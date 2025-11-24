La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consideró que un posible ingreso a la embajada de su país en Lima para detener a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien afronta una orden de prisión preventiva por cinco meses por el golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo, “violaría todas las leyes internacionales”.

Durante una conferencia de prensa desde el Palacio Nacional, la mandataria mexicana recordó que un caso similar ocurrió en abril del 2024 con el exvicepresidente de Ecuador Jorge Glass, detenido por agentes de su país en su sede diplomática en Quito.

Sheinbaum manifestó que el derecho de asilo de Chávez Chino es reconocido por las leyes internacionales y una posible vulneración del mismo, tal como ocurrió en Ecuador, “sería muy grave”.

“Violaría todas las leyes internacionales. El asunto es si se comete una irregularidad internacional, una violación a la soberanía. Podemos tener diferencias, pero siempre en el marco de la ley internacional”, expresó.

“Ya ocurrió en el Ecuador violando todas las leyes internacionales. El derecho de asilo de esta mujer es el derecho de asilo reconocido por las leyes internacionales de derechos humanos. Es un derecho de asilo dentro del marco de las relaciones internacionales y sus leyes, y la vulneración sería muy grave”, agregó.

La presidenta de México insistió en el diálogo, más allá de las diferencias que se puedan tener, y recordó que el Perú decidió romper relaciones diplomáticas, con lo cual una intervención en su embajada en Lima “estaría fuera de toda norma”.

“El diálogo siempre es lo mejor. Se pueden tener diferencias si se opina, ellos tomaron la decisión de romper las relaciones con México, pero una intervención en la embajada estaría fuera de toda norma”, sentenció.

Como se recuerda, en entrevista con El Comercio, el presidente José Jerí no descartó ingresar a la embajada de México en Lima para capturar a Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en ese lugar a la espera del salvoconducto que le permita salir del Perú.

“Vamos a meditar y mucho. Toda acción debe pensarse conforme a las limitaciones que tenemos, conforme a los compromisos internacionales que tenemos. Hay un mandato judicial hoy día y yo soy una persona abierta a todo tipo de posibilidades y decisiones”, acotó.

“No me limito y, si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará. He demostrado con acciones concretas, que muchos no se lo esperaban, que no me tiembla la mano. Estoy convencido de que todos somos juzgados por las acciones”, añadió.