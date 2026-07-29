La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que su gobierno inició conversaciones con la administración de Keiko Fujimori para restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países, interrumpidas desde noviembre del año pasado.

No obstante, señaló que uno de los temas pendientes es el otorgamiento de un salvoconducto para la ex presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, quien permanece asilada en la embajada mexicana en Lima.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria señaló que el acercamiento ya se produjo a través de los canales diplomáticos.

“El secretario de Relaciones Exteriores habló personalmente con la presidenta de Perú y estamos avanzando” , dijo Sheinbaum.

🚨🇲🇽🇵🇪/ "La presidenta de Perú sabe que nuestra posición es con Pedro Castillo"



La comunista Claudia Sheinbaum reveló que ya tuvo contacto con Keiko Fujimori, quien inicia su cargo presidencial, pero reiteró su apoyo al golpista de izquierda Pedro Castillo, actualmente preso.… pic.twitter.com/4sc1w4Zi5k — México a la Derecha (@MexicoalDerecha) July 29, 2026

Asimismo, indicó que su gobierno espera una solución para la situación de Chávez, quien permanece en la sede diplomática mexicana.

“Evidentemente queremos que la persona que está en nuestra embajada, que (...) está resguardada por Brasil, se le pueda dar el salvoconducto para venir a México”.

“También sabe la presidenta del Perú que nosotros tenemos una posición relacionada con Pedro Castillo, y pues es una posición que hemos establecido, pero más allá de ello, evidentemente no queremos la ruptura de las relaciones. En ese marco se está hablando”.

Las relaciones entre Perú y México se rompieron luego de que el gobierno mexicano concediera asilo político a Betssy Chávez, exjefa del Gabinete Ministerial del expresidente Pedro Castillo, decisión que el gobierno peruano calificó como una injerencia en asuntos internos.

Claudia Sheinbaum sobre Perú: “Sí tenemos intención de recuperar la relación, (...) qué bueno que Keiko Fujimori tenga ese deseo”



Chávez solicitó refugio en la embajada de México tras ser condenada por su participación en el intento de disolución del Congreso impulsado por Castillo en diciembre de 2022.

El deterioro de las relaciones bilaterales había comenzado previamente, cuando el entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, otorgó asilo a la esposa e hijos de Pedro Castillo tras la fallida ruptura del orden constitucional.