos en esta propuesta que se hizo desde la Comisión de Energía y Minas. ¿Pero quién termina ganando con esta prolongación?

Solamente las economías ilegales, la minería ilegal y aquella minería que no quiere formalizarse. Ha habido un régimen de formalización hace 20 años, el Reinfo ya tiene casi nueve años. Y si no lo han hecho en este período es porque no lo quieren hacer. ¿Quiénes se benefician? Justamente, quienes tienen cercanía con algunos congresistas. Y eso es lo que necesitamos evitar, que la minería ilegal busque gobernar nuestro país y que tampoco se inserte en los partidos y agrupaciones políticas para las siguientes eleccione s. Acá tiene que primar el beneficio de todos los peruanos, no el beneficio de los mineros ilegales. Y asegurar, además, que de manera transparente se pueda trabajar en una ‘Ley Mape’ que sí defina muy bien tanto las obligaciones como los derechos de los nuevos mineros artesanales y pequeños mineros. Y la rectoría que tiene el Minem esté claramente definida para lograr que en adelante hablemos solamente de una minería: la minería formal, que eso es lo que nos interesa a todos. Y la intención con esto no es dejar sin trabajo a los mineros ilegales, es que puedan trabajar cumpliendo las normas de seguridad, cuidando su vida y cuidando el medio ambiente también.

— Pero esta conversación donde hay la expectativa de que finalmente sí es el último plazo ya se ha tenido. Para usted, ¿están ahora sí dadas ciertas condiciones que permitirían decir que esta es la última ampliación? ¿O hay un riesgo de volver al mismo círculo vicioso?

Efectivamente, existe un riesgo grande. Sé que existen las buenas intenciones, pero de buenas intenciones está lleno el infierno, dice el dicho. Lo que nosotros necesitamos asegurar es que se responsabilicen las autoridades correspondientes. Y el rector de la formalización ya es el Minem, hasta hace poco eran los gobiernos regionales. Necesitamos asegurar que tenemos no solamente la mejor estrategia a nivel nacional, y esa es una labor del gobierno, del Minem. Y cada institución debe asumir el papel que les corresponde: Sunafil, Sunat, UIF, Mininter, Sucamec, Mincul, SENACE, SERNANP, etcétera. Sí hemos estado en esta situación, comparto su preocupación. Pero creo que lo que necesitamos asegurar es que se concluya el proceso de formalización. Estamos a tiempo para que todos puedan hacer su trámite. ¿Qué va a pasar si no culminan? El 1 de enero del 2026 son responsables tanto el Minem, Minam, Mininter, entre otros, de asegurar que aquellas personas que no tienen una concesión minera vigente a su nombre, o un contrato correspondiente firmado por el titular, no pueden ejercer minería en el Perú. Estamos a tiempo. Y la reflexión es que nosotros, como SNMPE, sí queremos que más peruanos trabajen en minería, sí queremos que quienes hoy están trabajando con el debido título, sea Reinfo o con un contrato de explotación, lo sigan haciendo. Pero siempre y cuando estén en el margen de la ley. Ese es el llamado de atención a nuestras autoridades, tienen casi seis meses y tienen que apurar el paso.

— Efectivamente, quien ejerce hoy en día la rectoría es el Minem. ¿Su eje de trabajo para lograr la formalización está bien centrado, o debe tener otro enfoque en estos seis meses? Porque seis meses pasan bastante rápido...

Esta mañana escuché las declaraciones del ministro, que indicaba que se va a dar un decreto supremo en donde se van a marcar las pautas y las condiciones para ver quiénes permanecen en el Reinfo y quiénes no, quiénes tienen este plazo adicional y quiénes no. Creo que lo que se tiene que hacer es tener un decreto con mucha claridad, sin ambigüedades, que no deje áreas grises que puedan ser aprovechadas justamente por aquellos ilegales que no tienen la voluntad de formalizarse, que no lo han hecho en los últimos 20 años ni en los últimos ocho años y que, por ende, no lo van a hacer. Entonces, deberíamos desplegar todo esfuerzo y estrategia para lograr que todos aquellos mineros con Reinfo, pero que están en concesiones mineras ajenas, esos registros deben eliminarse de plano y darse de baja. Salvo que tengan un contrato expreso del titular que voluntariamente acepte que estén desarrollando esa actividad ahí. Pero de lo contrario, ese es el primer paso, depurar el Reinfo. Y esa es una oportunidad que tiene hoy día el Minem. Tiene la base de datos, hay la tecnología para hacerlo. Uno, quien está en concesión minera ajena debería salir ya del registro. Segundo, el que declara estar extrayendo mineral de una zona determinada y está sacando de otra zona, ese Reinfo también debería darse de baja. Entonces, hay la oportunidad de depurar el registro muy rápidamente en estos seis meses y debería hacerse en menos tiempo porque tiene que darse el ministerio el plazo adecuado también para supervisar y asegurar que las acciones que está tomando tengan el éxito necesario. De ahí la importancia de contar con una estrategia y además con las responsabilidades que asuma cada una de las instituciones.

— ¿Hay evidencia concreta y aterrizada que demuestre que esta nueva ampliación va a poder terminar de permitir cerrar el proceso de formalización y que no es más de lo mismo?

No tenemos evidencias concretas; y hacemos un llamado al gobierno para que las dé. Que dé esas señales en las que pueda no solamente demostrar que está trabajando en esta formalización de manera seria, sino que nos informe no solamente al gremio, sino a todos los peruanos, cuál es esa estrategia y los pasos que se van a seguir para lograr que al 31 de diciembre se cierre el proceso de formalización. Porque de ninguna manera podemos permitir que la ‘Ley Mape’ se convierta, con cualquier nombre, en una extensión del Reinfo. Ya no puede haber un proceso de formalización. En ninguna parte del mundo hay un proceso de formalización indefinido, el plazo ya se puso y ese plazo es 31 de diciembre del 2025. Entonces, debemos asegurar que se toman los pasos correctos para que el 1 de enero del año 2026 podamos hablar de todos los mineros formales y con conocimiento de sus derechos y sus obligaciones.

— Pero, justamente, este tema de afrontar la minería informal e, incluso, la ilegal, es un trabajo que compete ya no solo al ente rector que es el Minem, sino también entra el Congreso. En seis meses, no se pudo sacar adelante una ‘Ley Mape’, que fue la excusa para la última ampliación. ¿Qué tan relevante también es lo que pueda ocurrir en estos próximos meses al interior del Congreso?

Es muy relevante. Y para eso tiene que haber compromiso no solamente de la nueva Comisión de Energía y Minas, sino de todas las entidades opinantes, empezando por el Minem, MEF, entre otros que deben participar en esta revisión de la ‘Ley Mape’ y asegurar de que no se vuelva a usar de excusa para una disfrazada o velada ampliación del régimen de formalización bajo el título de ‘Ley Mape’. Es muy importante. Y, además, tenemos asegurar que cada uno de los congresistas está representando al Perú, a su población y no a los intereses personales o representando a la minería ilegal que podría haber financiado sus campañas. Creo que ahí hay una responsabilidad muy grande de asegurar que la nueva ‘Ley Mape’ sea una ley técnica. Se cuenta con la opinión del Minem desde el año pasado, la SNMPE y muchas otras instituciones han hecho llegar ya sus opiniones y propuestas para que esta ley sea técnica, para que pueda aplicarse en el campo. Sin embargo, lo que se necesita es la voluntad política y por eso hablaba yo del Minem como ente rector para la aplicación de las normas, pero quien tiene en sus manos la nueva ‘Ley Mape’ es el Congreso. Y hacemos un llamado para que se haga esta priorización en la siguiente legislatura y la ‘Ley Mape’ pueda entrar a discusión a la brevedad posible y lograr que el producto final no solamente dé seguridad jurídica a los nuevos pequeños mineros y mineros artesanales, sino de que no viole los derechos de los actuales titulares de concesiones mineras, que respete el régimen minero ya exitoso en el Perú. Entonces, hay una agenda y una tarea pendiente que esperamos se pueda concluir a la brevedad posible iniciada la legislatura siguiente. Pero para eso no solamente necesitamos intenciones, sino que necesitamos compromiso y transparencia de parte de los congresistas también para asegurar que nos representan a todos. Porque la minería ilegal nos impacta a todos los peruanos y eso es lo que necesitamos cambiar.

— ¿Cuál es el perfil entonces, en ese marco, que debe tener el nuevo presidente o la nueva presidenta de la Comisión de Energía y Minas en la nueva legislatura que va a iniciar el Congreso en agosto?

Para empezar, tiene que ser una persona que no esté vinculada de manera alguna a la minería ilegal. Que no sea titular de Reinfo, que su familia tampoco esté vinculada a actividades mineras, a fin de garantizar la transparencia y el éxito de la nueva ley que, esperamos nosotros, sea una ley técnica.

— ¿Puede que se hable de una quinta ampliación al final del año?