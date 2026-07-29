La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que ya existe contacto con el Gobierno de Keiko Fujimori para restablecer las relaciones diplomáticas. Foto: EFE.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que ya existe contacto con el Gobierno de Keiko Fujimori para restablecer las relaciones diplomáticas. Foto: EFE.
Por Redacción EC

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que su gobierno inició conversaciones con la administración de Keiko Fujimori para restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países, interrumpidas desde noviembre del año pasado.

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